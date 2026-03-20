Hainan Classic presented by MAEXTRO Par Scores

The Associated Press

March 20, 2026, 11:09 AM

Friday

Hainan, China

a-Blackstone Course (Host Course)

7,637 yards; Par 72

b-Vintage Course

7,331 yards; Par 72

Purse: $2.6 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses.

Jordan Gumberg, United States 64a-66b—130 -14
Jorge Campillo, Spain 65b-67a—132 -12
Dylan Frittelli, South Africa 66b-68a—134 -10
Thriston Lawrence, South Africa 66a-68b—134 -10
Taehoon Ok, South Korea 67a-68b—135 -9
Wenyi Ding, China 66b-70a—136 -8
Bo Jin, China 69a-67b—136 -8
Daniel Rodrigues, Portugal 68b-68a—136 -8
Andy Sullivan, England 70a-66b—136 -8
Euan Walker, Scotland 69b-67a—136 -8
Bowen Xiao, China 69b-67a—136 -8
Yanhan Zhou, China 68b-68a—136 -8
Lloyd Jefferson Go, Philippines 68a-69b—137 -7
Zihao Jin, China 68a-69b—137 -7
Yuto Katsuragawa, Japan 69b-68a—137 -7
Oliver Lindell, Finland 68b-69a—137 -7
Jason Scrivener, Australia 66b-71a—137 -7
Marcus Armitage, England 69b-69a—138 -6
Rafa Cabrera Bello, Spain 69a-69b—138 -6
Aaron Cockerill, Canada 66a-72b—138 -6
Sean Crocker, United States 70b-68a—138 -6
Quentin Debove, France 70b-68a—138 -6
Ross Fisher, England 70b-68a—138 -6
Angel Hidalgo, Spain 69a-69b—138 -6
Kazuma Kobori, New Zealand 69b-69a—138 -6
David Law, Scotland 72a-66b—138 -6
Sampson-yunhe Zheng, China 69b-69a—138 -6
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 70a-69b—139 -5
Clement Charmasson, France 69b-70a—139 -5
Martin Couvra, France 67a-72b—139 -5
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 71a-68b—139 -5
Calum Hill, Scotland 68b-71a—139 -5
Kota Kaneko, Japan 70b-69a—139 -5
Taichi Kho, Hong Kong 73b-66a—139 -5
Mikael Lindberg, Sweden 70a-69b—139 -5
Joost Luiten, Netherlands 68b-71a—139 -5
David Micheluzzi, Australia 69a-70b—139 -5
Hugo Townsend, Sweden 70b-69a—139 -5
Dan Bradbury, England 69a-71b—140 -4
Matthew Jordan, England 72a-68b—140 -4
Ryan Peake, Australia 71a-69b—140 -4
Eddie Pepperell, England 71a-69b—140 -4
Rocco Repetto Taylor, Spain 68a-72b—140 -4
Manuel Elvira, Spain 72b-69a—141 -3
Tobias Jonsson, Sweden 72a-69b—141 -3
Daniel Young, Scotland 71b-70a—141 -3
Angel Ayora Fanegas, Spain 71b-71a—142 -2
Matthew Baldwin, England 70b-72a—142 -2
Jonathan Broomhead, South Africa 73a-69b—142 -2
Ugo Coussaud, France 72a-70b—142 -2
Yu Fang, China 71a-71b—142 -2
Matt Killen, England 73b-69a—142 -2
Stefano Mazzoli, Italy 70a-72b—142 -2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 68b-74a—142 -2
Brandon Robinson-Thompson, England 69b-73a—142 -2
Jan Schneider, Germany 69a-73b—142 -2
Tom Vaillant, France 69b-73a—142 -2
Darius Van Driel, Netherlands 71a-71b—142 -2
Quim Vidal, Spain 72b-70a—142 -2
Hongfu Wu, China 74a-68b—142 -2
Davis Bryant, United States 75a-68b—143 -1
Bowen Chai, China 73b-70a—143 -1
Gregorio De Leo, Italy 69b-74a—143 -1
Grant Forrest, Scotland 72a-71b—143 -1
Yue Liu, China 72a-71b—143 -1
Zander Lombard, South Africa 72a-71b—143 -1
Francesco Molinari, Italy 73b-70a—143 -1
Jack Senior, England 71b-72a—143 -1
Ashun Wu, China 70b-73a—143 -1
Niklas Lemke, Sweden 79a-WD

Missed Cut

Albin Bergstrom, Sweden 72a-72b—144 E
Joel Girrbach, Switzerland 71b-73a—144 E
Oihan Guillamoundeguy, France 73a-71b—144 E
Shunyat Hak, Hong Kong 75a-69b—144 E
Andreas Halvorsen, Norway 73a-71b—144 E
Isaac Lam, Hong Kong 74a-70b—144 E
Yuxin Lin, China 73a-71b—144 E
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 70b-74a—144 E
Niklas Norgaard Moller, Denmark 75a-69b—144 E
Kaito Onishi, Japan 70b-74a—144 E
Anthony Quayle, Australia 74b-70a—144 E
Freddy Schott, Germany 72a-72b—144 E
Shubhankar Sharma, India 71b-73a—144 E
Maximilian Steinlechner, Austria 74a-70b—144 E
Zi Wang, China 73b-71a—144 E
Charles Wang, China 70b-74a—144 E
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 74b-71a—145 +1
Adri Arnaus, Spain 68b-77a—145 +1
Xirong Cheng, China 75a-70b—145 +1
Nathan Kimsey, England 74a-71b—145 +1
Junghwan Lee, South Korea 70a-75b—145 +1
Yan-Wei Liu, China 71b-74a—145 +1
Connor McKinney, Australia 74a-71b—145 +1
Lawrence Ting, Chinese Taipei 71b-74a—145 +1
Cameron Adam, Scotland 73b-73a—146 +2
Nacho Elvira, Spain 69b-77a—146 +2
Zijie Huang, China 76a-70b—146 +2
Yang Kuang, China 74b-72a—146 +2
Benjamin Schmidt, England 73b-73a—146 +2
Mike Toorop, Netherlands 78b-68a—146 +2
Pablo Larrazabal, Spain 74b-73a—147 +3
Shawn Lu, United States 77a-70b—147 +3
Jack Yule, England 69b-78a—147 +3
Zhengkai Bai, China 77a-71b—148 +4
Haizhao Tang, China 76a-72b—148 +4
Yang Tong, China 76a-72b—148 +4
Frederic Lacroix, France 73a-76b—149 +5
Ryan Ang, Singapore 72b-78a—150 +6
Jeong-Weon Ko, France 81a-69b—150 +6
James Morrison, England 77a-73b—150 +6
Felix Mory, France 76b-74a—150 +6
Jeffrey Burton, United States 70b-81a—151 +7
Bo Peng, China 78b-74a—152 +8
Joshua Berry, England 76a-77b—153 +9
Kakeru Ozeki, Japan 76a-78b—154 +10
Justin Sui, United States 76a-78b—154 +10
Senshou Cao, China 81b-76a—157 +13
Benjamin Krug, United States 82b-79a—161 +17
Xinjun Zhang, China 81a-82b—163 +19
Jun Liu, China 84a-82b—166 +22

Related News

Recommended

