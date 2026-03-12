Live Radio
Home » Sports » NCAA Conference Tournament Glances

NCAA Conference Tournament Glances

The Associated Press

March 12, 2026, 1:50 AM

Times EST (through March 7)

Times EDT (March 8)

America East Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Saturday, March 7

UMBC 84, New Hampshire 69

Mass.-Lowell 81, Albany (NY) 76

Vermont 77, Bryant 57

NJIT 60, Maine 58

Semifinals

Tuesday, March 10

UMBC 91, Mass.-Lowell 69

Vermont 63, NJIT 54

Championship

Saturday, March 14

UMBC vs. Vermont, 11 a.m.

American Conference

At Legacy Arena at BJCC

Birmingham, Ala.

First Round

Wednesday, March 11

Tulane 81, Memphis 69

FAU 63, Temple 59

Second Round

Thursday, March 12

Charlotte vs. Tulane, 7 p.m.

North Texas vs. FAU, 9:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 13

UAB vs. Charlotte-Tulane-winner, 1 p.m.

Tulsa vs. North Texas-FAU-winner, 3:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 14

South Florida vs. TBD, 3 p.m.

Wichita St. vs. TBD, 5:30 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Semifinal winners, 3:15 p.m.

Atlantic 10 Conference

At PPG Paints Arena

Pittsburgh, Pa.

First Round

Wednesday, March 11

St. Bonaventure 99, La Salle 80

Loyola Chicago 75, Richmond 67

Second Round

Thursday, March 12

Fordham vs. George Washington, 11:30 a.m.

George Mason vs. St. Bonaventure, 2 p.m.

Duquesne vs. Rhode Island, 5 p.m.

Davidson vs. Loyola Chicago, 7:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 13

Saint Louis vs. Fordham-George Washington-winner, 11:30 a.m.

Dayton vs. George Mason-St. Bonaventure-winner, 2 p.m.

VCU vs. Duquesne-Rhode Island-winner, 5 p.m.

Saint Joseph’s vs. Davidson-Loyola Chicago-winner, 7:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 14

TBD vs. TBD, 1 p.m.

TBD vs. TBD, 3:30 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Semifinal winners, 1 p.m.

Atlantic Coast Conference

At Spectrum Center

Charlotte, N.C.

First Round

Tuesday, March 10

Pittsburgh 64, Stanford 63

SMU 86, Syracuse 69

Wake Forest 95, Virginia Tech 89

Second Round

Wednesday, March 11

NC State 98, Pittsburgh 88

Louisville 62, SMU 58

Florida St. 95, California 89

Clemson 71, Wake Forest 62

Quarterfinals

Thursday, March 12

Virginia vs. NC State, Noon

Miami vs. Louisville, 2:30 p.m.

Duke vs. Florida St., 7 p.m.

North Carolina vs. Clemson, 9:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Virginia-NC State-winner vs. Miami-Louisville-winner, 7 p.m.

Duke-Florida St.-winner vs. North Carolina-Clemson-winner, 9:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 8:30 p.m.

Atlantic Sun Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Wednesday, March 4

Bellarmine Knights 82, Jacksonville 79

Florida Gulf Coast 69, North Alabama 58

Stetson 92, E. Kentucky 76

West Georgia Wolves 93, North Florida 85

Quarterfinals

Friday, March 6

Cent. Arkansas 86, Bellarmine Knights 73

Florida Gulf Coast 77, Lipscomb 53

Austin Peay 69, Stetson 60

Queens University Royals 71, West Georgia Wolves 63

Semifinals

Saturday, March 7

Cent. Arkansas 73, Florida Gulf Coast 63

Queens University Royals 90, Austin Peay 83

Championship

Sunday, March 8

Queens University Royals 98, Cent. Arkansas 93

Big 12 Conference

At T-Mobile Center

Kansas City, Mo.

First Round

Tuesday, March 10

Arizona St. 83, Baylor 79

Cincinnati 73, Utah 66

BYU 105, Kansas St. 91

Oklahoma St. 92, Colorado 83

Second Round

Wednesday, March 11

Iowa St. 91, Arizona St. 42

UCF 66, Cincinnati 65

BYU 68, West Virginia 48

TCU 95, Oklahoma St. 88

Quarterfinals

Thursday, March 12

Texas Tech vs. Iowa St., 12:30 p.m.

