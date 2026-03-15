NCAA Tournament Glance

The Associated Press

March 15, 2026, 9:29 PM

All Times EDT

FIRST FOUR

Tuesday, March 17

At UD Arena

Dayton, Ohio

Howard (23-10) vs. UMBC (24-8), 6:40 p.m.

NC State (20-13) vs. Texas (18-14), 9:15 p.m.

Wednesday, March 18

At UD Arena

Dayton, Ohio

Lehigh (18-16) vs. Prairie View (18-17), 6:40 p.m.

SMU (20-13) vs. Miami (Ohio) (31-1), 9:15 p.m.

EAST REGIONAL

First Round

Thursday, March 19

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

Duke (32-2) vs. Siena (23-11), 2:50 p.m.

Ohio St. (21-12) vs. TCU (22-11), 12:15 p.m.

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Louisville (23-10) vs. South Florida (25-8), 1:30 p.m.

Michigan St. (25-7) vs. N. Dakota St. (27-7), 4:05 p.m.

Friday, March 20

At Viejas Arena

San Diego

St. John’s (28-6) vs. N. Iowa (23-12), 7:10 p.m.

Kansas (23-10) vs. Cal Baptist (25-8), 9:45 p.m.

At Xfinity Mobile Arena

Philadelphia

UCLA (23-11) vs. UCF (21-11), 7:25 p.m.

UConn (29-5) vs. Furman (22-12), 10 p.m.

Second Round

Saturday, March 21

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

Duke-Siena winner vs. Ohio St.-TCU winner, TBA

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Michigan St.-N. Dakota St. winner vs. Louisville-South Florida winner, TBA

Sunday, March 22

At Viejas Arena

San Diego

Kansas-Cal Baptist winner vs. St. John’s-N. Iowa winner, TBA

At Xfinity Mobile Arena

Philadelphia

UConn-Furman winner vs. UCLA-UCF winner, TBA

At Capital One Arena

Washington

Regional Semifinals

Friday, March 27

Duke-Siena_Ohio St.-TCU winner vs. Kansas-Cal Baptist_St. John’s-N. Iowa winner, TBA

UConn-Furman_UCLA-UCF winner vs. Michigan St.-N. Dakota St._Louisville-South Florida winner, TBA

Regional Championship

Sunday, March 29

Semifinal winners, TBA

SOUTH REGIONAL

First Round

Friday, March 20

At Benchmark International Arena

Tampa, Fla.

Florida (26-7) vs. Lehigh-Prairie View winner, 9:25 p.m.

Clemson (24-10) vs. Iowa (21-12), 6:50 p.m.

Thursday, March 19

At Paycom Center

Oklahoma City

Vanderbilt (26-8) vs. McNeese St. (28-5), 3:15 p.m.

Nebraska (26-6) vs. Troy (22-11), 12:40 p.m.

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

North Carolina (24-8) vs. VCU (27-7), 6:50 p.m.

Illinois (24-8) vs. Penn (18-11), 9:25 p.m.

At Paycom Center

Oklahoma City

Saint Mary’s (Cal.) (27-5) vs. Texas A&M (21-11), 7:35 p.m.

Houston (28-6) vs. Idaho (21-14), 10:10 p.m.

Second Round

Sunday, March 22

At Benchmark International Arena

Tampa, Fla.

Florida_Lehigh-Prairie View winner vs. Clemson-Iowa winner, TBA

Saturday, March 21

At Paycom Center

Oklahoma City

Nebraska-Troy winner vs. Vanderbilt-McNeese St. winner, TBA

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

Illinois-Penn winner vs. North Carolina-VCU winner, TBA

At Paycom Center

Oklahoma City

Houston-Idaho winner vs. Saint Mary’s (Cal.)-Texas A&M winner, TBA

At Toyota Center

Houston

Regional Semifinals

Thursday, March 26

Florida_Lehigh-Prairie View_Clemson-Iowa winner vs. Nebraska-Troy_Vanderbilt-McNeese St. winner, TBA

Houston-Idaho_Saint Mary’s (Cal.)-Texas A&M winner vs. Illinois-Penn_North Carolina-VCU winner, TBA

Regional Championship

Saturday, March 28

Semifinal winners, TBA

MIDWEST REGIONAL

First Round

Thursday, March 19

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Michigan (31-3) vs. Howard-UMBC winner, 7:10 p.m.

