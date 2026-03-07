NBA Saturday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG at MINNESOTA 6½ (225½) Orlando at ATLANTA 6½ (233½) Philadelphia at DETROIT 13½ (215½)…
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at MINNESOTA
|6½
|(225½)
|Orlando
|at ATLANTA
|6½
|(233½)
|Philadelphia
|at DETROIT
|13½
|(215½)
|Brooklyn
|LA Clippers
|7½
|(227)
|at MEMPHIS
|at MILWAUKEE
|10½
|(235)
|Utah
|at OKLAHOMA CITY
|14½
|(219½)
|Golden State
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Campbell
|3½
|at STONY BROOK
|at VIRGINIA
|11½
|Virginia Tech
|at MISSOURI
|1½
|Arkansas
|Notre Dame
|1½
|at BOSTON COLLEGE
|at SAINT BONAVENTURE
|3½
|Davidson
|at VILLANOVA
|11½
|Xavier
|at CLEMSON
|17½
|Georgia Tech
|Houston
|12½
|at OKLAHOMA STATE
|at MERCYHURST
|4½
|Stonehill
|at DEPAUL
|3½
|Butler
|Louisiana Tech
|1½
|at DELAWARE
|UConn
|8½
|at MARQUETTE
|at SAINT JOSEPH’S (PA)
|9½
|La Salle
|at UMASS-LOWELL
|2½
|Albany (NY)
|at UMBC
|12½
|New Hampshire
|at OLE MISS
|7½
|South Carolina
|at IOWA STATE
|15½
|Arizona State
|at MIAMI (FL)
|1½
|Louisville
|at FLORIDA STATE
|1½
|SMU
|at LIBERTY
|4½
|Sam Houston
|at TCU
|1½
|Cincinnati
|Cornell
|4½
|at DARTMOUTH
|at KANSAS
|17½
|Kansas State
|at FORDHAM
|1½
|Rhode Island
|George Washington
|10½
|at LOYOLA CHICAGO
|at LIU
|8½
|Wagner
|at YALE
|14½
|Princeton
|at VERMONT
|12½
|Bryant
|at TENNESSEE
|4½
|Vanderbilt
|Western Kentucky
|1½
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at DUQUESNE
|5½
|Richmond
|at NC STATE
|9½
|Stanford
|Jacksonville State
|1½
|at UTEP
|at MISSOURI STATE
|1½
|Middle Tennessee
|Georgia
|5½
|at MISSISSIPPI STATE
|at NJIT
|3½
|Maine
|at NEW MEXICO STATE
|2½
|Kennesaw State
|at COLORADO STATE
|2½
|Boise State
|at PURDUE
|8½
|Wisconsin
|at UTAH STATE
|6½
|New Mexico
|Saint Louis
|6½
|at GEORGE MASON
|at WICHITA STATE
|7½
|Florida Atlantic
|Florida
|5½
|at KENTUCKY
|at WAKE FOREST
|6½
|Cal
|at SYRACUSE
|6½
|Pittsburgh
|at BAYLOR
|13½
|Utah
|Wyoming
|6½
|at SAN JOSE STATE
|at OHIO STATE
|4½
|Indiana
|Texas A&M
|3½
|at LSU
|at QUINNIPIAC
|2½
|Marist
|at SAMFORD
|1½
|Furman
|at TOWSON
|6½
|Hampton
|at DUKE
|16½
|North Carolina
|at APPALACHIAN STATE
|4½
|Southern Miss
|at CAL POLY
|9½
|CSU Bakersfield
|at ABILENE CHRISTIAN
|2½
|UT Arlington
|at IDAHO STATE
|3½
|Northern Arizona
|at CSU NORTHRIDGE
|4½
|CSU Fullerton
|at GRAND CANYON
|12½
|Fresno State
|at UC IRVINE
|8½
|UC Davis
|at GEORGETOWN
|1½
|Providence
|at WILLIAM & MARY
|5½
|Elon
|at SIENA
|3½
|Mount St. Mary’s
|at ALABAMA
|8½
|Auburn
|Cal Baptist
|6½
|at SOUTHERN UTAH
|at MERCER
|2½
|Western Carolina
|at TEXAS
|8½
|Oklahoma
|at MINNESOTA
|3½
|Northwestern
|UCLA
|6½
|at USC
|Utah Valley
|5½
|at UTAH TECH
|at UCSB
|2½
|UCSD
|at IDAHO
|6½
|Sacramento State
|at NEVADA
|24½
|Air Force
|at BYU
|1½
|Texas Tech
|at OREGON
|1½
|Washington
|Arizona
|14½
|at COLORADO
|at HAWAII
|13½
|Long Beach State
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BOSTON
|-120
|Washington
|+100
|at NEW JERSEY
|-176
|N.Y Rangers
|+147
|at BUFFALO
|-185
|Nashville
|+152
|at PITTSBURGH
|-135
|Philadelphia
|+113
|at LOS ANGELES
|-130
|Montreal
|+110
|at WINNIPEG
|-245
|Vancouver
|+200
|Tampa Bay
|-175
|at TORONTO
|+144
|Utah
|OFF
|at COLUMBUS
|OFF
|New York
|-132
|at SAN JOSE
|+110
|Carolina
|-170
|at CALGARY
|+141
|Ottawa
|-140
|at SEATTLE
|+117
