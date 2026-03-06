Live Radio
Home » Sports » Arnold Palmer Invitational presented…

Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Scores

The Associated Press

March 6, 2026, 6:18 PM

Friday

At Bay Hill Club

Orlando, Fla.

Purse: $20 million

Yardage: 7,466; Par: 72

Second Round

Daniel Berger 63-68—131
Akshay Bhatia 70-66—136
Ludvig Aberg 66-71—137
Collin Morikawa 66-71—137
Sahith Theegala 70-67—137
Rickie Fowler 69-69—138
Russell Henley 70-69—139
Xander Schauffele 68-71—139
Bud Cauley 69-71—140
Ryan Fox 68-72—140
Chris Gotterup 69-71—140
Min Woo Lee 69-71—140
Rory McIlroy 72-68—140
Cameron Young 67-73—140
Harris English 69-72—141
Scottie Scheffler 70-71—141
Adam Scott 68-73—141
Sepp Straka 72-69—141
Michael Thorbjornsen 70-71—141
Daniel Bennett 71-71—142
Harry Hall 73-69—142
Ryo Hisatsune 71-71—142
Si Woo Kim 71-71—142
Corey Conners 69-74—143
Billy Horschel 69-74—143
Kurt Kitayama 69-74—143
Jordan Spieth 72-71—143
Jhonattan Vegas 67-76—143
Jacob Bridgeman 75-69—144
Matt Fitzpatrick 74-70—144
Max Greyserman 74-70—144
Viktor Hovland 72-72—144
Michael Kim 75-69—144
Robert MacIntyre 72-72—144
Hideki Matsuyama 70-74—144
Maverick McNealy 70-74—144
Alex Noren 72-72—144
Andrew Putnam 73-71—144
Nick Taylor 72-72—144
Tommy Fleetwood 76-69—145
Nicolai Hojgaard 72-73—145
Chris Kirk 73-72—145
Matthew McCarty 75-70—145
Keith Mitchell 69-76—145
Taylor Moore 71-74—145
Patrick Rodgers 72-73—145
Austin Smotherman 74-71—145
Nicolas Echavarria 72-74—146
Lucas Glover 73-73—146
Brian Harman 73-73—146
Andrew Novak 74-72—146
Taylor Pendrith 73-73—146

Missed Cut

Brian Campbell 71-76—147
Joel Dahmen 75-72—147
Ryan Gerard 77-70—147
Ben Griffin 72-75—147
Tom Hoge 74-73—147
Hao-Tong Li 77-70—147
Shane Lowry 74-73—147
J.J. Spaun 73-74—147
Sam Burns 74-74—148
Patrick Cantlay 71-77—148
Jason Day 74-74—148
Sungjae Im 76-72—148
Keegan Bradley 71-78—149
Pierceson Coody 79-70—149
Denny McCarthy 72-77—149
Justin Rose 70-80—150
Sam Stevens 74-76—150
Aldrich Potgieter 79-76—155
J.T. Poston 75-81—156
Justin Thomas 79-79—158

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up