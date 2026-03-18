NCAA Women’s Basketball Tournament Glance

All Times EDT
FIRST FOUR
Wednesday, March 18
At Cameron Indoor Stadium
Durham, N.C.
Nebraska 75, Richmond 56
At Moody Center
Austin, Texas
Missouri St. 85, Stephen F. Austin 75
Thursday, March 19
At Colonial Life Arena
Columbia, S.C.
Southern U. (19-13) vs. Samford (16-18), 7 p.m.
At Carver-Hawkeye Arena
Iowa City, Iowa
Virginia (19-11) vs. Arizona St. (24-10), 9 p.m.
FORT WORTH 3
First Round
Friday, March 20
At Moody Center
Austin, Texas
Texas (31-3) vs. Missouri St., 4 p.m.
Oregon (22-12) vs. Virginia Tech (23-9), 1:30 p.m.
At Crisler Center
Ann Arbor, Mich.
NC State (20-10) vs. Tennessee (16-13), 8 p.m.
Michigan (25-6) vs. Holy Cross (23-9), 5:30 p.m.
Saturday, March 21
At Hope Coliseum
Morgantown, W.Va.
Kentucky (23-10) vs. James Madison (26-8), 2:30 p.m.
West Virginia (27-6) vs. Miami (Ohio) (28-6), 5 p.m.
At KFC Yum! Center
Louisville, Ky.
Alabama (23-10) vs. Rhode Island (28-4), 2:30 p.m.
Louisville (27-7) vs. Vermont (27-7), Noon
Second Round
Sunday, March 22
At Moody Center
Austin, Texas
Texas-Missouri St. winner vs. Oregon-Virginia Tech winner, TBA
At Crisler Center
Ann Arbor, Mich.
Michigan-Holy Cross winner vs. NC State-Tennessee winner, TBA
Monday, March 23
At Hope Coliseum
Morgantown, W.Va.
West Virginia-Miami (Ohio) winner vs. Kentucky-James Madison winner, TBA
At KFC Yum! Center
Louisville, Ky.
Louisville-Vermont winner vs. Alabama-Rhode Island winner, TBA
At Dickies Arena
Fort Worth, Texas
Regional Semifinals
Friday, March 27
Texas-Missouri St._Oregon-Virginia Tech winner vs. West Virginia-Miami (Ohio)_Kentucky-James Madison winner, TBA
Michigan-Holy Cross_NC State-Tennessee winner vs. Louisville-Vermont_Alabama-Rhode Island winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Semifinal winners, TBA
SACRAMENTO 2
First Round
Saturday, March 21
At Pauley Pavilion
Los Angeles
UCLA (31-1) vs. Cal Baptist (23-10), 10 p.m.
Oklahoma St. (23-9) vs. Princeton (26-3), 7:30 p.m.
Friday, March 20
At Williams Arena
Minneapolis
Mississippi (23-11) vs. Gonzaga (24-9), 3:30 p.m.
Minnesota (22-8) vs. Green Bay (25-8), 6 p.m.
At Cameron Indoor Stadium
Durham, N.C.
Baylor (24-8) vs. Nebraska, 2 p.m.
Duke (24-8) vs. Coll. of Charleston (27-5), 11:30 a.m.
At Pete Maravich Assembly Center
Baton Rouge, La.
Texas Tech (25-7) vs. Villanova (25-7), 8:30 p.m.
LSU (27-5) vs. Jacksonville (24-8), 6 p.m.
Second Round
Monday, March 23
At Pauley Pavilion
Los Angeles
UCLA-Cal Baptist winner vs. Oklahoma St.-Princeton winner, TBA
Sunday, March 22
At Williams Arena
Minneapolis
Minnesota-Green Bay winner vs. Mississippi-Gonzaga winner, TBA
At Cameron Indoor Stadium
Durham, N.C.
Duke-Coll. of Charleston winner vs. Baylor-Nebraska winner, TBA
At Pete Maravich Assembly Center
Baton Rouge, La.
LSU-Jacksonville winner vs. Texas Tech-Villanova winner, TBA
At Golden 1 Center
Sacramento, Calif.
Regional Semifinals
Friday, March 27
UCLA-Cal Baptist_Oklahoma St.-Princeton winner vs. Minnesota-Green Bay_Mississippi-Gonzaga winner, TBA
LSU-Jacksonville_Texas Tech-Villanova winner vs. Duke-Coll. of Charleston_Baylor-Nebraska winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Semifinal winners, TBA
SACRAMENTO 4
First Round
Saturday, March 21
At Colonial Life Arena
Columbia, S.C.
