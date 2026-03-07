Live Radio
Home » Sports » Joburg Open Par Scores

Joburg Open Par Scores

The Associated Press

March 7, 2026, 11:48 AM

Saturday

At Houghton GC

Johannesburg

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,279; Par: 70

Third Round

Hennie Du Plessis, South Africa 66-68-62—196 -14
Dan Bradbury, England 64-70-64—198 -12
Alex Fitzpatrick, England 67-67-64—198 -12
Casey Jarvis, South Africa 67-67-64—198 -12
Brandon Robinson-Thompson, England 66-62-70—198 -12
Jack Hawksby, England 66-66-68—200 -10
Nathan Kimsey, England 64-69-67—200 -10
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 67-67-66—200 -10
David Ravetto, France 66-67-68—201 -9
Daniel Van Tonder, South Africa 67-68-66—201 -9
Luke Brown, South Africa 66-67-69—202 -8
Justin Harding, South Africa 69-67-66—202 -8
Jacob Skov Olesen, Denmark 65-72-65—202 -8
Patrick Reed, United States 69-68-65—202 -8
Jamie Rutherford, England 65-70-67—202 -8
Jayden Trey Schaper, South Africa 64-70-68—202 -8
Jason Scrivener, Australia 71-66-65—202 -8
Ockie Strydom, South Africa 67-68-67—202 -8
Cameron Adam, Scotland 67-69-67—203 -7
Louis Albertse, South Africa 68-65-70—203 -7
Marcus Armitage, England 67-68-68—203 -7
Sean Crocker, United States 66-65-72—203 -7
Ross Fisher, England 67-69-67—203 -7
Ryggs Johnston, United States 69-65-69—203 -7
Zander Lombard, South Africa 69-68-66—203 -7
Joost Luiten, Netherlands 67-69-67—203 -7
Marcel Siem, Germany 69-67-67—203 -7
Joe Dean, England 70-67-67—204 -6
Julien Guerrier, France 70-68-66—204 -6
Jordan Gumberg, United States 67-67-70—204 -6
Kota Kaneko, Japan 70-67-67—204 -6
Ruan Korb, South Africa 68-66-70—204 -6
Benjamin Schmidt, England 68-69-67—204 -6
Maximilian Steinlechner, Austria 64-70-70—204 -6
Connor Syme, Scotland 71-68-65—204 -6
Ryan Van Velzen, South Africa 67-69-68—204 -6
Kieran Vincent, Zimbabwe 65-72-67—204 -6
Bernd Wiesberger, Austria 71-66-67—204 -6
Jorge Campillo, Spain 68-70-67—205 -5
Todd Clements, England 68-66-71—205 -5
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 67-72-66—205 -5
Allen John, Germany 70-68-67—205 -5
Wilco Nienaber, South Africa 65-70-70—205 -5
Brandon Stone, South Africa 68-68-69—205 -5
Hugo Townsend, Sweden 65-67-73—205 -5
Angel Ayora Fanegas, Spain 64-71-71—206 -4
Christiaan Burke, South Africa 66-71-69—206 -4
Jacques Kruyswijk, South Africa 68-69-69—206 -4
Pieter Moolman, South Africa 69-67-70—206 -4
Eddie Pepperell, England 70-68-68—206 -4
Jaco Prinsloo, South Africa 67-68-71—206 -4
Neil Schietekat, South Africa 70-68-68—206 -4
JJ Senekal, South Africa 68-71-67—206 -4
Ewen Ferguson, Scotland 67-72-68—207 -3
Joel Girrbach, Switzerland 69-69-69—207 -3
Jean Hugo, South Africa 71-66-70—207 -3
Romain Langasque, France 67-71-69—207 -3
David Law, Scotland 67-71-69—207 -3
Shubhankar Sharma, India 66-72-69—207 -3
Richard Sterne, South Africa 68-68-71—207 -3
Estiaan Conradie, South Africa 69-70-69—208 -2
Herman Loubser, South Africa 70-69-69—208 -2
Jovan Rebula, South Africa 69-70-69—208 -2
Stals Swart, South Africa 70-69-69—208 -2
Darius Van Driel, Netherlands 65-73-70—208 -2
Alejandro Del Rey, Spain 70-69-70—209 -1
Angel Hidalgo, Spain 69-70-70—209 -1
James Morrison, England 69-70-70—209 -1
Richie Ramsay, Scotland 67-70-72—209 -1
Robin Williams, South Africa 68-70-71—209 -1
Sam Bairstow, England 69-70-71—210 E
Dylan Frittelli, South Africa 70-69-71—210 E
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-68-72—211 +1
Martin Vorster, South Africa 68-71-72—211 +1

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up