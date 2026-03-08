NASCAR-O’Reilly GOVX 200 Results

Saturday
At Phoenix Raceway
Avondale, Ariz.
Lap length: 1.00 miles
(Start position in parentheses)
1. (17) Justin Allgaier, Chevrolet, 200 laps, 69 points.
2. (2) Jesse Love, Chevrolet, 200, 54.
3. (14) Carson Kvapil, Chevrolet, 200, 51.
4. (16) Sheldon Creed, Chevrolet, 200, 37.
5. (12) Sam Mayer, Chevrolet, 200, 32.
6. (7) Sammy Smith, Chevrolet, 200, 46.
7. (9) Jeb Burton, Chevrolet, 200, 39.
8. (25) Rajah Caruth, Chevrolet, 200, 29.
9. (8) Corey Day, Chevrolet, 200, 32.
10. (4) Anthony Alfredo, Chevrolet, 200, 27.
11. (21) Jeremy Clements, Chevrolet, 200, 27.
12. (13) Austin Hill, Chevrolet, 200, 25.
13. (6) William Byron, Chevrolet, 200, 0.
14. (31) Parker Retzlaff, Chevrolet, 200, 23.
15. (1) Taylor Gray, Toyota, 200, 25.
16. (3) Brandon Jones, Toyota, 200, 22.
17. (18) Ryan Sieg, Chevrolet, 200, 20.
18. (5) Brent Crews, Toyota, 200, 28.
19. (35) Joey Gase, Toyota, 200, 18.
20. (29) Daniel Dye, Ford, 199, 0.
21. (24) Chandler Smith, Ford, 199, 0.
22. (27) Austin Green, Chevrolet, 199, 15.
23. (11) Harrison Burton, Toyota, 199, 14.
24. (10) Kyle Sieg, Chevrolet, 199, 13.
25. (23) Dean Thompson, Toyota, 199, 12.
26. (28) Patrick Staropoli, Chevrolet, 199, 11.
27. (20) Brennan Poole, Chevrolet, 199, 10.
28. (26) Blaine Perkins, Chevrolet, 198, 9.
29. (22) Garrett Smithley, Chevrolet, 198, 8.
30. (33) Josh Bilicki, Chevrolet, 197, 7.
31. (32) Nathan Byrd, Chevrolet, 197, 6.
32. (37) Mason Maggio, Chevrolet, 196, 5.
33. (30) Lavar Scott, Chevrolet, 195, 4.
34. (34) Austin J Hill, Chevrolet, 195, 3.
35. (19) Nicholas Sanchez, Ford, 193, 2.
36. (36) Dawson Cram, Chevrolet, 192, 1.
37. (15) William Sawalich, Toyota, accident, 173, 1.
38. (38) Ryan Ellis, Chevrolet, suspension, 13, 1.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 93.912 mph.
Time of Race: 2 hours, 7 minutes, 47 seconds.
Margin of Victory: 0.449 seconds.
Caution Flags: 4 for 37 laps.
Lead Changes: 20 among 9 drivers.
Lap Leaders: T.Gray 0-10; J.Love 11-40; S.Smith 41-50; C.Kvapil 51; J.Love 52-95; C.Kvapil 96; J.Love 97-132; C.Kvapil 133; J.Love 134; C.Kvapil 135-137; J.Love 138; C.Kvapil 139-153; J.Burton 154; R.Caruth 155; S.Creed 156-170; C.Kvapil 171; S.Creed 172-173; S.Mayer 174-184; S.Creed 185-187; J.Love 188-189; J.Allgaier 190-200
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Love, 6 times for 114 laps; C.Kvapil, 6 times for 22 laps; S.Creed, 3 times for 20 laps; J.Allgaier, 1 time for 11 laps; S.Mayer, 1 time for 11 laps; S.Smith, 1 time for 10 laps; T.Gray, 1 time for 10 laps; J.Burton, 1 time for 1 lap; R.Caruth, 1 time for 1 lap.
Wins: J.Allgaier, 1; A.Hill, 1; S.Creed, 1.
Top 16 in Points: 1. J.Allgaier, 184; 2. J.Love, 180; 3. A.Hill, 179; 4. C.Kvapil, 146; 5. S.Creed, 143; 6. S.Smith, 132; 7. R.Caruth, 119; 8. C.Day, 118; 9. S.Mayer, 110; 10. P.Retzlaff, 104; 11. B.Jones, 95; 12. J.Burton, 94; 13. T.Gray, 94; 14. B.Poole, 80; 15. A.Alfredo, 79; 16. R.Sieg, 77.
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
