Live Radio
Home » Sports » 2026 N.Y. Yankees Schedule

2026 N.Y. Yankees Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:11 PM

March 25 at San Francisco, 8:05 p.m.

March 27 at San Francisco, 4:35 p.m.

March 28 at San Francisco, 7:15 p.m.

March 30 at Seattle, 9:40 p.m.

March 31 at Seattle, 9:40 p.m.

April 1 at Seattle, 4:10 p.m.

April 3 Miami, 1:35 p.m.

April 4 Miami, 7:05 p.m.

April 5 Miami, 1:35 p.m.

April 7 Athletics, 7:05 p.m.

April 8 Athletics, 7:05 p.m.

April 9 Athletics, 1:35 p.m.

April 10 at Tampa Bay, 7:10 p.m.

April 11 at Tampa Bay, 6:10 p.m.

April 12 at Tampa Bay, 1:40 p.m.

April 13 L.A. Angels, 7:05 p.m.

April 14 L.A. Angels, 7:05 p.m.

April 15 L.A. Angels, 7:05 p.m.

April 16 L.A. Angels, 1:35 p.m.

April 17 Kansas City, 7:05 p.m.

April 18 Kansas City, 1:35 p.m.

April 19 Kansas City, 1:35 p.m.

April 21 at Boston, 6:45 p.m.

April 22 at Boston, 6:45 p.m.

April 23 at Boston, 6:10 p.m.

April 24 at Houston, 8:10 p.m.

April 25 at Houston, 7:10 p.m.

April 26 at Houston, 2:10 p.m.

April 27 at Texas, 8:05 p.m.

April 28 at Texas, 8:05 p.m.

April 29 at Texas, 2:35 p.m.

May 1 Baltimore, 7:05 p.m.

May 2 Baltimore, 1:35 p.m.

May 3 Baltimore, 1:35 p.m.

May 4 Baltimore, 7:05 p.m.

May 5 Texas, 7:05 p.m.

May 6 Texas, 7:05 p.m.

May 7 Texas, 12:35 p.m.

May 8 at Milwaukee, 7:40 p.m.

May 9 at Milwaukee, 7:10 p.m.

May 10 at Milwaukee, 2:10 p.m.

May 11 at Baltimore, 6:35 p.m.

May 12 at Baltimore, 6:35 p.m.

May 13 at Baltimore, 6:35 p.m.

May 15 at N.Y. Mets, 7:15 p.m.

May 16 at N.Y. Mets, 7:15 p.m.

May 17 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

May 18 Toronto, 7:05 p.m.

May 19 Toronto, 7:05 p.m.

May 20 Toronto, 7:05 p.m.

May 21 Toronto, 7:05 p.m.

May 22 Tampa Bay, 7:05 p.m.

May 23 Tampa Bay, 1:35 p.m.

May 24 Tampa Bay, 1:35 p.m.

May 25 at Kansas City, 3:40 p.m.

May 26 at Kansas City, 7:40 p.m.

May 27 at Kansas City, 7:40 p.m.

May 29 at Athletics, 9:40 p.m.

May 30 at Athletics, 10:05 p.m.

May 31 at Athletics, 4:05 p.m.

June 2 Cleveland, 7:05 p.m.

June 3 Cleveland, 7:05 p.m.

June 4 Cleveland, 1:35 p.m.

June 5 Boston, 7:05 p.m.

June 6 Boston, 7:35 p.m.

June 7 Boston, 1:35 p.m.

June 8 at Cleveland, 6:40 p.m.

June 9 at Cleveland, 6:40 p.m.

June 10 at Cleveland, 1:10 p.m.

June 12 at Toronto, 7:37 p.m.

June 13 at Toronto, 3:07 p.m.

June 14 at Toronto, 1:37 p.m.

June 16 Chicago White Sox, 7:05 p.m.

June 17 Chicago White Sox, 7:05 p.m.

June 18 Chicago White Sox, 7:05 p.m.

June 19 Cincinnati, 7:05 p.m.

June 20 Cincinnati, 1:35 p.m.

June 21 Cincinnati, 1:35 p.m.

June 22 at Detroit, 6:40 p.m.

