Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

March 7, 2026, 12:56 AM

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at MINNESOTA (225½) Orlando
at ATLANTA (233½) Philadelphia
at DETROIT 13½ (215½) Brooklyn
LA Clippers (227) at MEMPHIS
at MILWAUKEE 10½ (235) Utah
at OKLAHOMA CITY 14½ (219½) Golden State

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Campbell at STONY BROOK
at VIRGINIA 11½ Virginia Tech
at MISSOURI Arkansas
Notre Dame at BOSTON COLLEGE
at SAINT BONAVENTURE Davidson
at VILLANOVA 11½ Xavier
at CLEMSON 17½ Georgia Tech
Houston 12½ at OKLAHOMA STATE
at MERCYHURST Stonehill
at DEPAUL Butler
Louisiana Tech at DELAWARE
UConn at MARQUETTE
at SAINT JOSEPH’S (PA) La Salle
at UMASS-LOWELL Albany (NY)
at UMBC 12½ New Hampshire
at OLE MISS South Carolina
at IOWA STATE 15½ Arizona State
at MIAMI (FL) Louisville
at FLORIDA STATE SMU
at LIBERTY Sam Houston
at TCU Cincinnati
Cornell at DARTMOUTH
at KANSAS 17½ Kansas State
at FORDHAM Rhode Island
George Washington 10½ at LOYOLA CHICAGO
at LIU Wagner
at YALE 14½ Princeton
at VERMONT 12½ Bryant
at TENNESSEE Vanderbilt
Western Kentucky at FLORIDA INTERNATIONAL
at DUQUESNE Richmond
at NC STATE Stanford
Jacksonville State at UTEP
at MISSOURI STATE Middle Tennessee
Georgia at MISSISSIPPI STATE
at NJIT Maine
at NEW MEXICO STATE Kennesaw State
at COLORADO STATE Boise State
at PURDUE Wisconsin
at UTAH STATE New Mexico
Saint Louis at GEORGE MASON
at WICHITA STATE Florida Atlantic
Florida at KENTUCKY
at WAKE FOREST Cal
at SYRACUSE Pittsburgh
at BAYLOR 13½ Utah
Wyoming at SAN JOSE STATE
at OHIO STATE Indiana
Texas A&M at LSU
at QUINNIPIAC Marist
at SAMFORD Furman
at TOWSON Hampton
at DUKE 16½ North Carolina
at APPALACHIAN STATE Southern Miss
at CAL POLY CSU Bakersfield
at ABILENE CHRISTIAN UT Arlington
at IDAHO STATE Northern Arizona
at CSU NORTHRIDGE CSU Fullerton
at GRAND CANYON 12½ Fresno State
at UC IRVINE UC Davis
at GEORGETOWN Providence
at WILLIAM & MARY Elon
at SIENA Mount St. Mary’s
at ALABAMA Auburn
Cal Baptist at SOUTHERN UTAH
at MERCER Western Carolina
at TEXAS Oklahoma
at MINNESOTA Northwestern
UCLA at USC
Utah Valley at UTAH TECH
at UCSB UCSD
at IDAHO Sacramento State
at NEVADA 24½ Air Force
at BYU Texas Tech
at OREGON Washington
Arizona 14½ at COLORADO
at HAWAII 13½ Long Beach State

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BOSTON -120 Washington +100
at NEW JERSEY -176 N.Y Rangers +147
at BUFFALO -185 Nashville +152
at PITTSBURGH -135 Philadelphia +113
at LOS ANGELES -130 Montreal +110
at WINNIPEG -245 Vancouver +200
Tampa Bay -175 at TORONTO +144
Utah OFF at COLUMBUS OFF
New York -132 at SAN JOSE +110
Carolina -170 at CALGARY +141
Ottawa -140 at SEATTLE +117

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up