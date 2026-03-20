Hainan Classic presented by MAEXTRO Par Scores

Friday
Hainan, China
a-Blackstone Course (Host Course)
7,637 yards; Par 72
b-Vintage Course
7,331 yards; Par 72
Purse: $2.6 million
Second Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Jordan Gumberg, United States
|64a-66b—130
|-14
|Jorge Campillo, Spain
|65b-67a—132
|-12
|Dylan Frittelli, South Africa
|66b-68a—134
|-10
|Thriston Lawrence, South Africa
|66a-68b—134
|-10
|Taehoon Ok, South Korea
|67a-68b—135
|-9
|Wenyi Ding, China
|66b-70a—136
|-8
|Bo Jin, China
|69a-67b—136
|-8
|Daniel Rodrigues, Portugal
|68b-68a—136
|-8
|Andy Sullivan, England
|70a-66b—136
|-8
|Euan Walker, Scotland
|69b-67a—136
|-8
|Bowen Xiao, China
|69b-67a—136
|-8
|Yanhan Zhou, China
|68b-68a—136
|-8
|Lloyd Jefferson Go, Philippines
|68a-69b—137
|-7
|Zihao Jin, China
|68a-69b—137
|-7
|Yuto Katsuragawa, Japan
|69b-68a—137
|-7
|Oliver Lindell, Finland
|68b-69a—137
|-7
|Jason Scrivener, Australia
|66b-71a—137
|-7
|Marcus Armitage, England
|69b-69a—138
|-6
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69a-69b—138
|-6
|Aaron Cockerill, Canada
|66a-72b—138
|-6
|Sean Crocker, United States
|70b-68a—138
|-6
|Quentin Debove, France
|70b-68a—138
|-6
|Ross Fisher, England
|70b-68a—138
|-6
|Angel Hidalgo, Spain
|69a-69b—138
|-6
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69b-69a—138
|-6
|David Law, Scotland
|72a-66b—138
|-6
|Sampson-yunhe Zheng, China
|69b-69a—138
|-6
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|70a-69b—139
|-5
|Clement Charmasson, France
|69b-70a—139
|-5
|Martin Couvra, France
|67a-72b—139
|-5
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|71a-68b—139
|-5
|Calum Hill, Scotland
|68b-71a—139
|-5
|Kota Kaneko, Japan
|70b-69a—139
|-5
|Taichi Kho, Hong Kong
|73b-66a—139
|-5
|Mikael Lindberg, Sweden
|70a-69b—139
|-5
|Joost Luiten, Netherlands
|68b-71a—139
|-5
|David Micheluzzi, Australia
|69a-70b—139
|-5
|Hugo Townsend, Sweden
|70b-69a—139
|-5
|Dan Bradbury, England
|69a-71b—140
|-4
|Matthew Jordan, England
|72a-68b—140
|-4
|Ryan Peake, Australia
|71a-69b—140
|-4
|Eddie Pepperell, England
|71a-69b—140
|-4
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|68a-72b—140
|-4
|Manuel Elvira, Spain
|72b-69a—141
|-3
|Tobias Jonsson, Sweden
|72a-69b—141
|-3
|Daniel Young, Scotland
|71b-70a—141
|-3
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|71b-71a—142
|-2
|Matthew Baldwin, England
|70b-72a—142
|-2
|Jonathan Broomhead, South Africa
|73a-69b—142
|-2
|Ugo Coussaud, France
|72a-70b—142
|-2
|Yu Fang, China
|71a-71b—142
|-2
|Matt Killen, England
|73b-69a—142
|-2
|Stefano Mazzoli, Italy
|70a-72b—142
|-2
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|68b-74a—142
