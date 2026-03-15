NCAA Tournament Glance

All Times EDT
FIRST FOUR
Tuesday, March 17
At UD Arena
Dayton, Ohio
Howard (23-10) vs. UMBC (24-8), 6:40 p.m.
NC State (20-13) vs. Texas (18-14), 9:15 p.m.
Wednesday, March 18
At UD Arena
Dayton, Ohio
Lehigh (18-16) vs. Prairie View (18-17), 6:40 p.m.
SMU (20-13) vs. Miami (Ohio) (31-1), 9:15 p.m.
EAST REGIONAL
First Round
Thursday, March 19
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
Duke (32-2) vs. Siena (23-11), 2:50 p.m.
Ohio St. (21-12) vs. TCU (22-11), 12:15 p.m.
At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Louisville (23-10) vs. South Florida (25-8), 1:30 p.m.
Michigan St. (25-7) vs. N. Dakota St. (27-7), 4:05 p.m.
Friday, March 20
At Viejas Arena
San Diego
St. John’s (28-6) vs. N. Iowa (23-12), 7:10 p.m.
Kansas (23-10) vs. Cal Baptist (25-8), 9:45 p.m.
At Xfinity Mobile Arena
Philadelphia
UCLA (23-11) vs. UCF (21-11), 7:25 p.m.
UConn (29-5) vs. Furman (22-12), 10 p.m.
Second Round
Saturday, March 21
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
Duke-Siena winner vs. Ohio St.-TCU winner, TBA
At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Michigan St.-N. Dakota St. winner vs. Louisville-South Florida winner, TBA
Sunday, March 22
At Viejas Arena
San Diego
Kansas-Cal Baptist winner vs. St. John’s-N. Iowa winner, TBA
At Xfinity Mobile Arena
Philadelphia
UConn-Furman winner vs. UCLA-UCF winner, TBA
At Capital One Arena
Washington
Regional Semifinals
Friday, March 27
Duke-Siena_Ohio St.-TCU winner vs. Kansas-Cal Baptist_St. John’s-N. Iowa winner, TBA
UConn-Furman_UCLA-UCF winner vs. Michigan St.-N. Dakota St._Louisville-South Florida winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Semifinal winners, TBA
SOUTH REGIONAL
First Round
Friday, March 20
At Benchmark International Arena
Tampa, Fla.
Florida (26-7) vs. Lehigh-Prairie View winner, 9:25 p.m.
Clemson (24-10) vs. Iowa (21-12), 6:50 p.m.
Thursday, March 19
At Paycom Center
Oklahoma City
Vanderbilt (26-8) vs. McNeese St. (28-5), 3:15 p.m.
Nebraska (26-6) vs. Troy (22-11), 12:40 p.m.
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
North Carolina (24-8) vs. VCU (27-7), 6:50 p.m.
Illinois (24-8) vs. Penn (18-11), 9:25 p.m.
At Paycom Center
Oklahoma City
Saint Mary’s (Cal.) (27-5) vs. Texas A&M (21-11), 7:35 p.m.
Houston (28-6) vs. Idaho (21-14), 10:10 p.m.
Second Round
Sunday, March 22
At Benchmark International Arena
Tampa, Fla.
Florida_Lehigh-Prairie View winner vs. Clemson-Iowa winner, TBA
Saturday, March 21
At Paycom Center
Oklahoma City
Nebraska-Troy winner vs. Vanderbilt-McNeese St. winner, TBA
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
Illinois-Penn winner vs. North Carolina-VCU winner, TBA
At Paycom Center
Oklahoma City
Houston-Idaho winner vs. Saint Mary’s (Cal.)-Texas A&M winner, TBA
At Toyota Center
Houston
Regional Semifinals
Thursday, March 26
Florida_Lehigh-Prairie View_Clemson-Iowa winner vs. Nebraska-Troy_Vanderbilt-McNeese St. winner, TBA
Houston-Idaho_Saint Mary’s (Cal.)-Texas A&M winner vs. Illinois-Penn_North Carolina-VCU winner, TBA
Regional Championship
Saturday, March 28
Semifinal winners, TBA
MIDWEST REGIONAL
First Round
Thursday, March 19
At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Michigan (31-3) vs. Howard-UMBC winner, 7:10 p.m.
