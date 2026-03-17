2026 N.Y. Yankees Schedule

March 25 at San Francisco, 8:05 p.m.
March 27 at San Francisco, 4:35 p.m.
March 28 at San Francisco, 7:15 p.m.
March 30 at Seattle, 9:40 p.m.
March 31 at Seattle, 9:40 p.m.
April 1 at Seattle, 4:10 p.m.
April 3 Miami, 1:35 p.m.
April 4 Miami, 7:05 p.m.
April 5 Miami, 1:35 p.m.
April 7 Athletics, 7:05 p.m.
April 8 Athletics, 7:05 p.m.
April 9 Athletics, 1:35 p.m.
April 10 at Tampa Bay, 7:10 p.m.
April 11 at Tampa Bay, 6:10 p.m.
April 12 at Tampa Bay, 1:40 p.m.
April 13 L.A. Angels, 7:05 p.m.
April 14 L.A. Angels, 7:05 p.m.
April 15 L.A. Angels, 7:05 p.m.
April 16 L.A. Angels, 1:35 p.m.
April 17 Kansas City, 7:05 p.m.
April 18 Kansas City, 1:35 p.m.
April 19 Kansas City, 1:35 p.m.
April 21 at Boston, 6:45 p.m.
April 22 at Boston, 6:45 p.m.
April 23 at Boston, 6:10 p.m.
April 24 at Houston, 8:10 p.m.
April 25 at Houston, 7:10 p.m.
April 26 at Houston, 2:10 p.m.
April 27 at Texas, 8:05 p.m.
April 28 at Texas, 8:05 p.m.
April 29 at Texas, 2:35 p.m.
May 1 Baltimore, 7:05 p.m.
May 2 Baltimore, 1:35 p.m.
May 3 Baltimore, 1:35 p.m.
May 4 Baltimore, 7:05 p.m.
May 5 Texas, 7:05 p.m.
May 6 Texas, 7:05 p.m.
May 7 Texas, 12:35 p.m.
May 8 at Milwaukee, 7:40 p.m.
May 9 at Milwaukee, 7:10 p.m.
May 10 at Milwaukee, 2:10 p.m.
May 11 at Baltimore, 6:35 p.m.
May 12 at Baltimore, 6:35 p.m.
May 13 at Baltimore, 6:35 p.m.
May 15 at N.Y. Mets, 7:15 p.m.
May 16 at N.Y. Mets, 7:15 p.m.
May 17 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
May 18 Toronto, 7:05 p.m.
May 19 Toronto, 7:05 p.m.
May 20 Toronto, 7:05 p.m.
May 21 Toronto, 7:05 p.m.
May 22 Tampa Bay, 7:05 p.m.
May 23 Tampa Bay, 1:35 p.m.
May 24 Tampa Bay, 1:35 p.m.
May 25 at Kansas City, 3:40 p.m.
May 26 at Kansas City, 7:40 p.m.
May 27 at Kansas City, 7:40 p.m.
May 29 at Athletics, 9:40 p.m.
May 30 at Athletics, 10:05 p.m.
May 31 at Athletics, 4:05 p.m.
June 2 Cleveland, 7:05 p.m.
June 3 Cleveland, 7:05 p.m.
June 4 Cleveland, 1:35 p.m.
June 5 Boston, 7:05 p.m.
June 6 Boston, 7:35 p.m.
June 7 Boston, 1:35 p.m.
June 8 at Cleveland, 6:40 p.m.
June 9 at Cleveland, 6:40 p.m.
June 10 at Cleveland, 1:10 p.m.
June 12 at Toronto, 7:37 p.m.
June 13 at Toronto, 3:07 p.m.
June 14 at Toronto, 1:37 p.m.
June 16 Chicago White Sox, 7:05 p.m.
June 17 Chicago White Sox, 7:05 p.m.
June 18 Chicago White Sox, 7:05 p.m.
June 19 Cincinnati, 7:05 p.m.
June 20 Cincinnati, 1:35 p.m.
June 21 Cincinnati, 1:35 p.m.
June 22 at Detroit, 6:40 p.m.
June 23 at Detroit, 6:40 p.m.
June 24 at Detroit, 6:40 p.m.