Arizona vs. UCF, 3 p.m.

Houston vs. BYU, 7 p.m.

Kansas vs. TCU, 9:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Arizona-UCF-winner vs. Texas Tech-Iowa St.-winner, 7 p.m.

Houston-BYU-winner vs. Kansas-TCU-winner, 9:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 6 p.m.

Big East Conference

At Madison Square Garden

New York, N.Y.

First Round

Wednesday, March 11

Providence 91, Butler 81

Xavier 89, Marquette 87

Georgetown 63, DePaul 56

Quarterfinals

Thursday, March 12

St. John’s vs. Providence, Noon

Seton Hall vs. Creighton, 2:30 p.m.

UConn vs. Xavier, 7 p.m.

Villanova vs. Georgetown, 9:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

St. John’s-Providence-winner vs. Seton Hall-Creighton-winner, 5:30 p.m.

UConn-Xavier-winner vs. Villanova-Georgetown-winner, 8 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 6:30 p.m.

Big Sky Conference

At Idaho Central Arena

Boise, Idaho

First Round

Saturday, March 7

Idaho St. 73, N. Arizona 65

Idaho 68, Sacramento St. 45

Quarterfinals

Sunday, March 8

Portland St. 85, Idaho St. 78

Idaho 78, Montana St. 74

Monday, March 9

Montana 95, N. Colorado 89

E. Washington 84, Weber St. 79

Semifinals

Tuesday, March 10

Montana 75, Portland St. 72

Idaho 81, E. Washington 68

Championship

Wednesday, March 11

Idaho 77, Montana 66

Big South Conference

At Freedom Hall Civic Center

Johnson City, Tenn.

First Round

Wednesday, March 4

Gardner-Webb 65, SC-Upstate 64

Quarterfinals

Friday, March 6

High Point 81, Gardner-Webb 59

Winthrop 86, Charleston Southern 81

UNC-Asheville 85, Longwood 82

Presbyterian 91, Radford 85

Semifinals

Saturday, March 7

High Point 75, UNC-Asheville 71

Winthrop 73, Presbyterian 71

Championship

Sunday, March 8

High Point 91, Winthrop 76

Big Ten Conference

At United Center

Chicago, Ill.

First Round

Tuesday, March 10

Maryland 70, Oregon 60

Northwestern 76, Penn St. 66

Second Round

Wednesday, March 11

Iowa 75, Maryland 64

Washington 83, Southern Cal 79

Northwestern 74, Indiana 61

Rutgers 72, Minnesota 67

Third Round

Thursday, March 12

Ohio St. vs. Iowa, Noon

Wisconsin vs. Washington, 2:30 p.m.

Purdue vs. Northwestern, 6:30 p.m.

UCLA vs. Rutgers, 9 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 13

Michigan vs. Ohio St.-Iowa-winner, Noon

Illinois vs. Wisconsin-Washington-winner, 2:30 p.m.

Nebraska vs. Purdue-Northwestern-winner, 6:30 p.m.

Michigan St. vs. UCLA-Rutgers-winner, 9 p.m.

Semifinals

Saturday, March 14

TBD vs. TBD, 1 p.m.

TBD vs. TBD, 3:30 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Semifinal winners, 3:30 p.m.

Big West Conference

At Lee’s Family Forum

Henderson, Nev.

First Round

Wednesday, March 11

UC San Diego Tritons 72, Cal Poly 69

UC Davis 79, UC Santa Barbara 73

Quarterfinals

Thursday, March 12

CS Northridge vs. UC San Diego Tritons, 9 p.m.

Cal St.-Fullerton vs. UC Davis, 11:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

UC Irvine vs. CS Northridge-UC San Diego Tritons-winner, 9 p.m.

Hawaii vs. Cal St.-Fullerton-UC Davis-winner, 11:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 10 p.m.

Coastal Athletic Conference

At CareFirst Arena

Washington, D.C.

