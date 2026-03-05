Blue Bay LPGA Par Scores

Thursday
At Jian Lake Blue Bay Golf Club
Hainan, China
Purse: $2.6 million
Yardage: 6,712; Par: 72
First Round
|You Min Hwang
|33-33—66
|-6
|Mary Liu
|32-34—66
|-6
|Weiwei Zhang
|32-34—66
|-6
|Zining An
|33-34—67
|-5
|Auston Kim
|33-34—67
|-5
|Mi Hyang Lee
|34-33—67
|-5
|Aditi Ashok
|33-35—68
|-4
|Ayaka Furue
|33-35—68
|-4
|Esther Henseleit
|34-34—68
|-4
|Yu Liu
|36-32—68
|-4
|Emma McMyler
|31-37—68
|-4
|Pornanong Phatlum
|32-36—68
|-4
|Ruoning Yin
|33-35—68
|-4
|Lindy Duncan
|34-35—69
|-3
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|35-34—69
|-3
|Leona Maguire
|36-33—69
|-3
|Chanettee Wannasaen
|36-33—69
|-3
|Ying Xu
|34-35—69
|-3
|Shiyuan Zhou
|35-34—69
|-3
|Jenny Bae
|35-35—70
|-2
|Chella Choi
|38-32—70
|-2
|Wei-Ling Hsu
|36-34—70
|-2
|A Lim Kim
|35-35—70
|-2
|Yan Liu
|35-35—70
|-2
|Yujie Liu
|34-36—70
|-2
|Robyn Choi
|35-36—71
|-1
|Hye Jin Choi
|34-37—71
|-1
|Gemma Dryburgh
|34-37—71
|-1
|Erika Hara
|33-38—71
|-1
|Muni He
|35-36—71
|-1
|Frida Kinhult
|36-35—71
|-1
|Lucy Li
|33-38—71
|-1
|Xinen Lin
|33-38—71
|-1
|Ruixin Liu
|34-37—71
|-1
|Runzhi Pang
|33-38—71
|-1
|Alexa Pano
|37-34—71
|-1
|Kokona Sakurai
|35-36—71
|-1
|Jenny Shin
|35-36—71
|-1
|Rio Takeda
|36-35—71
|-1
|Lauren Walsh
|36-35—71
|-1
|Zixuan Wang
|39-32—71
|-1
|Dewi Weber
|36-35—71
|-1
|Laetitia Beck
|36-36—72
|E
|Briana Chacon
|35-37—72
|E
|MinJi Kang
|37-35—72
|E
|Gina Kim
|36-36—72
|E
|Haya Lin
|37-35—72
|E
|Haruka Morita-WanyaoLu
|35-37—72
|E
|Paula Reto
|36-36—72
|E
|Chiara Tamburlini
|36-36—72
|E
|Yana Wilson
|36-36—72
|E
|Yahui Zhang
|35-37—72
|E
|Peiyun Chien
|38-35—73
|+1
|Manon De Roey
|37-36—73
|+1
|Perrine Delacour
|39-34—73
|+1
|Melanie Green
|40-33—73
|+1
|Jeong Eun Lee5
|34-39—73
|+1
|Erica Shepherd
|36-37—73
|+1
|Linnea Strom
|35-38—73
|+1
|Albane Valenzuela
|36-37—73
|+1
|Jing Yan
|37-36—73
|+1
|Yuri Yoshida
|37-36—73
|+1
|Ana Belac
|35-39—74
|+2
|Celine Borge
|37-37—74
|+2
|Camille Boyd
|36-38—74
|+2
|Laney Frye
|35-39—74
|+2
|Yuai Ji
|36-38—74
|+2
|Leah John
|36-38—74
|+2
|Soo Bin Joo
|38-36—74
|+2
|Dongeun Lee
|38-36—74
|+2
|Shuying Li
|37-37—74
|+2
|Nastasia Nadaud
|34-40—74
|+2
|Hinako Shibuno
|36-38—74
|+2
|Xiang Sui
|37-37—74
|+2
|Bailey Tardy
|36-38—74
|+2
|Pajaree Anannarukarn
|41-34—75
|+3
|Anne Chen
|38-37—75
|+3
|Jodi Ewart Shadoff
|36-39—75
|+3
|Isi Gabsa
|36-39—75
|+3
|Haeji Kang
|36-39—75
|+3
|Kum Kang Park
|39-36—75
|+3
|Mimi Rhodes
|37-38—75
|+3
|Yuka Saso
|36-39—75
|+3
|Jasmine Suwannapura
|37-38—75
|+3
|Suvichaya Vinijchaitham
|36-39—75
|+3
|Xiaowen Yin
|35-40—75
|+3
|Ssu-Chia Cheng
|38-38—76
|+4
|Hailee Cooper
|36-40—76
|+4
|Carolina Melgrati
|39-37—76
|+4
|Yanhong Pan
|35-41—76
|+4
|Supamas Sangchan
|35-41—76
|+4
|Yuli Shi
|38-38—76
|+4
|Riley Smyth
|38-38—76
|+4
|Yuna Nishimura
|38-39—77
|+5
|Yijia Ren
|37-40—77
|+5
|Arpichaya Yubol
|41-36—77
|+5
|Jingwen Zhang
|38-39—77
|+5
|Saki Baba
|40-38—78
|+6
|Stephanie Meadow
|40-38—78
|+6
|Benedetta Moresco
|40-38—78
|+6
|Ziyan Meng
|35-44—79
|+7
|Xinyu Wang
|38-41—79
|+7
|Polly Mack
|43-37—80
|+8
|Sherman Santiwiwatthanaphong
|40-40—80
|+8
|Aline Krauter
|39-42—81
|+9
|Yaxuan Huang
|37-45—82
|+10
|Moriya Jutanugarn
|39-43—82
|+10
|Mohan Du
|42-44—86
|+14