June 25 at Boston, 7:10 p.m.
June 26 at Boston, 7:10 p.m.
June 27 at Boston, 1:10 p.m.
June 28 at Boston, 7:20 p.m.
June 29 Detroit, 7:05 p.m.
June 30 Detroit, 7:05 p.m.
July 1 Detroit, 1:35 p.m.
July 3 Minnesota, 7:05 p.m.
July 4 Minnesota, 1:35 p.m.
July 5 Minnesota, 1:35 p.m.
July 6 at Tampa Bay, 6:40 p.m.
July 7 at Tampa Bay, 6:40 p.m.
July 8 at Tampa Bay, 6:40 p.m.
July 9 at Tampa Bay, 1:10 p.m.
July 10 at Washington, 6:45 p.m.
July 11 at Washington, 4:05 p.m.
July 12 at Washington, 1:35 p.m.
July 17 L.A. Dodgers, 7:05 p.m.
July 18 L.A. Dodgers, 8:08 p.m.
July 19 L.A. Dodgers, 7:20 p.m.
July 20 Pittsburgh, 7:05 p.m.
July 21 Pittsburgh, 7:05 p.m.
July 22 Pittsburgh, 1:35 p.m.
July 24 at Philadelphia, 6:40 p.m.
July 25 at Philadelphia, 6:05 p.m.
July 26 at Philadelphia, 7:20 p.m.
July 27 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
July 28 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
July 29 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
July 30 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
July 31 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Aug. 1 at Chicago Cubs, 7:15 p.m.
Aug. 2 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Aug. 3 St. Louis, 7:05 p.m.
Aug. 4 St. Louis, 7:05 p.m.
Aug. 5 St. Louis, 7:05 p.m.
Aug. 7 Atlanta, 7:05 p.m.
Aug. 8 Atlanta, 3:05 p.m.
Aug. 9 Atlanta, 1:35 p.m.
Aug. 11 Seattle, 7:05 p.m.
Aug. 12 Seattle, 7:05 p.m.
Aug. 13 Seattle, 1:35 p.m.
Aug. 14 at Toronto, 7:07 p.m.
Aug. 15 at Toronto, 3:07 p.m.
Aug. 16 at Toronto, 1:37 p.m.
Aug. 18 at Baltimore, 6:35 p.m.
Aug. 19 at Baltimore, 6:35 p.m.
Aug. 20 at Baltimore, 6:35 p.m.
Aug. 21 Toronto, 7:05 p.m.
Aug. 22 Toronto, 1:35 p.m.
Aug. 23 Toronto, 1:35 p.m.
Aug. 25 Houston, 7:05 p.m.
Aug. 26 Houston, 7:05 p.m.
Aug. 27 Houston, 7:05 p.m.
Aug. 28 Boston, 7:05 p.m.
Aug. 29 Boston, 7:15 p.m.
Aug. 30 Boston, 1:35 p.m.
Aug. 31 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Sept. 1 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Sept. 2 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Sept. 4 at San Diego, 9:40 p.m.
Sept. 5 at San Diego, 8:40 p.m.
Sept. 6 at San Diego, 4:10 p.m.
Sept. 8 Colorado, 7:05 p.m.
Sept. 9 Colorado, 7:05 p.m.
Sept. 10 Colorado, 7:05 p.m.
Sept. 11 N.Y. Mets, 7:05 p.m.
Sept. 12 N.Y. Mets, 1:35 p.m.
Sept. 13 N.Y. Mets, 1:35 p.m.
Sept. 14 at Minnesota, 7:40 p.m.
Sept. 15 at Minnesota, 7:40 p.m.
Sept. 16 at Minnesota, 1:40 p.m.
Sept. 18 at Arizona, 9:40 p.m.
Sept. 19 at Arizona, 8:10 p.m.
Sept. 20 at Arizona, 4:10 p.m.
Sept. 22 Tampa Bay, 7:05 p.m.
Sept. 23 Tampa Bay, 7:05 p.m.
Sept. 24 Tampa Bay, 7:05 p.m.
Sept. 25 Baltimore, 7:05 p.m.
Sept. 26 Baltimore, 7:05 p.m.
Sept. 27 Baltimore, 3:20 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.