First Round

Friday, March 6

Northeastern 88, NC A&T 72

Second Round

Saturday, March 7

Campbell 96, Stony Brook 89

Drexel 84, Northeastern 77

Towson 74, Hampton 68

William & Mary 72, Elon 62

Quarterfinals

Sunday, March 8

Campbell 85, UNC-Wilmington 70

Monmouth (NJ) 65, Drexel 57

Towson 81, Coll. of Charleston 56

Hofstra 92, William & Mary 61

Semifinals

Monday, March 9

Monmouth (NJ) 74, Campbell 64

Hofstra 68, Towson 65

Championship

Tuesday, March 10

Hofstra 75, Monmouth (NJ) 69

Conference USA Conference

At Von Braun Center

Huntsville, Ala.

First Round

Tuesday, March 10

Missouri St. 75, FIU 72

New Mexico St. 68, Jacksonville St. 63

Quarterfinals

Wednesday, March 11

Missouri St. 77, Liberty 69

Sam Houston St. 69, New Mexico St. 61

Thursday, March 12

Louisiana Tech vs. Middle Tennessee, 6:30 p.m.

W. Kentucky vs. Kennesaw St., 9 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Missouri St. vs. Louisiana Tech-Middle Tennessee-winner, 12:30 p.m.

Sam Houston St. vs. W. Kentucky-Kennesaw St.-winner, 3 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 8:30 p.m.

Horizon League Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Monday, March 2

Cleveland St. 101, IU Indy Jaguars 93

Second Round

Tuesday, March 3

Green Bay 64, Fort Wayne 56

Wednesday, March 4

Robert Morris 68, Youngstown St. 53

Detroit 84, Milwaukee 63

Wright St. 90, Cleveland St. 61

N. Kentucky 85, Oakland 84

Quarterfinals

Sunday, March 8

N. Kentucky 96, Green Bay 76

Semifinals

Monday, March 9

Wright St. 103, N. Kentucky 90

Detroit 70, Robert Morris 64

Championship

Tuesday, March 10

Wright St. 66, Detroit 63

Ivy League Conference

At Newman Arena

Ithaca, N.Y.

Semifinals

Saturday, March 14

Yale vs. Cornell, 11 a.m.

Harvard vs. Penn, 2 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Yale-Cornell-winner vs. Harvard-Penn-winner, Noon

Metro Atlantic Athletic Conference

At Jim Whelan Boardwalk Hall

Atlantic City, N.J.

First Round

Thursday, March 5

Sacred Heart 91, Iona 80

Fairfield 71, Manhattan 60

Quarterfinals

Friday, March 6

Merrimack Warriors 70, Sacred Heart 48

Fairfield 74, St. Peter’s 55

Saturday, March 7

Marist 77, Quinnipiac 75

Siena 63, Mount St. Mary’s 58

Semifinals

Sunday, March 8

Merrimack Warriors 58, Marist 57

Siena 76, Fairfield 61

Championship

Tuesday, March 10

Siena 64, Merrimack Warriors 54

Mid-American Conference

At Rocket Arena

Cleveland, Ohio

First Round

Thursday, March 12

Miami (Ohio) vs. UMass, 11 a.m.

Toledo vs. Bowling Green, 1:30 p.m.

Akron vs. Buffalo, 4 p.m.

Kent St. vs. Ohio, 6:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Miami (Ohio)-UMass-winner vs. Toledo-Bowling Green-winner, 5 p.m.

Akron-Buffalo-winner vs. Kent St.-Ohio-winner, 7:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 8 p.m.

Mid-Eastern Athletic Conference

At Norfolk Scope Arena

Norfolk, Va.

First Round

Wednesday, March 11

Delaware St. 75, Morgan St. 70

Thursday, March 12

Norfolk St. vs. SC State, 6 p.m.

NC Central vs. Md.-Eastern Shore, 8:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Howard vs. Norfolk St.-SC State-winner, 6 p.m.

NC Central-Md.-Eastern Shore-winner vs. Delaware St., 8:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 1 p.m.

Missouri Valley Conference

At Enterprise Center

St. Louis, Mo.

First Round

Thursday, March 5

Drake 67, S. Illinois 63

Valparaiso 63, Indiana St. 62

N. Iowa 68, Evanvilee 59

Quarterfinals

Friday, March 6

Drake 100, Belmont 79

UIC 92, Murray St. 79

Bradley 90, Valparaiso 84

N. Iowa 74, Illinois St. 52

Semifinals

Saturday, March 7

UIC 72, Drake 51

N. Iowa 73, Bradley 69

Championship

Sunday, March 8

N. Iowa 84, UIC 69

Mountain West Conference

At Thomas & Mack Center

Las Vegas, Nev.

