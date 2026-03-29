UFL Glance

United Football League
Week 1
Friday, March 27
Birmingham 15, Louisville 13
Saturday, March 28
St. Louis 16, DC 10
Dallas 15, Houston 13
Sunday, March 29
Orlando 23, Columbus 16
Week 2
Friday, April 3
DC at Columbus, 8 p.m.
Saturday, April 4
Louisville at Orlando, 8 p.m.
Sunday, April 5
Birmingham at Houston, 6 p.m.
Tuesday, April 7
St. Louis at Dallas, 8 p.m.
