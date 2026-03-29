Ford Championship presented by Wild Horse Pass Scores

Sunday
At The Cattail
Chandler, Ariz.
Purse: $2.3 million
Yardage: 6,675; Par: 72
Final Round
|Hyo Joo Kim, $337,500
|61-69-61-69—260
|Nelly Korda, $206,791
|63-65-67-67—262
|Minami Katsu, $150,012
|65-66-69-65—265
|Lydia Ko, $116,046
|60-71-69-68—268
|In Gee Chun, $93,404
|68-64-69-68—269
|Frida Kinhult, $65,477
|64-68-71-67—270
|Mimi Rhodes, $65,477
|67-70-63-70—270
|Ina Yoon, $65,477
|67-66-67-70—270
|Esther Henseleit, $44,579
|65-71-70-65—271
|Chisato Iwai, $44,579
|68-65-67-71—271
|Dewi Weber, $44,579
|66-69-70-66—271
|Rose Zhang, $44,579
|68-67-70-66—271
|Cassie Porter, $37,134
|70-67-68-67—272
|Nastasia Nadaud, $34,871
|66-71-68-68—273
|Peiyun Chien, $26,946
|65-72-68-69—274
|Manon De Roey, $26,946
|65-70-68-71—274
|Lindy Duncan, $26,946
|70-66-66-72—274
|Somi Lee, $26,946
|66-70-70-68—274
|Ilhee Lee, $26,946
|69-70-68-67—274
|Julia Lopez Ramirez, $26,946
|69-70-67-68—274
|Anna Nordqvist, $26,946
|67-69-68-70—274
|Sophia Schubert, $26,946
|66-68-71-69—274
|Yana Wilson, $26,946
|67-69-71-67—274
|Jing Yan, $26,946
|68-69-68-69—274
|Jenny Bae, $20,436
|66-65-72-72—275
|Gaby Lopez, $20,436
|69-68-73-65—275
|Ryann O’Toole, $20,436
|68-70-73-64—275
|Chiara Tamburlini, $20,436
|69-68-67-71—275
|Na Rin An, $17,435
|66-70-70-70—276
|Jin Hee Im, $17,435
|69-66-75-66—276
|Hae-Ran Ryu, $17,435
|66-73-66-71—276
|Asterisk Talley, $0
|69-65-68-74—276
|Weiwei Zhang, $17,435
|64-71-70-71—276
|Laney Frye, $13,671
|67-68-71-71—277
|Ayaka Furue, $13,671
|67-66-69-75—277
|Nasa Hataoka, $13,671
|68-69-69-71—277
|Albane Valenzuela, $13,671
|69-68-70-70—277
|Lottie Woad, $13,671
|68-71-70-68—277
|Angel Yin, $13,671
|70-69-68-70—277
|Ruoning Yin, $13,671
|69-68-73-67—277
|Yuri Yoshida, $13,671
|67-69-69-72—277
|Hye Jin Choi, $9,878
|68-70-70-70—278
|Chella Choi, $9,878
|70-69-68-71—278
|Melanie Green, $9,878
|69-67-73-69—278
|Jennifer Kupcho, $9,878
|70-69-69-70—278
|Yan Liu, $9,878
|70-68-72-68—278
|Madelene Sagstrom, $9,878
|70-68-73-67—278
|Rio Takeda, $9,878
|66-72-70-70—278
|Carla Tejedo, $9,878
|68-68-74-68—278
|Akie Iwai, $7,963
|66-71-68-74—279
|Megan Khang, $7,963
|67-71-71-70—279
|Jeeno Thitikul, $7,963
|69-69-72-69—279
|Celine Boutier, $6,793
|72-67-68-73—280
|Brooke Henderson, $6,793
|69-67-75-69—280
|Jeong Eun Lee5, $6,793
|67-68-71-74—280
|Emma McMyler, $6,793
|66-73-71-70—280
|Benedetta Moresco, $6,793
|72-66-74-68—280
|Jenny Shin, $6,793
|67-68-76-69—280
|Yani Tseng, $6,793
|67-70-73-70—280
|Karis Davidson, $5,571
|69-66-71-75—281
|Ruixin Liu, $5,571
|66-72-75-68—281
|Natasha Andrea Oon, $5,571
|67-68-75-71—281
|Erica Shepherd, $5,571
|69-70-73-69—281
|Amy Yang, $5,571
|68-69-70-74—281
|Saki Baba, $5,038
|68-68-78-68—282
|Lauren Coughlin, $5,038
|70-68-72-72—282
|Perrine Delacour, $5,038
|70-67-72-73—282
|MinJi Kang, $5,038
|69-70-74-69—282
|Kokona Sakurai, $4,754
|66-72-71-74—283
|Briana Chacon, $4,515
|69-70-72-73—284
|Austin Ernst, $4,515
|72-67-79-66—284
|Isi Gabsa, $4,515
|69-70-77-68—284
|Linnea Strom, $4,515
|71-68-75-70—284
|Robyn Choi, $4,358
|68-69-74-74—285
|Polly Mack, $4,302
|71-68-74-73—286
|Maja Stark, $4,250
|68-68-80-71—287
