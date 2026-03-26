Home » Sports » NCAA Division I Hockey Glance

NCAA Division I Hockey Glance

The Associated Press

March 26, 2026, 10:01 AM

All Times EDT

ALBANY REGIONAL

At MVP Arena

Albany, N.Y.

First Round

Friday, March 27

Michigan (29-7-1) vs. Bentley Falcons (23-11-5), 5:30 p.m.

Minn. Duluth (23-14-1) vs. Penn St. (21-13-2), 9 p.m.

Championship

Sunday, March 29

Michigan-Bentley Falcons winner vs. Minn. Duluth-Penn St. winner, TBA

LOVELAND REGIONAL

At Blue Arena

Loveland, Colo.

First Round

Friday, March 27

W. Michigan (26-10-1) vs. Minnesota State Mavericks (22-10-7), 2:30 p.m.

Denver (25-11-3) vs. Cornell (22-10-1), 6 p.m.

Championship

Sunday, March 29

W. Michigan-Minnesota State Mavericks winner vs. Denver-Cornell winner, TBA

WORCESTER REGIONAL

At DCU Center

Worcester, Mass.

First Round

Thursday, March 26

Michigan St. (25-8-2) vs. UConn (20-12-5), 1:30 p.m.

Dartmouth (23-7-4) vs. Wisconsin (21-12-2), 5 p.m.

Championship

Saturday, March 28

Michigan St.-UConn winner vs. Dartmouth-Wisconsin winner, TBA

SIOUX REGIONAL

At Denny Sanford Premier Center

Sioux Falls, S.D.

First Round

Thursday, March 26

Providence (23-10-2) vs. Quinnipiac (26-9-3), 5 p.m.

North Dakota (27-9-1) vs. Merrimack Warriors (21-15-2), 8:30 p.m.

Championship

Saturday, March 28

Providence-Quinnipiac winner vs. North Dakota-Merrimack Warriors winner, TBA

FROZEN FOUR

At T-Mobile Arena

Las Vegas

National Semifinals

Thursday, April 9

Albany Regional winner vs. Loveland Regional winner, TBA

Sioux Falls Regional winner vs. Worcester Regional winner, TBA

National Championship

Saturday, April 11

Semifinal winners, 5:30 p.m.