|-2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|69b-73a—142
|-2
|Jan Schneider, Germany
|69a-73b—142
|-2
|Tom Vaillant, France
|69b-73a—142
|-2
|Darius Van Driel, Netherlands
|71a-71b—142
|-2
|Quim Vidal, Spain
|72b-70a—142
|-2
|Hongfu Wu, China
|74a-68b—142
|-2
|Davis Bryant, United States
|75a-68b—143
|-1
|Bowen Chai, China
|73b-70a—143
|-1
|Gregorio De Leo, Italy
|69b-74a—143
|-1
|Grant Forrest, Scotland
|72a-71b—143
|-1
|Yue Liu, China
|72a-71b—143
|-1
|Zander Lombard, South Africa
|72a-71b—143
|-1
|Francesco Molinari, Italy
|73b-70a—143
|-1
|Jack Senior, England
|71b-72a—143
|-1
|Ashun Wu, China
|70b-73a—143
|-1
|Niklas Lemke, Sweden
|79a-WD
Missed Cut
|Albin Bergstrom, Sweden
|72a-72b—144
|E
|Joel Girrbach, Switzerland
|71b-73a—144
|E
|Oihan Guillamoundeguy, France
|73a-71b—144
|E
|Shunyat Hak, Hong Kong
|75a-69b—144
|E
|Andreas Halvorsen, Norway
|73a-71b—144
|E
|Isaac Lam, Hong Kong
|74a-70b—144
|E
|Yuxin Lin, China
|73a-71b—144
|E
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|70b-74a—144
|E
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|75a-69b—144
|E
|Kaito Onishi, Japan
|70b-74a—144
|E
|Anthony Quayle, Australia
|74b-70a—144
|E
|Freddy Schott, Germany
|72a-72b—144
|E
|Shubhankar Sharma, India
|71b-73a—144
|E
|Maximilian Steinlechner, Austria
|74a-70b—144
|E
|Zi Wang, China
|73b-71a—144
|E
|Charles Wang, China
|70b-74a—144
|E
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|74b-71a—145
|+1
|Adri Arnaus, Spain
|68b-77a—145
|+1
|Xirong Cheng, China
|75a-70b—145
|+1
|Nathan Kimsey, England
|74a-71b—145
|+1
|Junghwan Lee, South Korea
|70a-75b—145
|+1
|Yan-Wei Liu, China
|71b-74a—145
|+1
|Connor McKinney, Australia
|74a-71b—145
|+1
|Lawrence Ting, Chinese Taipei
|71b-74a—145
|+1
|Cameron Adam, Scotland
|73b-73a—146
|+2
|Nacho Elvira, Spain
|69b-77a—146
|+2
|Zijie Huang, China
|76a-70b—146
|+2
|Yang Kuang, China
|74b-72a—146
|+2
|Benjamin Schmidt, England
|73b-73a—146
|+2
|Mike Toorop, Netherlands
|78b-68a—146
|+2
|Pablo Larrazabal, Spain
|74b-73a—147
|+3
|Shawn Lu, United States
|77a-70b—147
|+3
|Jack Yule, England
|69b-78a—147
|+3
|Zhengkai Bai, China
|77a-71b—148
|+4
|Haizhao Tang, China
|76a-72b—148
|+4
|Yang Tong, China
|76a-72b—148
|+4
|Frederic Lacroix, France
|73a-76b—149
|+5
|Ryan Ang, Singapore
|72b-78a—150
|+6
|Jeong-Weon Ko, France
|81a-69b—150
|+6
|James Morrison, England
|77a-73b—150
|+6
|Felix Mory, France
|76b-74a—150
|+6
|Jeffrey Burton, United States
|70b-81a—151
|+7
|Bo Peng, China
|78b-74a—152
|+8
|Joshua Berry, England
|76a-77b—153
|+9
|Kakeru Ozeki, Japan
|76a-78b—154
|+10
|Justin Sui, United States
|76a-78b—154
|+10
|Senshou Cao, China
|81b-76a—157
|+13
|Benjamin Krug, United States
|82b-79a—161
|+17
|Xinjun Zhang, China
|81a-82b—163
|+19
|Jun Liu, China
|84a-82b—166
|+22
