NCAA Division I Hockey Glance

The Associated Press

March 28, 2026, 10:03 AM

All Times EDT

ALBANY REGIONAL

At MVP Arena

Albany, N.Y.

First Round

Friday, March 27

Michigan 5, Bentley Falcons 1

Minn. Duluth 3, Penn St. 1

Championship

Sunday, March 29

Michigan vs. Minn. Duluth, 5:30 p.m.

LOVELAND REGIONAL

At Blue Arena

Loveland, Colo.

First Round

Friday, March 27

W. Michigan 3, Minnesota State Mavericks 1

Denver 5, Cornell 0

Championship

Sunday, March 29

W. Michigan vs. Denver, 3 p.m.

WORCESTER REGIONAL

At DCU Center

Worcester, Mass.

First Round

Thursday, March 26

Michigan St. 2, UConn 1

Wisconsin 5, Dartmouth 1

Championship

Saturday, March 28

Michigan St. vs. Wisconsin, 4:30 p.m.

SIOUX REGIONAL

At Denny Sanford Premier Center

Sioux Falls, S.D.

First Round

Thursday, March 26

Quinnipiac 5, Providence 2

North Dakota 3, Merrimack Warriors 0

Championship

Saturday, March 28

North Dakota vs. Quinnipiac, 7:02 p.m.

FROZEN FOUR

At T-Mobile Arena

Las Vegas

National Semifinals

Thursday, April 9

Albany Regional winner vs. Loveland Regional winner, TBA

Sioux Falls Regional winner vs. Worcester Regional winner, TBA

National Championship

Saturday, April 11

Semifinal winners, 5:30 p.m.

