NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Thursday’s Games
No. 3 Michigan (27-2) at Iowa (20-9), 8 p.m.
No. 8 Michigan State (24-5) vs. Rutgers (12-17), 8 p.m.
Friday’s Games
No. 18 St. John’s (24-6) at Seton Hall (20-10), 9 p.m.
No. 19 Miami (OH) (30-0) at Ohio (15-15), 9 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Duke (28-2) vs. No. 17 North Carolina (24-6), 6:30 p.m.
No. 2 Arizona (28-2) at Colorado (17-13), 11 p.m.
No. 4 UConn (27-3) at Marquette (11-19), 12:30 p.m.
No. 5 Florida (24-6) at Kentucky (19-11), 4 p.m.
No. 6 Iowa State (24-6) vs. Arizona State (16-14), 2 p.m.
No. 7 Houston (25-5) at Oklahoma State (18-12), Noon
No. 10 Texas Tech (22-8) at BYU (20-10), 10:30 p.m.
No. 13 Virginia (26-4) vs. Virginia Tech (19-11), Noon
No. 14 Kansas (21-9) vs. Kansas State (12-18), 2 p.m.
No. 15 Purdue (23-7) vs. Wisconsin (21-9), 4 p.m.
No. 16 Alabama (22-8) vs. Auburn (16-14), 8:30 p.m.
No. 20 Arkansas (22-8) at Missouri (20-10), Noon
No. 22 Miami (FL) (24-6) vs. Louisville (21-9), 2 p.m.
No. 23 Tennessee (21-9) vs. No. 24 Vanderbilt (23-7), 2 p.m.
No. 25 Saint Louis (27-3) at George Mason (22-8), 4 p.m.
Sunday’s Games
No. 3 Michigan (27-2) vs. No. 8 Michigan State (24-5), 4:30 p.m.
No. 9 Nebraska (25-5) vs. Iowa (20-9), 5 p.m.
No. 11 Illinois (23-7) at Maryland (11-19), 3 p.m.
