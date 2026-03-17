2026 Atlanta Braves Schedule

March 27 Kansas City, 7:15 p.m.
March 28 Kansas City, 7:15 p.m.
March 29 Kansas City, 1:35 p.m.
March 30 Athletics, 7:15 p.m.
March 31 Athletics, 7:15 p.m.
April 1 Athletics, 12:15 p.m.
April 2 at Arizona, 9:40 p.m.
April 3 at Arizona, 9:45 p.m.
April 4 at Arizona, 7:15 p.m.
April 5 at Arizona, 4:10 p.m.
April 6 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
April 7 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
April 8 at L.A. Angels, 4:07 p.m.
April 10 Cleveland, 7:15 p.m.
April 11 Cleveland, 7:15 p.m.
April 12 Cleveland, 7:20 p.m.
April 13 Miami, 7:15 p.m.
April 14 Miami, 7:15 p.m.
April 15 Miami, 7:15 p.m.
April 17 at Philadelphia, 6:40 p.m.
April 18 at Philadelphia, 7:15 p.m.
April 19 at Philadelphia, 7:20 p.m.
April 20 at Washington, 6:45 p.m.
April 21 at Washington, 6:45 p.m.
April 22 at Washington, 6:45 p.m.
April 23 at Washington, 1:05 p.m.
April 24 Philadelphia, 7:15 p.m.
April 25 Philadelphia, 7:15 p.m.
April 26 Philadelphia, 1:35 p.m.
April 28 Detroit, 7:15 p.m.
April 29 Detroit, 7:15 p.m.
April 30 Detroit, 12:15 p.m.
May 1 at Colorado, 8:40 p.m.
May 2 at Colorado, 8:10 p.m.
May 3 at Colorado, 3:10 p.m.
May 4 at Seattle, 9:40 p.m.
May 5 at Seattle, 9:40 p.m.
May 6 at Seattle, 4:10 p.m.
May 8 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
May 9 at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
May 10 at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
May 12 Chicago Cubs, 7:15 p.m.
May 13 Chicago Cubs, 7:15 p.m.
May 14 Chicago Cubs, 7:15 p.m.
May 15 Boston, 7:15 p.m.
May 16 Boston, 7:15 p.m.
May 17 Boston, 1:35 p.m.
May 18 at Miami, 6:40 p.m.
May 19 at Miami, 4:10 p.m.
May 20 at Miami, 6:40 p.m.
May 21 at Miami, 6:40 p.m.
May 22 Washington, 7:15 p.m.
May 23 Washington, 4:10 p.m.
May 24 Washington, 4:10 p.m.
May 26 at Boston, 6:45 p.m.
May 27 at Boston, 6:45 p.m.
May 28 at Boston, 4:10 p.m.
May 29 at Cincinnati, 6:40 p.m.
May 30 at Cincinnati, 7:15 p.m.
May 31 at Cincinnati, 1:40 p.m.
June 2 Toronto, 7:15 p.m.
June 3 Toronto, 7:15 p.m.
June 4 Toronto, 7:15 p.m.
June 5 Pittsburgh, 7:15 p.m.
June 6 Pittsburgh, 4:10 p.m.
June 7 Pittsburgh, 1:35 p.m.
June 9 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
June 10 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
June 11 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
June 12 at N.Y. Mets, 7:15 p.m.
June 13 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
June 14 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
June 16 San Francisco, 7:15 p.m.
June 17 San Francisco, 7:15 p.m.
June 18 San Francisco, 7:15 p.m.
June 19 Milwaukee, 7:15 p.m.
June 20 Milwaukee, 4:10 p.m.
June 21 Milwaukee, 1:35 p.m.
June 22 at San Diego, 10:10 p.m.
June 23 at San Diego, 9:40 p.m.
June 24 at San Diego, 8:40 p.m.
June 26 at San Francisco, 10:15 p.m.
June 27 at San Francisco, 9:05 p.m.
June 28 at San Francisco, 4:05 p.m.
