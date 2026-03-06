NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Friday’s Games
No. 2 UCLA (28-1) vs. Washington (21-9), Big Ten Quarterfinal 1 at Indianapolis, Noon
No. 3 South Carolina (29-2) vs. No. 17 Kentucky (23-9), SEC Quarterfinal 1 at Greenville, S.C., Noon
No. 4 Texas (28-3) vs. Alabama (23-9), SEC Quarterfinal 4 at Greenville, S.C., 8:30 p.m.
No. 5 Vanderbilt (27-3) vs. No. 24 Ole Miss (22-10), SEC Quarterfinal 3 at Greenville, S.C., 6 p.m.
No. 6 LSU (26-4) vs. No. 7 Oklahoma (24-6), SEC Quarterfinal 2 at Greenville, S.C., 2:30 p.m.
No. 8 Michigan (24-5) vs. Oregon (22-11), Big Ten Quarterfinal 4 at Indianapolis, 9 p.m.
No. 9 Iowa (24-5) vs. Illinois (21-10), Big Ten Quarterfinal 3 at Indianapolis, 6:30 p.m.
No. 10 TCU (27-4) vs. BYU (22-10), Big 12 Quarterfinal 2 at Kansas City, Mo., 2:30 p.m.
No. 11 Ohio State (25-6) vs. No. 19 Minnesota (22-7), Big Ten Quarterfinal 2 at Indianapolis, 2:30 p.m.
No. 12 Louisville (25-6) vs. Syracuse (23-7), ACC Quarterfinal 3 at Duluth, Ga., 5 p.m.
No. 13 Duke (21-8) vs. Clemson (21-10), ACC Quarterfinal 1 at Duluth, Ga., 11 a.m.
No. 15 West Virginia (24-6) vs. Arizona State (24-9), Big 12 Quarterfinal 3 at Kansas City, Mo., 6:30 p.m.
No. 16 North Carolina (25-6) vs. Virginia Tech (23-8), ACC Quarterfinal 4 at Duluth, Ga., 7:30 p.m.
No. 20 Baylor (24-7) vs. Colorado (21-10), Big 12 Quarterfinal 4 at Kansas City, Mo., 9 p.m.
No. 25 Fairfield (25-4) vs. Sacred Heart (13-17), Metro Atlantic Quarterfinal 2 at Atlantic City, N.J., 2:30 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 UConn (31-0) vs. TBA, Big East Quarterfinal 1 at Uncasville, Conn., Noon
No. 23 Princeton (23-3) vs. Yale (7-19), 2 p.m.