First Round

Wednesday, March 11

UNLV 73, Wyoming 70

Nevada 80, Air Force 45

Colorado St. 67, Fresno St. 63

San Jose St. 84, Boise St. 74

Quarterfinals

Thursday, March 12

Utah St. vs. UNLV, 3 p.m.

Grand Canyon vs. Nevada, 5:30 p.m.

San Diego St. vs. Colorado St., 9 p.m.

New Mexico vs. San Jose St., 11:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Utah St.-UNLV-winner vs. Grand Canyon-Nevada-winner, 9:30 p.m.

Saturday, March 14

San Diego St.-Colorado St.-winner vs. New Mexico-San Jose St.-winner, 12 a.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 6 p.m.

Northeast Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Wednesday, March 4

Stonehill Skyhawks 81, Le Moyne Dolphins 71

LIU Sharks 79, Chicago St. 75

Mercyhurst Lakers 70, Fairleigh Dickinson 61

Wagner 70, CCSU 60

Semifinals

Saturday, March 7

Mercyhurst Lakers 56, Stonehill Skyhawks 51

LIU Sharks 64, Wagner 56

Championship

Tuesday, March 10

LIU Sharks 79, Mercyhurst Lakers 70

Ohio Valley Conference

At Ford Center

Evansville, Ind.

First Round

Wednesday, March 4

E. Illinois 77, SIU-Edwardsville 71

Lindenwood Lions 72, UALR 62

Quarterfinals

Thursday, March 5

UT Martin 66, E. Illinois 63

SE Missouri 68, Lindenwood Lions 66

Semifinals

Friday, March 6

Tennessee St. 68, UT Martin 55

Morehead St. 66, SE Missouri 61

Championship

Saturday, March 7

Tennessee St. 93, Morehead St. 67

Patriot League Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Tuesday, March 3

Holy Cross 82, Lafayette 77

Bucknell 65, Army 55

Quarterfinals

Thursday, March 5

Colgate 90, Loyola (Md.) 77

Lehigh 69, Holy Cross 66

Boston U. 75, American 73

Navy 74, Bucknell 69

Semifinals

Sunday, March 8

Lehigh 76, Colgate 69

Boston U. 73, Navy 72

Championship

Wednesday, March 11

Lehigh 74, Boston U. 60

Southeastern Conference

At Bridgestone Arena

Nashville, Tenn.

First Round

Wednesday, March 11

Kentucky 87, LSU 82

Auburn 79, Mississippi St. 61

Mississippi 76, Texas 66

Oklahoma 86, South Carolina 74

Second Round

Thursday, March 12

Missouri vs. Kentucky, 12:30 p.m.

Tennessee vs. Auburn, 3 p.m.

Georgia vs. Mississippi, 7 p.m.

Texas A&M vs. Oklahoma, 9:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 13

Florida vs. Missouri-Kentucky-winner, 1 p.m.

Vanderbilt vs. Tennessee-Auburn-winner, 3:30 p.m.

Alabama vs. Georgia-Mississippi-winner, 7 p.m.

Arkansas vs. Texas A&M-Oklahoma-winner, 9:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 14

TBD vs. TBD, 1 p.m.

TBD vs. TBD, 3:30 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Semifinal winners, 1 p.m.

Southern Conference

At Harrah’s Cherokee Center Asheville

Asheville, N.C.

First Round

Friday, March 6

The Citadel 88, Chattanooga 85

UNC-Greensboro 84, VMI 70

Quarterfinals

Saturday, March 7

ETSU 83, The Citadel 76

UNC-Greensboro 75, Wofford 72

Furman 86, Samford 81

W. Carolina 77, Mercer 73

Semifinals

Sunday, March 8

ETSU 69, W. Carolina 67

Furman 81, UNC-Greensboro 75

Championship

Monday, March 9

Furman 76, ETSU 61

Southland Conference

At Townsley Law Arena

Lake Charles, La.

