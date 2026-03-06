NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Friday No. 1 UConn (31-0) did not play. Next: vs. Georgetown, Saturday. No. 2 UCLA (29-1) beat Washington 78-60. Next:…

No. 1 UConn (31-0) did not play. Next: vs. Georgetown, Saturday.

No. 2 UCLA (29-1) beat Washington 78-60. Next: vs. No. 11 Ohio State, Saturday.

No. 3 South Carolina (30-2) beat No. 17 Kentucky 87-64. Next: vs. No. 6 LSU, Saturday.

No. 4 Texas (29-3) beat Alabama 83-60. Next: vs. No. 24 Ole Miss, Saturday.

No. 5 Vanderbilt (27-4) lost to No. 24 Ole Miss 89-78. Next: TBA.

No. 6 LSU (27-4) beat No. 7 Oklahoma 112-78. Next: at No. 3 South Carolina, Saturday.

No. 7 Oklahoma (24-7) lost to No. 6 LSU 112-78. Next: TBA.

No. 8 Michigan (25-5) beat Oregon 80-58. Next: at No. 9 Iowa, Saturday.

No. 9 Iowa (25-5) beat Illinois 64-58. Next: vs. No. 8 Michigan, Saturday.

No. 10 TCU (28-4) beat BYU 63-46. Next: vs. Kansas State, Saturday.

No. 11 Ohio State (26-6) beat No. 19 Minnesota 60-55. Next: at No. 2 UCLA, Saturday.

No. 12 Louisville (26-6) beat Syracuse 87-61. Next: vs. No. 16 North Carolina, Saturday.

No. 13 Duke (22-8) beat Clemson 60-46. Next: vs. Notre Dame, Saturday.

No. 14 Maryland (23-8) did not play. Next: TBA.

No. 15 West Virginia (25-6) beat Arizona State 67-54. Next: vs. Colorado, Saturday.

No. 16 North Carolina (26-6) beat Virginia Tech 85-68. Next: at No. 12 Louisville, Saturday.

No. 17 Kentucky (23-10) lost to No. 3 South Carolina 87-64. Next: TBA.

No. 18 Michigan State (22-8) did not play. Next: TBA.

No. 19 Minnesota (22-8) lost to No. 11 Ohio State 60-55. Next: TBA.

No. 20 Baylor (24-8) lost to Colorado 62-53. Next: TBA.

No. 21 Texas Tech (25-7) did not play. Next: TBA.

No. 22 Georgia (22-9) did not play. Next: TBA.

No. 23 Princeton (23-3) did not play. Next: vs. Yale, Saturday.

No. 24 Ole Miss (23-10) beat No. 5 Vanderbilt 89-78. Next: at No. 4 Texas, Saturday.

No. 25 Fairfield (26-4) beat Sacred Heart 69-53. Next: vs. TBA, Sunday.

