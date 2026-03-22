Live Radio
Home » Sports » Hainan Classic presented by…

Hainan Classic presented by MAEXTRO Par Scores

The Associated Press

March 22, 2026, 7:13 PM

Saturday

Hainan, China

a-Blackstone Course (Host Course)

7,637 yards; Par 72

b-Vintage Course

7,331 yards; Par 72

Purse: $2.6 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses.

Jordan Gumberg, United States (585), $375,016 64a-66b-69a-70a—269 -19
Jorge Campillo, Spain (389), $242,657 65b-67a-67a-71a—270 -18
Marcus Armitage, England (180), $114,269 69b-69a-66a-69a—273 -15
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (180), $114,269 68b-74a-67a-64a—273 -15
Yanhan Zhou, China (180), $114,269 68b-68a-68a-69a—273 -15
Thriston Lawrence, South Africa (104), $66,179 66a-68b-68a-72a—274 -14
Daniel Rodrigues, Portugal (104), $66,179 68b-68a-68a-70a—274 -14
Euan Walker, Scotland (104), $66,179 69b-67a-66a-72a—274 -14
Martin Couvra, France (68), $43,017 67a-72b-69a-67a—275 -13
Yuto Katsuragawa, Japan (68), $43,017 69b-68a-67a-71a—275 -13
Eddie Pepperell, England (68), $43,017 71a-69b-68a-67a—275 -13
Andy Sullivan, England (68), $43,017 70a-66b-71a-68a—275 -13
Dylan Frittelli, South Africa (56), $35,517 66b-68a-66a-76a—276 -12
Quentin Debove, France (51), $32,428 70b-68a-72a-67a—277 -11
Wenyi Ding, China (51), $32,428 66b-70a-66a-75a—277 -11
Oliver Lindell, Finland (51), $32,428 68b-69a-68a-72a—277 -11
Dan Bradbury, England (44), $28,016 69a-71b-69a-69a—278 -10
Ugo Coussaud, France (44), $28,016 72a-70b-67a-69a—278 -10
Bo Jin, China (0), $28,016 69a-67b-67a-75a—278 -10
Sampson-yunhe Zheng, China (0), $28,016 69b-69a-72a-68a—278 -10
Bowen Chai, China (0), $25,258 73b-70a-69a-67a—279 -9
Taichi Kho, Hong Kong (0), $25,258 73b-66a-69a-71a—279 -9
Rafa Cabrera Bello, Spain (36), $22,942 69a-69b-75a-67a—280 -8
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (36), $22,942 71a-68b-67a-74a—280 -8
Kota Kaneko, Japan (36), $22,942 70b-69a-70a-71a—280 -8
Taehoon Ok, South Korea (36), $22,942 67a-68b-72a-73a—280 -8
Brandon Robinson-Thompson, England (36), $22,942 69b-73a-67a-71a—280 -8
Angel Ayora Fanegas, Spain (32), $20,295 71b-71a-70a-69a—281 -7
Sean Crocker, United States (32), $20,295 70b-68a-70a-73a—281 -7
Matthew Jordan, England (32), $20,295 72a-68b-71a-70a—281 -7
Clement Charmasson, France (29), $18,310 69b-70a-69a-74a—282 -6
Ryan Peake, Australia (29), $18,310 71a-69b-70a-72a—282 -6
Bowen Xiao, China (0), $18,310 69b-67a-71a-75a—282 -6
Ivan Cantero Gutierrez, Spain (24), $14,399 70a-69b-73a-71a—283 -5
Manuel Elvira, Spain (24), $14,399 72b-69a-73a-69a—283 -5
Tobias Jonsson, Sweden (24), $14,399 72a-69b-72a-70a—283 -5
Kazuma Kobori, New Zealand (24), $14,399 69b-69a-72a-73a—283 -5
David Micheluzzi, Australia (24), $14,399 69a-70b-71a-73a—283 -5
Francesco Molinari, Italy (24), $14,399 73b-70a-68a-72a—283 -5
Tom Vaillant, France (24), $14,399 69b-73a-71a-70a—283 -5
Darius Van Driel, Netherlands (24), $14,399 71a-71b-70a-71a—283 -5
Daniel Young, Scotland (24), $14,399 71b-70a-71a-71a—283 -5
Zihao Jin, China (0), $14,399 68a-69b-75a-71a—283 -5
Jan Schneider, Germany (0), $14,399 69a-73b-69a-72a—283 -5
Matthew Baldwin, England (18), $10,589 70b-72a-71a-71a—284 -4
Ross Fisher, England (18), $10,589 70b-68a-70a-76a—284 -4
Calum Hill, Scotland (18), $10,589 68b-71a-74a-71a—284 -4
Mikael Lindberg, Sweden (18), $10,589 70a-69b-68a-77a—284 -4
Rocco Repetto Taylor, Spain (18), $10,589 68a-72b-68a-76a—284 -4
Hongfu Wu, China (0), $10,589 74a-68b-71a-71a—284 -4
Davis Bryant, United States (15), $8,383 75a-68b-67a-75a—285 -3
David Law, Scotland (15), $8,383 72a-66b-75a-72a—285 -3
Hugo Townsend, Sweden (15), $8,383 70b-69a-75a-71a—285 -3
Yu Fang, China (0), $8,383 71a-71b-71a-72a—285 -3
Zander Lombard, South Africa (11), $7,059 72a-71b-70a-73a—286 -2
Stefano Mazzoli, Italy (11), $7,059 70a-72b-72a-72a—286 -2
Jason Scrivener, Australia (11), $7,059 66b-71a-75a-74a—286 -2
Jack Senior, England (11), $7,059 71b-72a-71a-72a—286 -2
Lloyd Jefferson Go, Philippines (0), $7,059 68a-69b-75a-74a—286 -2
Quim Vidal, Spain (10), $6,287 72b-70a-72a-73a—287 -1
Yue Liu, China (0), $6,287 72a-71b-72a-72a—287 -1
Jonathan Broomhead, South Africa (9), $5,736 73a-69b-73a-73a—288 E
Aaron Cockerill, Canada (9), $5,736 66a-72b-75a-75a—288 E
Matt Killen, England (0), $5,736 73b-69a-75a-71a—288 E
Ashun Wu, China (8), $5,294 70b-73a-75a-71a—289 +1
Gregorio De Leo, Italy (8), $4,853 69b-74a-75a-73a—291 +3
Grant Forrest, Scotland (8), $4,853 72a-71b-75a-73a—291 +3
Joost Luiten, Netherlands (8), $4,853 68b-71a-79a-73a—291 +3
Angel Hidalgo, Spain (7), $4,412 69a-69b-73a-82a—293 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up