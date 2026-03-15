NCAA Men’s Div. II Basketball Tournament Glance

All Times EDT
First Round
Friday, March 13
West Region
At campus sites
Cal St. East Bay 83, Cal Poly Humboldt 64
Cal St. Dom. Hills 69, Alas. Anchorage 58
Saint Martin’s 75, Hawaii Pacific 68
Point Loma 76, Northwest Nazarene 61
Saturday, March 14
Atlantic Region
Gannon 83, Charleston (W.Va.) 58
California (Pa.) 96, Fayetteville St. 83
Virginia Union 52, West Liberty 46
Indiana (Pa.) 89, Fairmont St. 83
Central Region
Minn. Duluth 64, Washburn 62
St. Cloud St. 83, Missouri Western 65
Okla. Baptist 77, Harding 68
Central Mo. 88, Rogers St. 77
East Region
Daemen 111, Goldey-Beacom 78
Saint Michael’s 87, Bentley 80
Felician 75, Adelphi 53
Saint Anselm 92, Assumption 81
Midwest Region
Walsh 77, William Jewell 70
Northern Mich. 86, Rockhurst 85
Grand Valley St. 59, Ashland 45
Michigan Tech 83, Lake Erie 73
South Region
Nova Southeastern 94, Morehouse 60
Montevallo 88, Fla. Southern 81
UAH 92, Palm Beach Atl. 73
West Ala. 58, West Florida 53
South Central Region
DBU 99, Colorado Mesa 66
St. Edward’s 83, Western N.M. 71
St. Mary’s (Texas) 73, Eastern N.M. 70, OT
Black Hills St. 67, Lubbock Christian 64
Southeast Region
Young Harris 72, Anderson (S.C.) 69
Lenoir-Rhyne 80, UNG 67
Lander 76, Lincoln Memorial 71
Columbus St. 78, Catawba 75
Second Round
Saturday, March 14
West Region
Cal St. East Bay 76, Cal St. Dom. Hills 67
Point Loma 66, Saint Martin’s 57
Sunday, March 15
Atlantic Region
Gannon vs. California (Pa.), 7:30 p.m.
Indiana (Pa.) 66, Virginia Union 62, OT
Central Region
St. Cloud St. vs. Minn. Duluth, 8:30 p.m.
Okla. Baptist 75, Central Mo. 63
East Region
Daemen 85, Saint Michael’s 62
Saint Anselm 99, Felician 77
Midwest Region
Walsh 86, Northern Mich. 68
Michigan Tech 69, Grand Valley St. 67
South Region
Nova Southeastern 98, Montevallo 85
UAH 83, West Ala. 74
South Central Region
DBU vs. St. Edward’s, 8:30 p.m.
Black Hills St. 78, St. Mary’s (Texas) 60
Southeast Region
Lenoir-Rhyne vs. Young Harris, 7:30 p.m.
Lander 74, Columbus St. 66
Third Round
Atlantic Region
Gannon-California (Pa.)-winner vs. Indiana (Pa.), TBA
Central Region
St. Cloud St.-Minn. Duluth-winner vs. Okla. Baptist, TBA
East Region
Daemen vs. Saint Anselm, TBA
Midwest Region
Walsh vs. Michigan Tech, TBA
South Region
Nova Southeastern vs. UAH, TBA
South Central Region
DBU-St. Edward’s-winner vs. Black Hills St.-St. Mary’s (Texas)-winner, TBA
Southeast Region
Lenoir-Rhyne-Young Harris-winner vs. Lander, TBA
Monday, March 16
West Region
Cal St. East Bay vs. Point Loma, 10 p.m.
Quarterfinals
At Evansville, Ind.
TBA vs. TBD, TBA
TBA vs. TBD, TBA
TBA vs. TBD, TBA
TBA vs. TBD, TBA
