Blue Bay LPGA Par Scores

The Associated Press

March 7, 2026, 4:42 AM

Saturday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.6 million

Yardage: 6,712; Par: 72

Third Round

Mi Hyang Lee 67-66-71—204 -12
Hye Jin Choi 71-68-68—207 -9
Yu Liu 68-66-73—207 -9
Aditi Ashok 68-70-70—208 -8
A Lim Kim 70-67-71—208 -8
Rio Takeda 71-70-67—208 -8
Auston Kim 67-68-74—209 -7
Weiwei Zhang 66-71-72—209 -7
Muni He 71-69-70—210 -6
Lucy Li 71-72-67—210 -6
You Min Hwang 66-72-73—211 -5
Yan Liu 70-73-68—211 -5
Leona Maguire 69-73-69—211 -5
Jenny Bae 70-71-71—212 -4
Lindy Duncan 69-73-70—212 -4
Robyn Choi 71-70-72—213 -3
Ayaka Furue 68-69-76—213 -3
Erika Hara 71-71-71—213 -3
Esther Henseleit 68-71-74—213 -3
Yuai Ji 74-73-66—213 -3
Alexa Pano 71-69-73—213 -3
Pornanong Phatlum 68-70-75—213 -3
Ruoning Yin 68-71-74—213 -3
Shiyuan Zhou 69-72-72—213 -3
Yujie Liu 70-74-70—214 -2
Hinako Shibuno 74-70-70—214 -2
Mary Liu 66-72-77—215 -1
Erica Shepherd 73-72-70—215 -1
Jenny Shin 71-70-74—215 -1
Briana Chacon 72-74-70—216 E
Mimi Rhodes 75-70-71—216 E
Ying Xu 69-74-73—216 E
Jing Yan 73-71-72—216 E
Ana Belac 74-73-70—217 +1
Chella Choi 70-74-73—217 +1
Dongeun Lee 74-71-72—217 +1
Emma McMyler 68-74-75—217 +1
Jasmine Suwannapura 75-73-69—217 +1
Bailey Tardy 74-69-74—217 +1
Albane Valenzuela 73-70-74—217 +1
Dewi Weber 71-73-73—217 +1
Laetitia Beck 72-72-74—218 +2
Peiyun Chien 73-74-71—218 +2
Laney Frye 74-71-73—218 +2
Melanie Green 73-74-71—218 +2
Yuka Saso 75-72-71—218 +2
Perrine Delacour 73-73-73—219 +3
Wei-Ling Hsu 70-78-71—219 +3
Carolina Lopez-Chacarra Coto 69-72-78—219 +3
Yuna Nishimura 77-69-73—219 +3
Kokona Sakurai 71-72-76—219 +3
Chiara Tamburlini 72-76-71—219 +3
Zining An 67-75-78—220 +4
Gemma Dryburgh 71-73-76—220 +4
Haya Lin 72-76-72—220 +4
Ruixin Liu 71-77-72—220 +4
Haruka Morita-WanyaoLu 72-73-75—220 +4
Linnea Strom 73-71-76—220 +4
Ssu-Chia Cheng 76-71-74—221 +5
Gina Kim 72-76-73—221 +5
Frida Kinhult 71-70-80—221 +5
Xinen Lin 71-72-78—221 +5
Nastasia Nadaud 74-73-74—221 +5
Suvichaya Vinijchaitham 75-71-75—221 +5
Zixuan Wang 71-77-73—221 +5
Chanettee Wannasaen 69-79-73—221 +5
Yana Wilson 72-73-76—221 +5
Celine Borge 74-74-74—222 +6
Shuying Li 74-73-75—222 +6
Xiang Sui 74-72-77—223 +7
Arpichaya Yubol 77-71-75—223 +7
Soo Bin Joo 74-74-76—224 +8
Jodi Ewart Shadoff 75-72-78—225 +9
MinJi Kang 72-74-79—225 +9
Lauren Walsh 71-77-80—228 +12