South Carolina (31-3) vs. Southern U.-Samford winner, 1 p.m.
Clemson (21-11) vs. Southern Cal (17-13), 3:30 p.m.
At Carver-Hawkeye Arena
Iowa City, Iowa
Georgia (22-9) vs. Virginia-Arizona St. winner, 1:30 p.m.
Iowa (26-6) vs. Fairleigh Dickinson (30-4), 4 p.m.
Friday, March 20
At Lloyd Noble Center
Norman, Okla.
Michigan St. (22-8) vs. Colorado St. (27-7), 7:30 p.m.
Oklahoma (24-7) vs. Idaho (29-5), 10 p.m.
At Ed and Rae Schollmaier Arena
Fort Worth, Texas
Washington (21-10) vs. S. Dakota St. (27-6), 2:30 p.m.
TCU (29-5) vs. UC San Diego Tritons (24-8), Noon
Second Round
Monday, March 23
At Colonial Life Arena
Columbia, S.C.
South Carolina_Southern U.-Samford winner vs. Clemson-Southern Cal winner, TBA
At Carver-Hawkeye Arena
Iowa City, Iowa
Iowa-Fairleigh Dickinson winner vs. Georgia_Virginia-Arizona St. winner, TBA
Sunday, March 22
At Lloyd Noble Center
Norman, Okla.
Oklahoma-Idaho winner vs. Michigan St.-Colorado St. winner, TBA
At Ed and Rae Schollmaier Arena
Fort Worth, Texas
TCU-UC San Diego Tritons winner vs. Washington-S. Dakota St. winner, TBA
At Golden 1 Center
Sacramento, Calif.
Regional Semifinals
Friday, March 27
South Carolina_Southern U.-Samford_Clemson-Southern Cal winner vs. Oklahoma-Idaho_Michigan St.-Colorado St. winner, TBA
Iowa-Fairleigh Dickinson_Georgia_Virginia-Arizona St. winner vs. TCU-UC San Diego Tritons_Washington-S. Dakota St. winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Semifinal winners, TBA
FORT WORTH 1
First Round
Saturday, March 21
At Harry A. Gampel Pavilion
Storrs, Conn.
UConn (34-0) vs. UTSA (18-15), 3 p.m.
Iowa St. (22-9) vs. Syracuse (23-8), 5:30 p.m.
At Value City Arena
Columbus, Ohio
Notre Dame (22-10) vs. Fairfield (28-4), 2 p.m.
Ohio St. (26-7) vs. Howard (26-7), 11:30 a.m.
At Memorial Gymnasium
Nashville, Tenn.
Illinois (21-11) vs. Colorado (22-11), 9:30 p.m.
Vanderbilt (27-4) vs. High Point (27-5), 7 p.m.
Friday, March 20
At Carmichael Arena
Chapel Hill, N.C.
Maryland (23-8) vs. Murray St. (31-3), 3 p.m.
North Carolina (26-7) vs. W. Illinois (26-5), 5:30 p.m.
Second Round
Monday, March 23
At Harry A. Gampel Pavilion
Storrs, Conn.
UConn-UTSA winner vs. Iowa St.-Syracuse winner, TBA
At Value City Arena
Columbus, Ohio
Ohio St.-Howard winner vs. Notre Dame-Fairfield winner, TBA
At Memorial Gymnasium
Nashville, Tenn.
Vanderbilt-High Point winner vs. Illinois-Colorado winner, TBA
Sunday, March 22
At Carmichael Arena
Chapel Hill, N.C.
North Carolina-W. Illinois winner vs. Maryland-Murray St. winner, TBA
At Dickies Arena
Fort Worth, Texas
Regional Semifinals
Friday, March 27
UConn-UTSA_Iowa St.-Syracuse winner vs. North Carolina-W. Illinois_Maryland-Murray St. winner, TBA
Vanderbilt-High Point_Illinois-Colorado winner vs. Ohio St.-Howard_Notre Dame-Fairfield winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Semifinal winners, TBA
FINAL FOUR
At Mortgage Matchup Center
Phoenix
National Semifinals
Friday, April 3
TBD vs. TBD, TBA
TBD vs. TBD, TBA
National Championship
Sunday, April 5
Semifinal winners, 3:30 p.m.
