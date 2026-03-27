ECHL Glance

The Associated Press

March 27, 2026, 3:44 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 61 39 16 3 3 84 192 147
Maine 60 36 16 6 2 80 188 145
Adirondack 60 34 18 7 1 76 175 164
Reading 61 31 21 7 2 71 174 178
Trois-Rivieres 61 29 26 2 4 64 168 175
Worcester 60 27 26 5 2 61 159 184
Norfolk 61 26 31 4 0 56 184 210
Greensboro 61 18 36 6 1 43 162 222

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 63 42 13 6 2 92 214 129
Atlanta 62 40 19 2 1 83 180 152
South Carolina 63 40 20 1 2 83 195 179
Savannah 62 29 29 3 1 62 186 182
Jacksonville 62 25 29 7 1 58 156 196
Greenville 60 24 28 7 1 56 158 181
Orlando 63 24 34 4 1 53 158 200

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 61 37 15 5 4 83 210 162
Fort Wayne 58 36 15 9 0 81 205 154
Indy 60 29 23 8 1 67 155 158
Bloomington 60 31 27 2 2 62 186 190
Cincinnati 60 29 27 4 0 62 179 211
Kalamazoo 60 28 26 3 3 62 192 213
Iowa 61 20 35 4 2 46 159 214

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 62 49 10 2 1 101 224 135
Idaho 63 38 19 5 1 82 221 192
Allen 62 34 23 5 0 73 218 185
Tahoe 62 31 26 2 3 67 222 222
Wichita 60 24 26 5 4 58 168 186
Utah 64 24 31 8 1 57 204 230
Rapid City 61 25 31 4 1 55 187 212
Tulsa 62 21 36 5 0 47 156 227

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Atlanta 3, Orlando 1

Allen 6, Utah 2

Friday’s Games

Kalamazoo at Adirondack, 7 p.m.

Norfolk at Reading, 7 p.m.

Orlando at Atlanta, 7:10 p.m.

Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.

Indy at Toledo, 7:15 p.m.

Savannah at Florida, 7:30 p.m.

Cincinnati at Iowa, 8 p.m.

South Carolina at Idaho, 9:10 p.m.

Rapid City at Tahoe, 10 p.m.

Saturday’s Games

Greensboro at Maine, 2:07 p.m.

Cincinnati at Iowa, 7 p.m.

Kalamazoo at Adirondack, 7 p.m.

Norfolk at Reading, 7 p.m.

Savannah at Florida, 7 p.m.

Orlando at Greenville, 7:05 p.m.

Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.

Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.

Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.

Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.

Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Kansas City at Tulsa, ppd

Trois-Rivieres at Tulsa, 8:05 p.m.

South Carolina at Idaho, 9:10 p.m.

Rapid City at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Greensboro at Maine, 3 p.m.

Kalamazoo at Adirondack, 3 p.m.

Norfolk at Reading, 3 p.m.

Jacksonville at Greenville, 3:05 p.m.

Trois-Rivieres at Wichita, 3:05 p.m.

Cincinnati at Iowa, 4 p.m.

Fort Wayne at Indy, 4 p.m.

Worcester at Wheeling, 4:10 p.m.

Allen at Utah, 5:10 p.m.

Bloomington at Toledo, 5:15 p.m.

Rapid City at Tahoe, 6 p.m.

Savannah at Orlando, 6 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

