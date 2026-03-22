Cologuard Classic Par Scores

Sunday
At La Paloma
Tuscon, Ariz.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,856; Par: 71
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Steven Alker, $330,000
|71-62-65—198
|-15
|Padraig Harrington, $193,600
|66-65-67—198
|-15
|Tommy Gainey, $145,200
|65-67-68—200
|-13
|Zach Johnson, $145,200
|68-65-67—200
|-13
|Thongchai Jaidee, $105,600
|64-67-70—201
|-12
|Thomas Bjorn, $74,800
|67-68-67—202
|-11
|K.J. Choi, $74,800
|67-68-67—202
|-11
|Stewart Cink, $74,800
|67-68-67—202
|-11
|Bernhard Langer, $74,800
|65-67-70—202
|-11
|Steve Allan, $48,840
|68-66-69—203
|-10
|Richard Green, $48,840
|67-67-69—203
|-10
|Soren Kjeldsen, $48,840
|71-66-66—203
|-10
|Billy Mayfair, $48,840
|66-68-69—203
|-10
|Bo Van Pelt, $48,840
|62-72-69—203
|-10
|Miguel Angel Jimenez, $34,210
|67-68-69—204
|-9
|Scott McCarron, $34,210
|70-66-68—204
|-9
|Ken Tanigawa, $34,210
|69-66-69—204
|-9
|David Toms, $34,210
|71-66-67—204
|-9
|Kirk Triplett, $34,210
|68-67-69—204
|-9
|Y.E. Yang, $34,210
|66-69-69—204
|-9
|Jason Caron, $25,025
|67-66-72—205
|-8
|Darren Clarke, $25,025
|65-72-68—205
|-8
|Ernie Els, $25,025
|66-70-69—205
|-8
|Cameron Percy, $25,025
|68-67-70—205
|-8
|Doug Barron, $20,515
|70-67-69—206
|-7
|Retief Goosen, $20,515
|64-73-69—206
|-7
|Tag Ridings, $20,515
|72-68-66—206
|-7
|Michael Wright, $20,515
|70-66-70—206
|-7
|John Daly, $17,380
|70-69-68—207
|-6
|Brian Gay, $17,380
|67-68-72—207
|-6
|Timothy O’Neal, $17,380
|69-67-71—207
|-6
|Fred Couples, $14,190
|72-69-67—208
|-5
|Brendan Jones, $14,190
|71-67-70—208
|-5
|Jeff Maggert, $14,190
|71-65-72—208
|-5
|Tim Petrovic, $14,190
|70-67-71—208
|-5
|Kevin Sutherland, $14,190
|69-68-71—208
|-5
|Vaughn Taylor, $14,190
|70-71-67—208
|-5
|Alex Cejka, $11,660
|73-67-69—209
|-4
|Paul Stankowski, $11,660
|70-69-70—209
|-4
|Charlie Wi, $11,660
|69-69-71—209
|-4
|Steve Flesch, $10,560
|68-74-68—210
|-3
|Mario Tiziani, $10,560
|73-69-68—210
|-3
|Paul Goydos, $9,240
|68-71-72—211
|-2
|Fredrik Jacobson, $9,240
|71-70-70—211
|-2
|Tom Pernice, $9,240
|69-70-72—211
|-2
|Ted Purdy, $9,240
|70-68-73—211
|-2
|Rocco Mediate, $7,700
|73-72-67—212
|-1
|Dicky Pride, $7,700
|73-72-67—212
|-1
|Boo Weekley, $7,700
|70-72-70—212
|-1
|Stephen Ames, $5,984
|68-73-72—213
|E
|Stuart Appleby, $5,984
|72-71-70—213
|E
|David Duval, $5,984
|74-67-72—213
|E
|Matt Gogel, $5,984
|69-71-73—213
|E
|Mike Weir, $5,984
|69-74-70—213
|E
|Ben Crane, $4,950
|69-69-76—214
|+1
|Rob Labritz, $0
|71-69-74—214
|+1
|Billy Andrade, $4,290
|72-68-75—215
|+2
|Angel Cabrera, $4,290
|70-70-75—215
|+2
|Brandt Jobe, $4,290
|72-70-73—215
|+2
|Tom Lehman, $4,290
|75-71-69—215
|+2
|Ricardo Gonzalez, $3,630
|71-75-70—216
|+3
|George McNeill, $3,630
|77-70-69—216
|+3
|Chris DiMarco, $3,080
|75-68-74—217
|+4
|Mikael Lundberg, $0
|71-73-73—217
|+4
|John Senden, $3,080
|70-74-73—217
|+4
|Michael Allen, $2,640
|77-71-70—218
|+5
|Bob Estes, $2,310
|75-72-73—220
|+7
|Mark Hensby, $2,310
|77-71-72—220
|+7
|Simon Griffiths, $0
|74-74-73—221
|+8
|Jose Maria Olazabal, $2,002
|78-76-67—221
|+8
|Woody Austin, $1,738
|75-70-78—223
|+10
|Lee Janzen, $1,738
|73-76-74—223
|+10
|Joe Durant, $1,540
|74-77-73—224
|+11
|Fred Funk, $1,452
|77-77-76—230
|+17
|Chad Campbell, $1,364
|78-75-81—234
|+21
|Greg Chalmers
|74-77-WD
