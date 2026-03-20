Sports on TV for March 23 – 29

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, March 23
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
ACCN — Wake Forest at Virginia
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
2 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
4 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
5 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Second Round
6 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
7 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Second Round
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
10 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — NCAA Women’s Gymnastics Selection Special
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
7 p.m.
ACCN — Dartmouth at Virginia
ESPNU — Michigan at Johns Hopkins
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
BTN — UCLA at Rutgers
7 p.m.
SECN — Oklahoma at Mississippi
GOLF
9 p.m.
ESPN2 — TGL Playoffs: TBD, Finals – Match 1
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBCSN — San Antonio at Miami
PEACOCK — San Antonio at Miami
9:30 p.m.
NBCSN — Golden State at Dallas
PEACOCK — Golden State at Dallas
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
NHLN — Ottawa at N.Y. Rangers
Tuesday, March 24
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN Coastal Carolina at Clemson
SECN — Georgia at Texas A&M
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Quarterfinal
9 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Quarterfinal
COLLEGE SOFTBALL
5 p.m.
ACCN — Stanford at North Carolina
GOLF
7 p.m.
ESPN — TGL Playoffs: TBD, Finals – Match 2
9 p.m.
ESPN — TGL Playoffs: TBD, Finals – Match 3 (If Necessary)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Orlando at Cleveland
PEACOCK — Orlando at Cleveland
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Denver at Phoenix
PEACOCK — Denver at Phoenix
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Minnesota at Tampa Bay
TRUTV — Minnesota at Tampa Bay
SOCCER (MEN’S)
2:30 p.m.
ESPNU — German Cup: TBD
Wednesday, March 25
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Quarterfinal
9 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Quarterfinal
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — Northwestern at North Carolina
COLLEGE SOFTBALL
5:30 p.m.
SECN — Louisville at Kentucky
6 p.m.
ACCN — Arizona St. at NC State
7:30 p.m.
SECN — Clemson at South Carolina
8 p.m.
ACCN — Liberty at Virginia
GOLF
3:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, First Round, DLF G&CC, New Delhi, India
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Atlanta at Detroit
9:35 p.m.
ESPN — Houston at Minnesota
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Boston at Buffalo
TRUTV — Boston at Buffalo
SOCCER (MEN’S)
2:30 p.m.
ESPNU — German Cup: TBD
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: TBA
Thursday, March 26
AUTO RACING
10:30 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan
2 a.m. (Friday)
APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN — Miami at Clemson
8 p.m.
SECN — Oklahoma at Texas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBS — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
9:30 p.m.
CBS — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
TBA
TBA — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
TBA — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
1:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
5 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
8:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
5 p.m.
ACCN — Stanford at Boston College
6 p.m.
BTN — Oregon at Ohio St.
COLLEGE SOFTBALL
8 p.m.
BTN — Oregon at Northwestern
FIGURE SKATING
3 p.m.
USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, First Round, DLF G&CC, New Delhi, India
11 a.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, First Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, First Round, Memorial Park Golf Course, Houston
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, First Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix
3:30 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Second Round, DLF G&CC, New Delhi, India
MLB BASEBALL
1:15 p.m.
NBC — Pittsburgh at N.Y. Mets
PEACOCK — Pittsburgh at N.Y. Mets
8:30 p.m.
NBC — Arizona at L.A. Dodgers
PEACOCK — Arizona at L.A. Dodgers
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — New York at Charlotte
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Minnesota at Florida
9:30 p.m.
ESPN — Edmonton at Vegas
Friday, March 27
AUTO RACING
2:30 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
3:30 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
10:30 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan
2 a.m. (Saturday)
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ACCN — Miami at Clemson
ESPNU — Tennessee at Vanderbilt
SECN — Oklahoma at Texas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBS — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
9:30 p.m.
CBS — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
TBA
TBA — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
TBA — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
2:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
5 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
7:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
10 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
5:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
9 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal
COLLEGE SOFTBALL
5 p.m.
BTN — Maryland at Wisconsin
6 p.m.
ACCN — Stanford at Duke
SECN — Mississippi at Tennessee
7 p.m.
BTN — Oregon at Northwestern
ESPN2 — Florida at Arkansas
FIGURE SKATING
1 p.m.
USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Second Round, DLF G&CC, New Delhi, India
11 a.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Second Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Second Round, Memorial Park Golf Course, Houston
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Second Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix
10 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, First Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif. (Taped)
4 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Third Round, DLF G&CC, New Delhi, India
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — Chicago at Oklahoma City
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Detroit at Buffalo
Saturday, March 28
AUTO RACING
10 a.m.
