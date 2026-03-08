Live Radio
Home » Sports » Arnold Palmer Invitational presented…

Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Scores

The Associated Press

March 8, 2026, 7:46 PM

Sunday

At Bay Hill Club

Orlando, Fla.

Purse: $20 million

Yardage: 7,466; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Akshay Bhatia (700), $4,000,000 70-66-68-69—273
Daniel Berger (400), $2,200,000 63-68-72-70—273
Ludvig Aberg (338), $1,200,000 66-71-72-67—276
Cameron Young (338), $1,200,000 67-73-67-69—276
Collin Morikawa (300), $840,000 66-71-70-70—277
Russell Henley (233), $702,000 70-69-71-68—278
Min Woo Lee (233), $702,000 69-71-68-70—278
Sahith Theegala (233), $702,000 70-67-75-66—278
Rickie Fowler (163), $578,000 69-69-72-70—280
Harry Hall (163), $578,000 73-69-68-70—280
Adam Scott (125), $493,000 68-73-71-70—282
Jordan Spieth (125), $493,000 72-71-68-71—282
Billy Horschel (90), $373,200 69-74-72-68—283
Viktor Hovland (90), $373,200 72-72-67-72—283
Si Woo Kim (90), $373,200 71-71-71-70—283
Maverick McNealy (90), $373,200 70-74-69-70—283
Sepp Straka (90), $373,200 72-69-66-76—283
Jacob Bridgeman (54), $261,000 75-69-69-72—285
Bud Cauley (54), $261,000 69-71-71-74—285
Chris Gotterup (54), $261,000 69-71-69-76—285
Max Greyserman (54), $261,000 74-70-74-67—285
Kurt Kitayama (54), $261,000 69-74-71-71—285
Jhonattan Vegas (54), $261,000 67-76-69-73—285
Harris English (36), $157,000 69-72-72-73—286
Ryan Fox (36), $157,000 68-72-75-71—286
Lucas Glover (36), $157,000 73-73-70-70—286
Nicolai Hojgaard (36), $157,000 72-73-70-71—286
Robert MacIntyre (36), $157,000 72-72-72-70—286
Alex Noren (36), $157,000 72-72-69-73—286
Patrick Rodgers (36), $157,000 72-73-68-73—286
Xander Schauffele (36), $157,000 68-71-73-74—286
Scottie Scheffler (36), $157,000 70-71-72-73—286
Corey Conners (25), $109,000 69-74-72-72—287
Ryo Hisatsune (25), $109,000 71-71-72-73—287
Michael Kim (25), $109,000 75-69-71-72—287
Keith Mitchell (25), $109,000 69-76-73-69—287
Michael Thorbjornsen (25), $109,000 70-71-71-75—287
Andrew Novak (21), $90,000 74-72-71-71—288
Taylor Pendrith (21), $90,000 73-73-71-71—288
Nick Taylor (21), $90,000 72-72-75-69—288
Matt Fitzpatrick (19), $78,000 74-70-70-75—289
Hideki Matsuyama (19), $78,000 70-74-73-72—289
Matthew McCarty (19), $78,000 75-70-71-73—289
Nicolas Echavarria (17), $66,000 72-74-71-73—290
Taylor Moore (17), $66,000 71-74-72-73—290
Andrew Putnam (17), $66,000 73-71-73-73—290
Chris Kirk (15), $58,000 73-72-75-73—293
Daniel Bennett (0), $0 71-71-77-74—293
Tommy Fleetwood (14), $56,000 76-69-76-73—294
Brian Harman (13), $54,000 73-73-78-74—298

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up