First Round

Sunday, March 8

New Orleans 73, Houston Christian Huskies 60

Nicholls 61, Northwestern St. 47

Quarterfinals

Monday, March 9

Texas A&M-Corpus Christi Islanders 74, New Orleans 61

Texas Rio Grande Valley 86, Nicholls 68

Semifinals

Tuesday, March 10

Stephen F. Austin 60, Texas A&M-Corpus Christi Islanders 58

McNeese St. 84, Texas Rio Grande Valley 80

Championship

Wednesday, March 11

McNeese St. 76, Stephen F. Austin 59

Southwestern Athletic Conference

At Gateway Center Arena

College Park, Ga.

First Round

Monday, March 9

Alcorn St. 77, Alabama St. 65

Grambling St. 77, MVSU 52

Second Round

Tuesday, March 10

Prairie View 65, Alcorn St. 56

Jackson St. 68, Grambling St. 65

Quarterfinals

Wednesday, March 11

Prairie View 71, Bethune-Cookman 67

Florida A&M 70, Jackson St. 60

Thursday, March 12

Texas Southern vs. Alabama A&M, 2 p.m.

Southern U. vs. Ark.-Pine Bluff, 8:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Texas Southern-Alabama A&M-winner vs. Prairie View, 2 p.m.

Florida A&M vs. Southern U.-Ark.-Pine Bluff-winner, 8:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 7:30 p.m.

Summit League Conference

At Denny Sanford Premier Center

Sioux Falls, S.D.

First Round

Wednesday, March 4

Oral Roberts 84, UMKC 62

Quarterfinals

Thursday, March 5

N. Dakota St. 76, Oral Roberts 65

St. Thomas Tommies 80, S. Dakota St. 67

Friday, March 6

Omaha 76, South Dakota 62

North Dakota 83, Denver 67

Semifinals

Saturday, March 7

N. Dakota St. 74, Omaha 50

North Dakota 67, St. Thomas Tommies 66

Championship

Sunday, March 8

N. Dakota St. 70, North Dakota 62

Sun Belt Conference

At Pensacola Bay Center

Pensacola, Fla.

First Round

Tuesday, March 3

Louisiana-Lafayette 84, Georgia St. 75

Old Dominion 87, Louisiana-Monroe 80

Second Round

Wednesday, March 4

James Madison 87, Louisiana-Lafayette 72

Georgia Southern 88, Old Dominion 84

Third Round

Thursday, March 5

Southern Miss. 86, James Madison 80

Georgia Southern 80, Arkansas St. 77

Fourth Round

Friday, March 6

Southern Miss. 81, Texas St. 77

Georgia Southern 94, South Alabama 85

Quarterfinals

Saturday, March 7

Southern Miss. 86, Appalachian St. 73

Georgia Southern 96, Coastal Carolina 72

Semifinals

Sunday, March 8

Troy 78, Southern Miss. 70

Georgia Southern 82, Marshall 78

Championship

Monday, March 9

Troy 77, Georgia Southern 61

West Coast Conference

At Orleans Arena

Las Vegas, Nev.

First Round

Thursday, March 5

Portland 77, Pepperdine 68

San Diego 66, Loyola Marymount 62

Second Round

Friday, March 6

Portland 74, Washington St. 68

Seattle 58, San Diego 56

Third Round

Saturday, March 7

San Francisco 82, Portland 65

Pacific 61, Seattle 58

Quarterfinals

Sunday, March 8

Oregon St. 78, San Francisco 77

Santa Clara 76, Pacific 68

Semifinals

Monday, March 9

Gonzaga 65, Oregon St. 56

Santa Clara 76, Saint Mary’s (Cal.) 71

Championship

Tuesday, March 10

Gonzaga 79, Santa Clara 68

Western Athletic Conference

At Orleans Arena

Las Vegas, Nev.

First Round

Wednesday, March 11

Abilene Christian 84, Tarleton State Texans 78

Quarterfinals

Thursday, March 12

Texas-Arlington vs. S. Utah, 9 p.m.

Utah Tech Trailblazers vs. Abilene Christian, 11:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Utah Valley St. vs. Texas-Arlington-S. Utah-winner, 9 p.m.

Cal Baptist vs. Utah Tech Trailblazers-Abilene Christian-winner, 11:30 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Semifinal winners, 12 a.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up