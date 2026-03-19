Hainan Classic presented by MAEXTRO Scores

The Associated Press

March 19, 2026, 8:02 PM

Thursday

Hainan, China

a-Blackstone Course (Host Course)

7,637 yards; Par 72

b-Vintage Course

7,331 yards; Par 72

Purse: $2.6 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses.

Jordan Gumberg, United States 31a-33a—64
Jorge Campillo, Spain 35b-30b—65
Aaron Cockerill, Canada 34a-32a—66
Wenyi Ding, China 35b-31b—66
Dylan Frittelli, South Africa 34b-32b—66
Thriston Lawrence, South Africa 34a-32a—66
Jason Scrivener, Australia 34b-32b—66
Martin Couvra, France 33a-34a—67
Taehoon Ok, South Korea 36a-31a—67
Adri Arnaus, Spain 36b-32b—68
Calum Hill, Scotland 34b-34b—68
Lloyd Jefferson Go, Philippines 34a-34a—68
Zihao Jin, China 33a-35a—68
Oliver Lindell, Finland 36b-32b—68
Joost Luiten, Netherlands 37b-31b—68
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36b-32b—68
Rocco Repetto Taylor, Spain 36a-32a—68
Daniel Rodrigues, Portugal 35b-33b—68
Yanhan Zhou, China 34b-34b—68
Marcus Armitage, England 38b-31b—69
Dan Bradbury, England 34a-35a—69
Rafa Cabrera Bello, Spain 33a-36a—69
Clement Charmasson, France 35b-34b—69
Nacho Elvira, Spain 37b-32b—69
Angel Hidalgo, Spain 35a-34a—69
Bo Jin, China 34a-35a—69
Yuto Katsuragawa, Japan 36b-33b—69
Kazuma Kobori, New Zealand 37b-32b—69
David Micheluzzi, Australia 34a-35a—69
Brandon Robinson-Thompson, England 37b-32b—69
Jan Schneider, Germany 33a-36a—69
Tom Vaillant, France 38b-31b—69
Euan Walker, Scotland 34b-35b—69
Bowen Xiao, China 36b-33b—69
Jack Yule, England 35b-34b—69
Sampson-yunhe Zheng, China 35b-34b—69
Gregorio De Leo, Italy 36b-33b—69
Matthew Baldwin, England 39b-31b—70
Jeffrey Burton, United States 35b-35b—70
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 32a-38a—70
Sean Crocker, United States 36b-34b—70
Quentin Debove, France 39b-31b—70
Ross Fisher, England 36b-34b—70
Kota Kaneko, Japan 37b-33b—70
Junghwan Lee, South Korea 36a-34a—70
Mikael Lindberg, Sweden 33a-37a—70
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 37b-33b—70
Stefano Mazzoli, Italy 37a-33a—70
Kaito Onishi, Japan 35b-35b—70
Andy Sullivan, England 35a-35a—70
Hugo Townsend, Sweden 37b-33b—70
Charles Wang, China 36b-34b—70
Ashun Wu, China 36b-34b—70
Angel Ayora Fanegas, Spain 37b-34b—71
Yu Fang, China 34a-37a—71
Joel Girrbach, Switzerland 38b-33b—71
Yan-Wei Liu, China 38b-33b—71
Ryan Peake, Australia 38a-33a—71
Eddie Pepperell, England 36a-35a—71
Jack Senior, England 40b-31b—71
Shubhankar Sharma, India 36b-35b—71
Lawrence Ting, Chinese Taipei 37b-34b—71
Darius Van Driel, Netherlands 35a-36a—71
Daniel Young, Scotland 36b-35b—71
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 36a-35a—71
Quim Vidal, Spain 35b-37b—72
Ryan Ang, Singapore 36b-36b—72
Albin Bergstrom, Sweden 35a-37a—72
Manuel Elvira, Spain 38b-34b—72
Grant Forrest, Scotland 38a-34a—72
Tobias Jonsson, Sweden 35a-37a—72
Matthew Jordan, England 37a-35a—72
David Law, Scotland 36a-36a—72
Yue Liu, China 34a-38a—72
Zander Lombard, South Africa 35a-37a—72
Freddy Schott, Germany 35a-37a—72
Ugo Coussaud, France 35a-37a—72
Cameron Adam, Scotland 38b-35b—73
Jonathan Broomhead, South Africa 36a-37a—73
Bowen Chai, China 38b-35b—73
Oihan Guillamoundeguy, France 36a-37a—73
Andreas Halvorsen, Norway 37a-36a—73
Taichi Kho, Hong Kong 39b-34b—73
Matt Killen, England 38b-35b—73
Frederic Lacroix, France 36a-37a—73
Yuxin Lin, China 38a-35a—73
Francesco Molinari, Italy 39b-34b—73
Benjamin Schmidt, England 35b-38b—73
Zi Wang, China 41b-32b—73
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 39b-35b—74
Nathan Kimsey, England 37a-37a—74
Yang Kuang, China 39b-35b—74
Isaac Lam, Hong Kong 39a-35a—74
Pablo Larrazabal, Spain 36b-38b—74
Connor McKinney, Australia 37a-37a—74
Anthony Quayle, Australia 37b-37b—74
Maximilian Steinlechner, Austria 38a-36a—74
Hongfu Wu, China 40a-34a—74
Davis Bryant, United States 37a-38a—75
Xirong Cheng, China 35a-40a—75
Shunyat Hak, Hong Kong 37a-38a—75
Niklas Norgaard Moller, Denmark 38a-37a—75
Zijie Huang, China 37a-39a—76
Joshua Berry, England 37a-39a—76
Felix Mory, France 40b-36b—76
Kakeru Ozeki, Japan 39a-37a—76
Justin Sui, United States 39a-37a—76
Haizhao Tang, China 40a-36a—76
Yang Tong, China 38a-38a—76
Zhengkai Bai, China 39a-38a—77
Shawn Lu, United States 38a-39a—77
James Morrison, England 40a-37a—77
Bo Peng, China 42b-36b—78
Mike Toorop, Netherlands 37b-41b—78
Niklas Lemke, Sweden 41a-38a—79
Senshou Cao, China 40b-41b—81
Jeong-Weon Ko, France 42a-39a—81
Xinjun Zhang, China 37a-44a—81
Benjamin Krug, United States 43b-39b—82
Jun Liu, China 39a-45a—84

Related News

Recommended