FS2 — Indy NXT Series: Qualifications, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
11 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
1 p.m.
FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Alabama – Race 1, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
2:30 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
3:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: NFPA 250, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.
1 a.m. (Sunday)
APPLE TV — Formula 1: Aramco Japanese Grand Prix, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
ACCN — Duke at Florida St.
SECN — Tennessee at Vanderbilt
5 p.m.
SECN — Oklahoma at Texas
7 p.m.
ACCN — NC State at Georgia Tech
8 p.m.
SECN — Auburn at Alabama
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
4 p.m.
ESPNU — NJCAA Tournament: TBD
TBA
TBA — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight
TBA — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
12:30 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
3 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
5 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
7:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
4:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final
7 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — Notre Dame at Virginia
2 p.m.
BTN — Maryland at Michigan
ESPNU — Duke at Syracuse
4 p.m.
BTN — Penn St. at Ohio St.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
6 p.m.
BTN — Rutgers at Southern Cal
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ACCN — Florida St. at Clemson
SECN — Oklahoma at LSU
2 p.m.
ESPN2 — Texas A&M at Texas
5 p.m.
ACCN — Stanford at Duke
FIGURE SKATING
1 p.m.
USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague
8 p.m.
NBC — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague (Taped)
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Third Round, DLF G&CC, New Delhi, India
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston
3 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Third Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.
NBC — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston
5 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, Second Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif.
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Third Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix
2:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Final Round, DLF G&CC, New Delhi, India
MIXED MARTIAL ARTS
10 p.m.
ESPN2 — PFL Main Card: TBA, Pittsburgh
MLB BASEBALL
4 p.m.
FS1 — Minnesota at Baltimore
7:15 p.m.
FOX — Regional Coverage: Kansas City at Atlanta OR N.Y. Yankees at San Francisco
NBA BASKETBALL
3 p.m.
PRIME VIDEO — San Antonio at Milwaukee
5:30 p.m.
ABC — Detroit at Minnesota
10 p.m.
NBATV — Utah at Phoenix
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Windy City at Westchester
NHL HOCKEY
5 p.m.
NHLN — Minnesota at Boston
8 p.m.
ABC — Philadelphia at Detroit
SOCCER (WOMEN’S)
Noon
ESPN2 — NWSL: Utah at Boston
2 p.m.
CBS — NWSL: Washington at Denver
4 p.m.
CBS — NWSL: Kansas City at Portland
UFL FOOTBALL
Noon
ESPN — DC at St. Louis
4 p.m.
FOX — Houston at Arlington
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
Noon
CBS — TBA
Sunday, March 29
AUTO RACING
10 a.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Warmup, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
11 a.m.
FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Alabama – Race 2, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
1 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Children’s of Alabama Indy Grand Prix, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
3:30 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Cook Out 400, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPN2 — Tennessee at Vanderbilt
1 p.m.
SECN — Florida at Arkansas
3 p.m.
ACCN — NC State at Georgia Tech
4 p.m.
SECN — Mississippi St. at Mississippi
8 p.m.
ESPN2 — West Virginia at Arizona St.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
2 p.m.
CBS — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight
4:30 p.m.
CBS — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight
3 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight
7 p.m.
ESPNU — Division II Tournament: TBD, Championship
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
3 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final
5:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional Final
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
BTN — Johns Hopkins at Rutgers
COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)
2 p.m.
BTN — Johns Hopkins at Northwestern
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN — Oklahoma at LSU
1 p.m.
ACCN — California at Notre Dame
2 p.m.
ESPN — Texas A&M at Texas
4 p.m.
BTN — Michigan St. at Ohio St.
ESPNU — Wichita St. at South Florida
6 p.m.
ACCN — Florida St. at Clemson
7 p.m.
SECN — South Carolina at Mississippi St.
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston
3 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Final Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.
NBC — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston
5 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, Final Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif.
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Final Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix
MLB BASEBALL
7:20 p.m.
PEACOCK — Cleveland at Seattle
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
NBATV — L.A. Clippers at Milwaukee
7:30 p.m.
NBC — New York at Oklahoma City
PEACOCK — New York at Oklahoma City
10 p.m.
NBC — Golden State at Denver
PEACOCK — Golden State at Denver
NHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Florida at N.Y. Rangers
7 p.m.
NHLN — Chicago at New Jersey
SKIING
1 p.m.
NBC — FIS: Cross-Country Skiing World Cup
TRACK AND FIELD
Noon
NBC — USATF: 2026 World Athletics Indoor Championships, Kujawy Pomorze, Poland
UFL FOOTBALL
8 p.m.
ESPN — Columbus at Orlando
