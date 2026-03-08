Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Scores

Sunday
At Bay Hill Club
Orlando, Fla.
Purse: $20 million
Yardage: 7,466; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Akshay Bhatia (700), $4,000,000
|70-66-68-69—273
|Daniel Berger (400), $2,200,000
|63-68-72-70—273
|Ludvig Aberg (338), $1,200,000
|66-71-72-67—276
|Cameron Young (338), $1,200,000
|67-73-67-69—276
|Collin Morikawa (300), $840,000
|66-71-70-70—277
|Russell Henley (233), $702,000
|70-69-71-68—278
|Min Woo Lee (233), $702,000
|69-71-68-70—278
|Sahith Theegala (233), $702,000
|70-67-75-66—278
|Rickie Fowler (163), $578,000
|69-69-72-70—280
|Harry Hall (163), $578,000
|73-69-68-70—280
|Adam Scott (125), $493,000
|68-73-71-70—282
|Jordan Spieth (125), $493,000
|72-71-68-71—282
|Billy Horschel (90), $373,200
|69-74-72-68—283
|Viktor Hovland (90), $373,200
|72-72-67-72—283
|Si Woo Kim (90), $373,200
|71-71-71-70—283
|Maverick McNealy (90), $373,200
|70-74-69-70—283
|Sepp Straka (90), $373,200
|72-69-66-76—283
|Jacob Bridgeman (54), $261,000
|75-69-69-72—285
|Bud Cauley (54), $261,000
|69-71-71-74—285
|Chris Gotterup (54), $261,000
|69-71-69-76—285
|Max Greyserman (54), $261,000
|74-70-74-67—285
|Kurt Kitayama (54), $261,000
|69-74-71-71—285
|Jhonattan Vegas (54), $261,000
|67-76-69-73—285
|Harris English (36), $157,000
|69-72-72-73—286
|Ryan Fox (36), $157,000
|68-72-75-71—286
|Lucas Glover (36), $157,000
|73-73-70-70—286
|Nicolai Hojgaard (36), $157,000
|72-73-70-71—286
|Robert MacIntyre (36), $157,000
|72-72-72-70—286
|Alex Noren (36), $157,000
|72-72-69-73—286
|Patrick Rodgers (36), $157,000
|72-73-68-73—286
|Xander Schauffele (36), $157,000
|68-71-73-74—286
|Scottie Scheffler (36), $157,000
|70-71-72-73—286
|Corey Conners (25), $109,000
|69-74-72-72—287
|Ryo Hisatsune (25), $109,000
|71-71-72-73—287
|Michael Kim (25), $109,000
|75-69-71-72—287
|Keith Mitchell (25), $109,000
|69-76-73-69—287
|Michael Thorbjornsen (25), $109,000
|70-71-71-75—287
|Andrew Novak (21), $90,000
|74-72-71-71—288
|Taylor Pendrith (21), $90,000
|73-73-71-71—288
|Nick Taylor (21), $90,000
|72-72-75-69—288
|Matt Fitzpatrick (19), $78,000
|74-70-70-75—289
|Hideki Matsuyama (19), $78,000
|70-74-73-72—289
|Matthew McCarty (19), $78,000
|75-70-71-73—289
|Nicolas Echavarria (17), $66,000
|72-74-71-73—290
|Taylor Moore (17), $66,000
|71-74-72-73—290
|Andrew Putnam (17), $66,000
|73-71-73-73—290
|Chris Kirk (15), $58,000
|73-72-75-73—293
|Daniel Bennett (0), $0
|71-71-77-74—293
|Tommy Fleetwood (14), $56,000
|76-69-76-73—294
|Brian Harman (13), $54,000
|73-73-78-74—298
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.