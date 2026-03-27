All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|61
|39
|16
|3
|3
|84
|192
|147
|Maine
|60
|36
|16
|6
|2
|80
|188
|145
|Adirondack
|60
|34
|18
|7
|1
|76
|175
|164
|Reading
|61
|31
|21
|7
|2
|71
|174
|178
|Trois-Rivieres
|61
|29
|26
|2
|4
|64
|168
|175
|Worcester
|60
|27
|26
|5
|2
|61
|159
|184
|Norfolk
|61
|26
|31
|4
|0
|56
|184
|210
|Greensboro
|61
|18
|36
|6
|1
|43
|162
|222
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|63
|42
|13
|6
|2
|92
|214
|129
|Atlanta
|62
|40
|19
|2
|1
|83
|180
|152
|South Carolina
|63
|40
|20
|1
|2
|83
|195
|179
|Savannah
|62
|29
|29
|3
|1
|62
|186
|182
|Jacksonville
|62
|25
|29
|7
|1
|58
|156
|196
|Greenville
|60
|24
|28
|7
|1
|56
|158
|181
|Orlando
|63
|24
|34
|4
|1
|53
|158
|200
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|61
|37
|15
|5
|4
|83
|210
|162
|Fort Wayne
|58
|36
|15
|9
|0
|81
|205
|154
|Indy
|60
|29
|23
|8
|1
|67
|155
|158
|Bloomington
|60
|31
|27
|2
|2
|62
|186
|190
|Cincinnati
|60
|29
|27
|4
|0
|62
|179
|211
|Kalamazoo
|60
|28
|26
|3
|3
|62
|192
|213
|Iowa
|61
|20
|35
|4
|2
|46
|159
|214
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|62
|49
|10
|2
|1
|101
|224
|135
|Idaho
|63
|38
|19
|5
|1
|82
|221
|192
|Allen
|62
|34
|23
|5
|0
|73
|218
|185
|Tahoe
|62
|31
|26
|2
|3
|67
|222
|222
|Wichita
|60
|24
|26
|5
|4
|58
|168
|186
|Utah
|64
|24
|31
|8
|1
|57
|204
|230
|Rapid City
|61
|25
|31
|4
|1
|55
|187
|212
|Tulsa
|62
|21
|36
|5
|0
|47
|156
|227
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Atlanta 3, Orlando 1
Allen 6, Utah 2
Friday’s Games
Kalamazoo at Adirondack, 7 p.m.
Norfolk at Reading, 7 p.m.
Orlando at Atlanta, 7:10 p.m.
Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.
Indy at Toledo, 7:15 p.m.
Savannah at Florida, 7:30 p.m.
Cincinnati at Iowa, 8 p.m.
South Carolina at Idaho, 9:10 p.m.
Rapid City at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Greensboro at Maine, 2:07 p.m.
Cincinnati at Iowa, 7 p.m.
Kalamazoo at Adirondack, 7 p.m.
Norfolk at Reading, 7 p.m.
Savannah at Florida, 7 p.m.
Orlando at Greenville, 7:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.
Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.
Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.
Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Kansas City at Tulsa, ppd
Trois-Rivieres at Tulsa, 8:05 p.m.
South Carolina at Idaho, 9:10 p.m.
Rapid City at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Greensboro at Maine, 3 p.m.
Kalamazoo at Adirondack, 3 p.m.
Norfolk at Reading, 3 p.m.
Jacksonville at Greenville, 3:05 p.m.
Trois-Rivieres at Wichita, 3:05 p.m.
Cincinnati at Iowa, 4 p.m.
Fort Wayne at Indy, 4 p.m.
Worcester at Wheeling, 4:10 p.m.
Allen at Utah, 5:10 p.m.
Bloomington at Toledo, 5:15 p.m.
Rapid City at Tahoe, 6 p.m.
Savannah at Orlando, 6 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
