Live Radio
Home » Sports » Blue Bay LPGA Par Scores

Blue Bay LPGA Par Scores

The Associated Press

March 5, 2026, 6:00 AM

Thursday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.6 million

Yardage: 6,712; Par: 72

First Round

You Min Hwang 33-33—66 -6
Mary Liu 32-34—66 -6
Weiwei Zhang 32-34—66 -6
Zining An 33-34—67 -5
Auston Kim 33-34—67 -5
Mi Hyang Lee 34-33—67 -5
Aditi Ashok 33-35—68 -4
Ayaka Furue 33-35—68 -4
Esther Henseleit 34-34—68 -4
Yu Liu 36-32—68 -4
Emma McMyler 31-37—68 -4
Pornanong Phatlum 32-36—68 -4
Ruoning Yin 33-35—68 -4
Lindy Duncan 34-35—69 -3
Carolina Lopez-Chacarra Coto 35-34—69 -3
Leona Maguire 36-33—69 -3
Chanettee Wannasaen 36-33—69 -3
Ying Xu 34-35—69 -3
Shiyuan Zhou 35-34—69 -3
Jenny Bae 35-35—70 -2
Chella Choi 38-32—70 -2
Wei-Ling Hsu 36-34—70 -2
A Lim Kim 35-35—70 -2
Yan Liu 35-35—70 -2
Yujie Liu 34-36—70 -2
Robyn Choi 35-36—71 -1
Hye Jin Choi 34-37—71 -1
Gemma Dryburgh 34-37—71 -1
Erika Hara 33-38—71 -1
Muni He 35-36—71 -1
Frida Kinhult 36-35—71 -1
Lucy Li 33-38—71 -1
Xinen Lin 33-38—71 -1
Ruixin Liu 34-37—71 -1
Runzhi Pang 33-38—71 -1
Alexa Pano 37-34—71 -1
Kokona Sakurai 35-36—71 -1
Jenny Shin 35-36—71 -1
Rio Takeda 36-35—71 -1
Lauren Walsh 36-35—71 -1
Zixuan Wang 39-32—71 -1
Dewi Weber 36-35—71 -1
Laetitia Beck 36-36—72 E
Briana Chacon 35-37—72 E
MinJi Kang 37-35—72 E
Gina Kim 36-36—72 E
Haya Lin 37-35—72 E
Haruka Morita-WanyaoLu 35-37—72 E
Paula Reto 36-36—72 E
Chiara Tamburlini 36-36—72 E
Yana Wilson 36-36—72 E
Yahui Zhang 35-37—72 E
Peiyun Chien 38-35—73 +1
Manon De Roey 37-36—73 +1
Perrine Delacour 39-34—73 +1
Melanie Green 40-33—73 +1
Jeong Eun Lee5 34-39—73 +1
Erica Shepherd 36-37—73 +1
Linnea Strom 35-38—73 +1
Albane Valenzuela 36-37—73 +1
Jing Yan 37-36—73 +1
Yuri Yoshida 37-36—73 +1
Ana Belac 35-39—74 +2
Celine Borge 37-37—74 +2
Camille Boyd 36-38—74 +2
Laney Frye 35-39—74 +2
Yuai Ji 36-38—74 +2
Leah John 36-38—74 +2
Soo Bin Joo 38-36—74 +2
Dongeun Lee 38-36—74 +2
Shuying Li 37-37—74 +2
Nastasia Nadaud 34-40—74 +2
Hinako Shibuno 36-38—74 +2
Xiang Sui 37-37—74 +2
Bailey Tardy 36-38—74 +2
Pajaree Anannarukarn 41-34—75 +3
Anne Chen 38-37—75 +3
Jodi Ewart Shadoff 36-39—75 +3
Isi Gabsa 36-39—75 +3
Haeji Kang 36-39—75 +3
Kum Kang Park 39-36—75 +3
Mimi Rhodes 37-38—75 +3
Yuka Saso 36-39—75 +3
Jasmine Suwannapura 37-38—75 +3
Suvichaya Vinijchaitham 36-39—75 +3
Xiaowen Yin 35-40—75 +3
Ssu-Chia Cheng 38-38—76 +4
Hailee Cooper 36-40—76 +4
Carolina Melgrati 39-37—76 +4
Yanhong Pan 35-41—76 +4
Supamas Sangchan 35-41—76 +4
Yuli Shi 38-38—76 +4
Riley Smyth 38-38—76 +4
Yuna Nishimura 38-39—77 +5
Yijia Ren 37-40—77 +5
Arpichaya Yubol 41-36—77 +5
Jingwen Zhang 38-39—77 +5
Saki Baba 40-38—78 +6
Stephanie Meadow 40-38—78 +6
Benedetta Moresco 40-38—78 +6
Ziyan Meng 35-44—79 +7
Xinyu Wang 38-41—79 +7
Polly Mack 43-37—80 +8
Sherman Santiwiwatthanaphong 40-40—80 +8
Aline Krauter 39-42—81 +9
Yaxuan Huang 37-45—82 +10
Moriya Jutanugarn 39-43—82 +10
Mohan Du 42-44—86 +14

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up