Georgia (22-10) vs. Saint Louis (28-5), 9:45 p.m.
Friday, March 20
At Benchmark International Arena
Tampa, Fla.
Texas Tech (22-10) vs. Akron (29-5), 12:40 p.m.
Alabama (23-9) vs. Hofstra (24-10), 3:15 p.m.
At Xfinity Mobile Arena
Philadelphia
Tennessee (22-11) vs. SMU-Miami (Ohio) winner, 4:25 p.m.
Virginia (29-5) vs. Wright St. (23-11), 1:50 p.m.
At Enterprise Center
St. Louis
Kentucky (21-13) vs. Santa Clara (26-8), 12:15 p.m.
Iowa St. (27-7) vs. Tennessee St. (23-9), 2:50 p.m.
Second Round
Saturday, March 21
At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Michigan_Howard-UMBC winner vs. Georgia-Saint Louis winner, TBA
Sunday, March 22
At Benchmark International Arena
Tampa, Fla.
Alabama-Hofstra winner vs. Texas Tech-Akron winner, TBA
At Xfinity Mobile Arena
Philadelphia
Virginia-Wright St. winner vs. Tennessee_SMU-Miami (Ohio) winner, TBA
At Enterprise Center
St. Louis
Iowa St.-Tennessee St. winner vs. Kentucky-Santa Clara winner, TBA
At United Center
Chicago
Regional Semifinals
Friday, March 27
Michigan_Howard-UMBC_Georgia-Saint Louis winner vs. Alabama-Hofstra_Texas Tech-Akron winner, TBA
Iowa St.-Tennessee St._Kentucky-Santa Clara winner vs. Virginia-Wright St._Tennessee_SMU-Miami (Ohio) winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Semifinal winners, TBA
WEST REGIONAL
First Round
Friday, March 20
At Viejas Arena
San Diego
Arizona (32-2) vs. LIU Sharks (24-10), 1:35 p.m.
Villanova (24-8) vs. Utah St. (28-6), 4:10 p.m.
At Enterprise Center
St. Louis
Miami (25-8) vs. Missouri (20-12), 10:10 p.m.
Purdue (27-8) vs. Queens University Royals (21-13), 7:35 p.m.
Thursday, March 19
At Moda Center
Portland, Ore.
Wisconsin (24-10) vs. High Point (30-4), 1:50 p.m.
Arkansas (26-8) vs. Hawaii (24-8), 4:25 p.m.
BYU (23-11) vs. NC State-Texas winner, 7:25 p.m.
Gonzaga (30-3) vs. Kennesaw St. (21-13), 10 p.m.
Second Round
Sunday, March 22
At Viejas Arena
San Diego
Arizona-LIU Sharks winner vs. Villanova-Utah St. winner, TBA
At Enterprise Center
St. Louis
Purdue-Queens University Royals winner vs. Miami-Missouri winner, TBA
Saturday, March 21
At Moda Center
Portland, Ore.
Arkansas-Hawaii winner vs. Wisconsin-High Point winner, TBA
Gonzaga-Kennesaw St. winner vs. BYU_NC State-Texas winner, TBA
At SAP Center at San Jose
San Jose, Calif.
Regional Semifinals
Thursday, March 26
Arizona-LIU Sharks_Villanova-Utah St. winner vs. Arkansas-Hawaii_Wisconsin-High Point winner, TBA
Purdue-Queens University Royals_Miami-Missouri winner vs. Gonzaga-Kennesaw St._BYU_NC State-Texas winner, TBA
Regional Championship
Saturday, March 28
Semifinal winners, TBA
FINAL FOUR
At Lucas Oil Stadium
Indianapolis
National Semifinals
Saturday, April 4
TBD vs. TBD, TBA
TBD vs. TBD, TBA
National Championship
Monday, April 6
Semifinal winners, TBA
