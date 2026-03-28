Hoag Classic Tour Scores

The Associated Press

March 28, 2026, 7:08 PM

Saturday

At Newport Beach CC

Newport Beach, Calif.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,756; Par: 71

Second Round

Stewart Cink 66-62—128
Steven Alker 64-66—130
Fredrik Jacobson 64-66—130
Ernie Els 66-65—131
Tim Petrovic 66-65—131
Brian Gay 63-69—132
Cameron Percy 66-66—132
David Toms 66-66—132
Bo Van Pelt 65-67—132
Zach Johnson 63-70—133
Charlie Wi 66-67—133
John Daly 67-67—134
David Duval 65-69—134
Miguel Angel Jimenez 70-64—134
Michael Jonzon 67-67—134
Bernhard Langer 67-67—134
K.J. Choi 68-67—135
Tommy Gainey 70-65—135
Retief Goosen 66-69—135
Mike Weir 66-69—135
Jason Caron 68-68—136
Joe Durant 68-68—136
Paul Goydos 62-74—136
Richard Green 67-69—136
Padraig Harrington 66-70—136
Thongchai Jaidee 65-71—136
Soren Kjeldsen 68-68—136
Jose Maria Olazabal 69-67—136
Vijay Singh 67-69—136
Mark Wilson 67-69—136
Stephen Ames 69-68—137
Woody Austin 68-69—137
Mathew Goggin 67-70—137
Boo Weekley 69-68—137
Michael Wright 66-71—137
Y.E. Yang 66-71—137
Fred Couples 69-69—138
Shaun Micheel 69-69—138
Tag Ridings 67-71—138
Shane Bertsch 71-68—139
Darren Clarke 69-70—139
Ben Crane 66-73—139
Steve Flesch 68-71—139
Ricardo Gonzalez 69-70—139
Justin Leonard 70-69—139
Jeff Maggert 69-70—139
Timothy O’Neal 69-70—139
Scott Parel 70-69—139
Dicky Pride 68-71—139
Paul Stankowski 69-70—139
Billy Andrade 67-73—140
Ken Duke 67-73—140
David Frost 69-71—140
Matt Gogel 71-69—140
Mark Hensby 70-70—140
Vanslow Phillips 68-72—140
Ken Tanigawa 70-70—140
Kirk Triplett 68-72—140
Steve Allan 71-70—141
Alex Cejka 67-74—141
Lee Janzen 68-73—141
Corey Pavin 71-70—141
Heath Slocum 73-68—141
Bob Estes 71-71—142
Fred Funk 69-73—142
Steve Jones 70-72—142
Billy Mayfair 70-72—142
Tom Pernice 70-72—142
Kevin Sutherland 70-72—142
Vaughn Taylor 71-71—142
Doug Barron 72-71—143
Chad Campbell 71-73—144
Tom Lehman 68-76—144
Rocco Mediate 72-72—144
Chris DiMarco 74-71—145
Stuart Appleby 71-75—146
John Senden 74-73—147
Jay Haas 76-72—148