June 23 at Detroit, 6:40 p.m.

June 24 at Detroit, 6:40 p.m.

June 25 at Boston, 7:10 p.m.

June 26 at Boston, 7:10 p.m.

June 27 at Boston, 1:10 p.m.

June 28 at Boston, 7:20 p.m.

June 29 Detroit, 7:05 p.m.

June 30 Detroit, 7:05 p.m.

July 1 Detroit, 1:35 p.m.

July 3 Minnesota, 7:05 p.m.

July 4 Minnesota, 1:35 p.m.

July 5 Minnesota, 1:35 p.m.

July 6 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

July 7 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

July 8 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

July 9 at Tampa Bay, 1:10 p.m.

July 10 at Washington, 6:45 p.m.

July 11 at Washington, 4:05 p.m.

July 12 at Washington, 1:35 p.m.

July 17 L.A. Dodgers, 7:05 p.m.

July 18 L.A. Dodgers, 8:08 p.m.

July 19 L.A. Dodgers, 7:20 p.m.

July 20 Pittsburgh, 7:05 p.m.

July 21 Pittsburgh, 7:05 p.m.

July 22 Pittsburgh, 1:35 p.m.

July 24 at Philadelphia, 6:40 p.m.

July 25 at Philadelphia, 6:05 p.m.

July 26 at Philadelphia, 7:20 p.m.

July 27 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

July 28 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

July 29 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

July 30 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

July 31 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Aug. 1 at Chicago Cubs, 7:15 p.m.

Aug. 2 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Aug. 3 St. Louis, 7:05 p.m.

Aug. 4 St. Louis, 7:05 p.m.

Aug. 5 St. Louis, 7:05 p.m.

Aug. 7 Atlanta, 7:05 p.m.

Aug. 8 Atlanta, 3:05 p.m.

Aug. 9 Atlanta, 1:35 p.m.

Aug. 11 Seattle, 7:05 p.m.

Aug. 12 Seattle, 7:05 p.m.

Aug. 13 Seattle, 1:35 p.m.

Aug. 14 at Toronto, 7:07 p.m.

Aug. 15 at Toronto, 3:07 p.m.

Aug. 16 at Toronto, 1:37 p.m.

Aug. 18 at Baltimore, 6:35 p.m.

Aug. 19 at Baltimore, 6:35 p.m.

Aug. 20 at Baltimore, 6:35 p.m.

Aug. 21 Toronto, 7:05 p.m.

Aug. 22 Toronto, 1:35 p.m.

Aug. 23 Toronto, 1:35 p.m.

Aug. 25 Houston, 7:05 p.m.

Aug. 26 Houston, 7:05 p.m.

Aug. 27 Houston, 7:05 p.m.

Aug. 28 Boston, 7:05 p.m.

Aug. 29 Boston, 7:15 p.m.

Aug. 30 Boston, 1:35 p.m.

Aug. 31 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Sept. 1 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Sept. 2 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Sept. 4 at San Diego, 9:40 p.m.

Sept. 5 at San Diego, 8:40 p.m.

Sept. 6 at San Diego, 4:10 p.m.

Sept. 8 Colorado, 7:05 p.m.

Sept. 9 Colorado, 7:05 p.m.

Sept. 10 Colorado, 7:05 p.m.

Sept. 11 N.Y. Mets, 7:05 p.m.

Sept. 12 N.Y. Mets, 1:35 p.m.

Sept. 13 N.Y. Mets, 1:35 p.m.

Sept. 14 at Minnesota, 7:40 p.m.

Sept. 15 at Minnesota, 7:40 p.m.

Sept. 16 at Minnesota, 1:40 p.m.

Sept. 18 at Arizona, 9:40 p.m.

Sept. 19 at Arizona, 8:10 p.m.

Sept. 20 at Arizona, 4:10 p.m.

Sept. 22 Tampa Bay, 7:05 p.m.

Sept. 23 Tampa Bay, 7:05 p.m.

Sept. 24 Tampa Bay, 7:05 p.m.

Sept. 25 Baltimore, 7:05 p.m.

Sept. 26 Baltimore, 7:05 p.m.

Sept. 27 Baltimore, 3:20 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up