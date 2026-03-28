Texas Children’s Houston Open Par Scores

Saturday
At Memorial Park Golf Course
Houston
Purse: $9.9 million
Yardage: 7,475; Par: 70
Third Round
|Gary Woodland
|64-63-65—192
|-18
|Nicolai Hojgaard
|68-62-63—193
|-17
|Min Woo Lee
|68-63-67—198
|-12
|Michael Thorbjornsen
|68-64-66—198
|-12
|Jason Day
|68-63-68—199
|-11
|Sam Stevens
|67-65-67—199
|-11
|Sahith Theegala
|67-67-66—200
|-10
|Paul Waring
|63-71-66—200
|-10
|Sudarshan Yellamaraju
|69-66-65—200
|-10
|John Keefer
|67-68-66—201
|-9
|Adam Scott
|67-66-68—201
|-9
|Bronson Burgoon
|68-68-66—202
|-8
|Zecheng Dou
|66-67-69—202
|-8
|Chris Gotterup
|68-69-65—202
|-8
|Stephan Jaeger
|66-69-67—202
|-8
|Jackson Suber
|67-63-72—202
|-8
|Jhonattan Vegas
|67-67-68—202
|-8
|Michael Brennan
|65-71-67—203
|-7
|Ricky Castillo
|68-68-67—203
|-7
|Tony Finau
|67-69-67—203
|-7
|Rico Hoey
|67-68-68—203
|-7
|Beau Hossler
|68-67-68—203
|-7
|Denny McCarthy
|68-68-67—203
|-7
|Pontus Nyholm
|69-66-68—203
|-7
|Thorbjorn Olesen
|68-68-67—203
|-7
|Chad Ramey
|67-67-69—203
|-7
|Adrien Dumont De Chassart
|67-68-69—204
|-6
|Austin Eckroat
|67-69-68—204
|-6
|Steven Fisk
|68-69-67—204
|-6
|Tom Kim
|70-65-69—204
|-6
|Max McGreevy
|72-63-69—204
|-6
|Karl Vilips
|68-65-71—204
|-6
|Danny Willett
|68-70-66—204
|-6
|Harris English
|71-66-68—205
|-5
|Takumi Kanaya
|71-65-69—205
|-5
|Chris Kirk
|69-67-69—205
|-5
|Jake Knapp
|69-65-71—205
|-5
|Shane Lowry
|69-67-69—205
|-5
|Keith Mitchell
|68-66-71—205
|-5
|John Parry
|70-68-67—205
|-5
|Aldrich Potgieter
|69-66-70—205
|-5
|Alex Smalley
|67-68-70—205
|-5
|Erik Van Rooyen
|70-68-67—205
|-5
|Vince Whaley
|68-67-70—205
|-5
|Sam Burns
|65-72-69—206
|-4
|Ben Griffin
|70-68-68—206
|-4
|Harry Hall
|69-67-70—206
|-4
|Rasmus Hojgaard
|68-67-71—206
|-4
|Andrew Putnam
|70-67-69—206
|-4
|Davis Riley
|72-65-69—206
|-4
|Adrien Saddier
|68-70-68—206
|-4
|Jordan L. Smith
|69-69-68—206
|-4
|Matt Wallace
|66-68-72—206
|-4
|Christiaan Bezuidenhout
|69-68-70—207
|-3
|Eric Cole
|68-70-69—207
|-3
|William Mouw
|69-68-70—207
|-3
|Jeffrey Kang
|69-65-74—208
|-2
|Mac Meissner
|68-69-71—208
|-2
|Matthieu Pavon
|68-70-70—208
|-2
|Jimmy Stanger
|68-68-72—208
|-2
|Emiliano Grillo
|70-67-72—209
|-1
|Sungjae Im
|67-70-72—209
|-1
|Matt Kuchar
|67-71-71—209
|-1
|Sam Ryder
|69-65-75—209
|-1
|Danny Walker
|68-70-71—209
|-1
|Lee Hodges
|68-70-72—210
|E
|Tom Hoge
|65-73-72—210
|E
|Kurt Kitayama
|66-71-73—210
|E
|Peter Malnati
|74-64-72—210
|E
|Jesper Svensson
|67-70-73—210
|E
|Kevin Roy
|67-71-73—211
|+1
|Matti Schmid
|67-69-75—211
|+1
|Garrick Higgo
|71-67-74—212
|+2
|Brice Garnett
|69-68-77—214
|+4
|Luke Clanton
|69-69-77—215
|+5