Georgia (22-10) vs. Saint Louis (28-5), 9:45 p.m.

Friday, March 20

At Benchmark International Arena

Tampa, Fla.

Texas Tech (22-10) vs. Akron (29-5), 12:40 p.m.

Alabama (23-9) vs. Hofstra (24-10), 3:15 p.m.

At Xfinity Mobile Arena

Philadelphia

Tennessee (22-11) vs. SMU-Miami (Ohio) winner, 4:25 p.m.

Virginia (29-5) vs. Wright St. (23-11), 1:50 p.m.

At Enterprise Center

St. Louis

Kentucky (21-13) vs. Santa Clara (26-8), 12:15 p.m.

Iowa St. (27-7) vs. Tennessee St. (23-9), 2:50 p.m.

Second Round

Saturday, March 21

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Michigan_Howard-UMBC winner vs. Georgia-Saint Louis winner, TBA

Sunday, March 22

At Benchmark International Arena

Tampa, Fla.

Alabama-Hofstra winner vs. Texas Tech-Akron winner, TBA

At Xfinity Mobile Arena

Philadelphia

Virginia-Wright St. winner vs. Tennessee_SMU-Miami (Ohio) winner, TBA

At Enterprise Center

St. Louis

Iowa St.-Tennessee St. winner vs. Kentucky-Santa Clara winner, TBA

At United Center

Chicago

Regional Semifinals

Friday, March 27

Michigan_Howard-UMBC_Georgia-Saint Louis winner vs. Alabama-Hofstra_Texas Tech-Akron winner, TBA

Iowa St.-Tennessee St._Kentucky-Santa Clara winner vs. Virginia-Wright St._Tennessee_SMU-Miami (Ohio) winner, TBA

Regional Championship

Sunday, March 29

Semifinal winners, TBA

WEST REGIONAL

First Round

Friday, March 20

At Viejas Arena

San Diego

Arizona (32-2) vs. LIU Sharks (24-10), 1:35 p.m.

Villanova (24-8) vs. Utah St. (28-6), 4:10 p.m.

At Enterprise Center

St. Louis

Miami (25-8) vs. Missouri (20-12), 10:10 p.m.

Purdue (27-8) vs. Queens University Royals (21-13), 7:35 p.m.

Thursday, March 19

At Moda Center

Portland, Ore.

Wisconsin (24-10) vs. High Point (30-4), 1:50 p.m.

Arkansas (26-8) vs. Hawaii (24-8), 4:25 p.m.

BYU (23-11) vs. NC State-Texas winner, 7:25 p.m.

Gonzaga (30-3) vs. Kennesaw St. (21-13), 10 p.m.

Second Round

Sunday, March 22

At Viejas Arena

San Diego

Arizona-LIU Sharks winner vs. Villanova-Utah St. winner, TBA

At Enterprise Center

St. Louis

Purdue-Queens University Royals winner vs. Miami-Missouri winner, TBA

Saturday, March 21

At Moda Center

Portland, Ore.

Arkansas-Hawaii winner vs. Wisconsin-High Point winner, TBA

Gonzaga-Kennesaw St. winner vs. BYU_NC State-Texas winner, TBA

At SAP Center at San Jose

San Jose, Calif.

Regional Semifinals

Thursday, March 26

Arizona-LIU Sharks_Villanova-Utah St. winner vs. Arkansas-Hawaii_Wisconsin-High Point winner, TBA

Purdue-Queens University Royals_Miami-Missouri winner vs. Gonzaga-Kennesaw St._BYU_NC State-Texas winner, TBA

Regional Championship

Saturday, March 28

Semifinal winners, TBA

FINAL FOUR

At Lucas Oil Stadium

Indianapolis

National Semifinals

Saturday, April 4

TBD vs. TBD, TBA

TBD vs. TBD, TBA

National Championship

Monday, April 6

Semifinal winners, TBA

