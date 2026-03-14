THE PLAYERS Championship Par Scores

Saturday
At TPC Sawgrass
Ponte Vedra Beach, Fla.
Purse: $25 million
Yardage: 7,352; Par: 72
Third Round
|Ludvig Aberg
|69-63-71—203
|-13
|Michael Thorbjornsen
|74-65-67—206
|-10
|Cameron Young
|68-67-72—207
|-9
|Corey Conners
|69-67-72—208
|-8
|Matt Fitzpatrick
|70-69-69—208
|-8
|Brian Harman
|75-64-69—208
|-8
|Viktor Hovland
|69-70-69—208
|-8
|Xander Schauffele
|69-65-74—208
|-8
|Justin Thomas
|68-68-72—208
|-8
|Jacob Bridgeman
|70-68-71—209
|-7
|Robert MacIntyre
|72-72-65—209
|-7
|Austin Smotherman
|67-72-70—209
|-7
|Sepp Straka
|67-70-72—209
|-7
|Sahith Theegala
|67-74-68—209
|-7
|Russell Henley
|68-71-71—210
|-6
|Ryo Hisatsune
|71-69-70—210
|-6
|William Mouw
|69-72-69—210
|-6
|Justin Rose
|72-68-70—210
|-6
|Keegan Bradley
|77-66-68—211
|-5
|Brooks Koepka
|72-70-69—211
|-5
|Maverick McNealy
|67-71-73—211
|-5
|Patrick Rodgers
|70-70-71—211
|-5
|Alex Smalley
|70-70-71—211
|-5
|J.J. Spaun
|71-72-68—211
|-5
|Sudarshan Yellamaraju
|73-72-66—211
|-5
|Akshay Bhatia
|71-71-70—212
|-4
|Jason Day
|70-70-72—212
|-4
|Tommy Fleetwood
|69-70-73—212
|-4
|Chris Gotterup
|71-73-68—212
|-4
|Min Woo Lee
|72-70-70—212
|-4
|Keith Mitchell
|72-68-72—212
|-4
|Scottie Scheffler
|72-73-67—212
|-4
|Sam Burns
|76-68-69—213
|-3
|Joe Highsmith
|70-75-68—213
|-3
|Max Homa
|71-72-70—213
|-3
|Si Woo Kim
|73-72-68—213
|-3
|Wyndham Clark
|73-70-71—214
|-2
|Ryan Gerard
|73-68-73—214
|-2
|Max McGreevy
|72-72-70—214
|-2
|Chad Ramey
|72-69-73—214
|-2
|Matti Schmid
|70-73-71—214
|-2
|Nick Taylor
|74-70-70—214
|-2
|Zachary Bauchou
|74-72-69—215
|-1
|Lee Hodges
|67-71-77—215
|-1
|Stephan Jaeger
|75-71-69—215
|-1
|Taylor Moore
|68-75-72—215
|-1
|Alex Noren
|71-71-73—215
|-1
|Taylor Pendrith
|74-69-72—215
|-1
|Andrew Putnam
|70-72-73—215
|-1
|Adam Scott
|72-72-71—215
|-1
|Patrick Cantlay
|73-73-70—216
|E
|Bud Cauley
|70-74-72—216
|E
|Nicolai Hojgaard
|71-74-71—216
|E
|Chris Kirk
|71-74-71—216
|E
|J.T. Poston
|76-69-71—216
|E
|Sam Stevens
|72-72-72—216
|E
|Eric Cole
|73-73-71—217
|+1
|Nicolas Echavarria
|74-71-72—217
|+1
|Rickie Fowler
|70-72-75—217
|+1
|Rory McIlroy
|74-71-72—217
|+1
|Kevin Roy
|75-71-71—217
|+1
|Jordan Spieth
|73-68-76—217
|+1
|Hideki Matsuyama
|70-72-76—218
|+2
|Michael Brennan
|72-74-73—219
|+3
|Tony Finau
|69-75-75—219
|+3
|Seamus Power
|74-72-74—220
|+4
|Daniel Berger
|72-74-75—221
|+5
|Steven Fisk
|75-71-75—221
|+5
|Rico Hoey
|77-69-75—221
|+5
|Ricky Castillo
|71-74-77—222
|+6
|Kristoffer Reitan
|75-71-76—222
|+6
|Danny Walker
|71-75-78—224
|+8
|Takumi Kanaya
|73-72-81—226
|+10
