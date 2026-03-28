Texas Children’s Houston Open Par Scores

The Associated Press

March 28, 2026, 6:14 PM

Saturday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,475; Par: 70

Third Round

Gary Woodland 64-63-65—192 -18
Nicolai Hojgaard 68-62-63—193 -17
Min Woo Lee 68-63-67—198 -12
Michael Thorbjornsen 68-64-66—198 -12
Jason Day 68-63-68—199 -11
Sam Stevens 67-65-67—199 -11
Sahith Theegala 67-67-66—200 -10
Paul Waring 63-71-66—200 -10
Sudarshan Yellamaraju 69-66-65—200 -10
John Keefer 67-68-66—201 -9
Adam Scott 67-66-68—201 -9
Bronson Burgoon 68-68-66—202 -8
Zecheng Dou 66-67-69—202 -8
Chris Gotterup 68-69-65—202 -8
Stephan Jaeger 66-69-67—202 -8
Jackson Suber 67-63-72—202 -8
Jhonattan Vegas 67-67-68—202 -8
Michael Brennan 65-71-67—203 -7
Ricky Castillo 68-68-67—203 -7
Tony Finau 67-69-67—203 -7
Rico Hoey 67-68-68—203 -7
Beau Hossler 68-67-68—203 -7
Denny McCarthy 68-68-67—203 -7
Pontus Nyholm 69-66-68—203 -7
Thorbjorn Olesen 68-68-67—203 -7
Chad Ramey 67-67-69—203 -7
Adrien Dumont De Chassart 67-68-69—204 -6
Austin Eckroat 67-69-68—204 -6
Steven Fisk 68-69-67—204 -6
Tom Kim 70-65-69—204 -6
Max McGreevy 72-63-69—204 -6
Karl Vilips 68-65-71—204 -6
Danny Willett 68-70-66—204 -6
Harris English 71-66-68—205 -5
Takumi Kanaya 71-65-69—205 -5
Chris Kirk 69-67-69—205 -5
Jake Knapp 69-65-71—205 -5
Shane Lowry 69-67-69—205 -5
Keith Mitchell 68-66-71—205 -5
John Parry 70-68-67—205 -5
Aldrich Potgieter 69-66-70—205 -5
Alex Smalley 67-68-70—205 -5
Erik Van Rooyen 70-68-67—205 -5
Vince Whaley 68-67-70—205 -5
Sam Burns 65-72-69—206 -4
Ben Griffin 70-68-68—206 -4
Harry Hall 69-67-70—206 -4
Rasmus Hojgaard 68-67-71—206 -4
Andrew Putnam 70-67-69—206 -4
Davis Riley 72-65-69—206 -4
Adrien Saddier 68-70-68—206 -4
Jordan L. Smith 69-69-68—206 -4
Matt Wallace 66-68-72—206 -4
Christiaan Bezuidenhout 69-68-70—207 -3
Eric Cole 68-70-69—207 -3
William Mouw 69-68-70—207 -3
Jeffrey Kang 69-65-74—208 -2
Mac Meissner 68-69-71—208 -2
Matthieu Pavon 68-70-70—208 -2
Jimmy Stanger 68-68-72—208 -2
Emiliano Grillo 70-67-72—209 -1
Sungjae Im 67-70-72—209 -1
Matt Kuchar 67-71-71—209 -1
Sam Ryder 69-65-75—209 -1
Danny Walker 68-70-71—209 -1
Lee Hodges 68-70-72—210 E
Tom Hoge 65-73-72—210 E
Kurt Kitayama 66-71-73—210 E
Peter Malnati 74-64-72—210 E
Jesper Svensson 67-70-73—210 E
Kevin Roy 67-71-73—211 +1
Matti Schmid 67-69-75—211 +1
Garrick Higgo 71-67-74—212 +2
Brice Garnett 69-68-77—214 +4
Luke Clanton 69-69-77—215 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

