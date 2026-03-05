Joburg Open Scores

Live Radio
The Associated Press

March 5, 2026, 12:21 PM

Thursday

At Houghton GC

Johannesburg

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,279; Par: 70

First Round

Luke Brown, South Africa 9-31—40
Angel Ayora Fanegas, Spain 31-22—53
Nathan Kimsey, England 31-33—64
Jayden Trey Schaper, South Africa 31-33—64
Maximilian Steinlechner, Austria 32-32—64
Kieran Vincent, Zimbabwe 31-4—35
Dan Bradbury, England 32-18—50
Wilco Nienaber, South Africa 32-33—65
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-31—65
Hugo Townsend, Sweden 32-33—65
Darius Van Driel, Netherlands 33-32—65
Shubhankar Sharma, India 32-19—51
Christiaan Burke, South Africa 19-33—52
David Law, Scotland 30-33—63
Jaco Prinsloo, South Africa 29-34—63
Hennie Du Plessis, South Africa 33-33—66
Jack Hawksby, England 31-35—66
David Ravetto, France 35-31—66
Kota Kaneko, Japan 33-4—37
Austin Bautista, Australia 8-32—40
Rupert Kaminski, South Africa 34-7—41
Jorge Campillo, Spain 32-13—45
Sean Crocker, United States 17-31—48
Casey Jarvis, South Africa 32-24—56
Cameron Adam, Scotland 36-31—67
Ross Fisher, England 33-34—67
Alex Fitzpatrick, England 34-33—67
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-32—67
Romain Langasque, France 34-33—67
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-34—67
Richie Ramsay, Scotland 34-33—67
Rocco Repetto Taylor, Spain 35-32—67
Ockie Strydom, South Africa 35-32—67
Daniel Van Tonder, South Africa 33-34—67
Ryan Van Velzen, South Africa 34-33—67
Jordan Gumberg, United States 11-34—45
Joe Dean, England 13-36—49
Todd Clements, England 19-35—54
Calum Hill, Scotland 33-24—57
Francesco Laporta, Italy 36-21—57
Joost Luiten, Netherlands 24-34—58
Ewen Ferguson, Scotland 36-24—60
Rikuya Hoshino, Japan 33-27—60
Robin Williams, South Africa 33-27—60
Ruan Korb, South Africa 33-35—68
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-33—68
Hennie O’Kennedy, South Africa 34-34—68
Benjamin Schmidt, England 34-34—68
Richard Sterne, South Africa 34-34—68
Brandon Stone, South Africa 35-33—68
Martin Vorster, South Africa 34-34—68
Musiwalo Nethunzwi, South Africa 35-4—39
James Mack, South Africa 34-9—43
Jamie Rutherford, England 34-9—43
Louis Albertse, South Africa 10-36—46
Marcus Armitage, England 10-36—46
Brandon Robinson-Thompson, England 15-35—50
Sam Bairstow, England 37-14—51
Ricardo Gouveia, Portugal 34-17—51
Herman Loubser, South Africa 35-16—51
James Morrison, England 34-17—51
JJ Senekal, South Africa 35-16—51
Haydn Porteous, South Africa 23-36—59
Ugo Coussaud, France 30-36—66
Estiaan Conradie, South Africa 33-36—69
Darren Fichardt, South Africa 34-35—69
Joel Girrbach, Switzerland 34-35—69
Justin Harding, South Africa 36-33—69
Angel Hidalgo, Spain 35-34—69
Ryggs Johnston, United States 34-35—69
Tobias Jonsson, Sweden 36-33—69
Zander Lombard, South Africa 35-34—69
Yurav Premlall, South Africa 34-35—69
Jovan Rebula, South Africa 33-36—69
Patrick Reed, United States 34-35—69
Marcel Siem, Germany 36-33—69
Sebastian Soderberg, Sweden 33-36—69
Jason Roets, South Africa 7-36—43
Pieter Moolman, South Africa 13-34—47
Jacques Blaauw, South Africa 15-36—51
Keenan Davidse, South Africa 36-16—52
Connor Syme, Scotland 37-18—55
Neil Schietekat, South Africa 25-35—60
Jaco Ahlers, South Africa 35-35—70
Oliver Bekker, South Africa 36-34—70
Albin Bergstrom, Sweden 35-35—70
Rafa Cabrera Bello, Spain 34-36—70
Kyle De Beer, South Africa 33-37—70
Alejandro Del Rey, Spain 33-37—70
Dylan Frittelli, South Africa 35-35—70
Julien Guerrier, France 34-36—70
Michael Hollick, South Africa 33-37—70
Allen John, Germany 35-35—70
Dylan Naidoo, South Africa 35-35—70
Eddie Pepperell, England 36-34—70
Stals Swart, South Africa 35-35—70
MJ Viljoen, South Africa 36-34—70
Joshua Berry, England 7-37—44
Keelan Van Wyk, South Africa 14-34—48
Jonathan Broomhead, South Africa 16-36—52
MJ Daffue, South Africa 36-17—53
Heinrich Bruiners, South Africa 35-36—71
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-37—71
Jean Hugo, South Africa 35-36—71
JC Ritchie, South Africa 34-37—71
Marcel Schneider, Germany 33-38—71
Jason Scrivener, Australia 35-36—71
Graham Van Der Merwe, South Africa 37-34—71
Altin Van Der Merwe, South Africa 38-33—71
Euan Walker, Scotland 35-36—71
Samuel Simpson, South Africa 7-38—45
Martin Rohwer, South Africa 18-35—53
Nick Bachem, Germany 34-38—72
Luis Carrera, Mexico 37-35—72
Scott Jamieson, Scotland 36-36—72
Yuto Katsuragawa, Japan 37-35—72
Franklin Manchest, South Africa 37-35—72
Dylan Mostert, South Africa 35-37—72
Warwick Purchase, South Africa 36-36—72
Quim Vidal, Spain 35-37—72
Jeong-Weon Ko, France 36-19—55
Bernd Wiesberger, Austria 23-36—59
Thriston Lawrence, South Africa 37-25—62
Shaun Norris, South Africa 39-23—62
Martin Couvra, France 37-36—73
Allister De Kock, South Africa 38-35—73
Stephen Ferreira, Portugal 38-35—73
Trevor Fisher, South Africa 39-34—73
Deon Germishuys, South Africa 36-37—73
Makhetha Mazibuko, South Africa 36-37—73
Kyle McClatchie, South Africa 36-37—73
Gerhard Pepler, South Africa 37-36—73
Antoine Rozner, France 36-37—73
Stefan Wears-Taylor, South Africa 37-36—73
Daniel Young, Scotland 37-36—73
Malcolm Mitchell, South Africa 8-39—47
Toto Thimba Jr., South Africa 8-39—47
Bjorn Akesson, Sweden 39-35—74
Andrew Johnston, England 36-38—74
Mark Maart, South Africa 37-37—74
Thanda Mavundla, South Africa 36-38—74
Renato Paratore, Italy 35-39—74
Kyle Barker, South Africa 36-39—75
Robson Chinhoi, Zimbabwe 37-38—75
Manuel Elvira, Spain 37-38—75
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 37-38—75
Lyle Rowe, South Africa 41-34—75
Jack Senior, England 37-38—75
Andy Sullivan, England 36-39—75
Kayle Wykes, South Africa 37-38—75
Rhys Enoch, Wales 38-38—76
Hennie Otto, South Africa 42-34—76
Stefano Mazzoli, Italy 39-38—77
Nikhil Rama, South Africa 38-41—79
Karabo Mokoena, South Africa 39-41—80
Luke Jerling, South Africa 41-40—81

