THE PLAYERS Championship Par Scores

March 14, 2026, 7:04 PM

Saturday

At TPC Sawgrass

Ponte Vedra Beach, Fla.

Purse: $25 million

Yardage: 7,352; Par: 72

Third Round

Ludvig Aberg 69-63-71—203 -13
Michael Thorbjornsen 74-65-67—206 -10
Cameron Young 68-67-72—207 -9
Corey Conners 69-67-72—208 -8
Matt Fitzpatrick 70-69-69—208 -8
Brian Harman 75-64-69—208 -8
Viktor Hovland 69-70-69—208 -8
Xander Schauffele 69-65-74—208 -8
Justin Thomas 68-68-72—208 -8
Jacob Bridgeman 70-68-71—209 -7
Robert MacIntyre 72-72-65—209 -7
Austin Smotherman 67-72-70—209 -7
Sepp Straka 67-70-72—209 -7
Sahith Theegala 67-74-68—209 -7
Russell Henley 68-71-71—210 -6
Ryo Hisatsune 71-69-70—210 -6
William Mouw 69-72-69—210 -6
Justin Rose 72-68-70—210 -6
Keegan Bradley 77-66-68—211 -5
Brooks Koepka 72-70-69—211 -5
Maverick McNealy 67-71-73—211 -5
Patrick Rodgers 70-70-71—211 -5
Alex Smalley 70-70-71—211 -5
J.J. Spaun 71-72-68—211 -5
Sudarshan Yellamaraju 73-72-66—211 -5
Akshay Bhatia 71-71-70—212 -4
Jason Day 70-70-72—212 -4
Tommy Fleetwood 69-70-73—212 -4
Chris Gotterup 71-73-68—212 -4
Min Woo Lee 72-70-70—212 -4
Keith Mitchell 72-68-72—212 -4
Scottie Scheffler 72-73-67—212 -4
Sam Burns 76-68-69—213 -3
Joe Highsmith 70-75-68—213 -3
Max Homa 71-72-70—213 -3
Si Woo Kim 73-72-68—213 -3
Wyndham Clark 73-70-71—214 -2
Ryan Gerard 73-68-73—214 -2
Max McGreevy 72-72-70—214 -2
Chad Ramey 72-69-73—214 -2
Matti Schmid 70-73-71—214 -2
Nick Taylor 74-70-70—214 -2
Zachary Bauchou 74-72-69—215 -1
Lee Hodges 67-71-77—215 -1
Stephan Jaeger 75-71-69—215 -1
Taylor Moore 68-75-72—215 -1
Alex Noren 71-71-73—215 -1
Taylor Pendrith 74-69-72—215 -1
Andrew Putnam 70-72-73—215 -1
Adam Scott 72-72-71—215 -1
Patrick Cantlay 73-73-70—216 E
Bud Cauley 70-74-72—216 E
Nicolai Hojgaard 71-74-71—216 E
Chris Kirk 71-74-71—216 E
J.T. Poston 76-69-71—216 E
Sam Stevens 72-72-72—216 E
Eric Cole 73-73-71—217 +1
Nicolas Echavarria 74-71-72—217 +1
Rickie Fowler 70-72-75—217 +1
Rory McIlroy 74-71-72—217 +1
Kevin Roy 75-71-71—217 +1
Jordan Spieth 73-68-76—217 +1
Hideki Matsuyama 70-72-76—218 +2
Michael Brennan 72-74-73—219 +3
Tony Finau 69-75-75—219 +3
Seamus Power 74-72-74—220 +4
Daniel Berger 72-74-75—221 +5
Steven Fisk 75-71-75—221 +5
Rico Hoey 77-69-75—221 +5
Ricky Castillo 71-74-77—222 +6
Kristoffer Reitan 75-71-76—222 +6
Danny Walker 71-75-78—224 +8
Takumi Kanaya 73-72-81—226 +10