June 30 St. Louis, 7:15 p.m.
July 1 St. Louis, 7:15 p.m.
July 2 St. Louis, 7:15 p.m.
July 3 N.Y. Mets, 7:15 p.m.
July 4 N.Y. Mets, 8:08 p.m.
July 5 N.Y. Mets, 12:30 p.m.
July 6 N.Y. Mets, 7:15 p.m.
July 7 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
July 8 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
July 9 at Pittsburgh, 12:35 p.m.
July 10 at St. Louis, 8:15 p.m.
July 11 at St. Louis, 7:15 p.m.
July 12 at St. Louis, 2:15 p.m.
July 17 Texas, 7:15 p.m.
July 18 Texas, 4:10 p.m.
July 19 Texas, 1:35 p.m.
July 20 San Diego, 7:15 p.m.
July 21 San Diego, 7:15 p.m.
July 22 San Diego, 7:15 p.m.
July 23 San Diego, 12:15 p.m.
July 24 at Baltimore, 7:05 p.m.
July 25 at Baltimore, 7:05 p.m.
July 26 at Baltimore, 1:35 p.m.
July 27 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
July 28 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
July 29 at N.Y. Mets, 1:10 p.m.
July 30 Washington, 7:15 p.m.
July 31 Washington, 7:15 p.m.
Aug. 1 Washington, 7:15 p.m.
Aug. 2 Washington, 1:35 p.m.
Aug. 4 Miami, 7:15 p.m.
Aug. 5 Miami, 7:15 p.m.
Aug. 6 Miami, 7:15 p.m.
Aug. 7 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Aug. 8 at N.Y. Yankees, 3:05 p.m.
Aug. 9 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Aug. 10 N.Y. Mets, 7:15 p.m.
Aug. 11 N.Y. Mets, 7:15 p.m.
Aug. 12 N.Y. Mets, 7:15 p.m.
Aug. 14 Arizona, 7:15 p.m.
Aug. 15 Arizona, 7:15 p.m.
Aug. 16 Arizona, 1:35 p.m.
Aug. 17 at Minnesota, 7:40 p.m.
Aug. 18 at Minnesota, 7:40 p.m.
Aug. 19 at Minnesota, 1:40 p.m.
Aug. 21 at Milwaukee, 4:10 p.m.
Aug. 22 at Milwaukee, 2:10 p.m.
Aug. 23 at Milwaukee, 7:10 p.m.
Aug. 25 L.A. Dodgers, 7:15 p.m.
Aug. 26 L.A. Dodgers, 7:15 p.m.
Aug. 27 L.A. Dodgers, 7:15 p.m.
Aug. 28 Colorado, 7:15 p.m.
Aug. 29 Colorado, 4:10 p.m.
Aug. 30 Colorado, 1:35 p.m.
Sept. 1 at Washington, 6:45 p.m.
Sept. 2 at Washington, 1:05 p.m.
Sept. 4 at Philadelphia, 6:40 p.m.
Sept. 5 at Philadelphia, 6:05 p.m.
Sept. 6 at Philadelphia, 3:10 p.m.
Sept. 7 at Philadelphia, 1:05 p.m.
Sept. 8 Tampa Bay, 7:15 p.m.
Sept. 9 Tampa Bay, 7:15 p.m.
Sept. 10 Tampa Bay, 12:15 p.m.
Sept. 11 Philadelphia, 7:15 p.m.
Sept. 12 Philadelphia, 7:15 p.m.
Sept. 13 Philadelphia, 1:35 p.m.
Sept. 14 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Sept. 15 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Sept. 16 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Sept. 18 at Houston, 8:10 p.m.
Sept. 19 at Houston, 7:10 p.m.
Sept. 20 at Houston, 2:10 p.m.
Sept. 22 Cincinnati, 7:15 p.m.
Sept. 23 Cincinnati, 7:15 p.m.
Sept. 24 Cincinnati, 7:15 p.m.
Sept. 25 at Miami, 7:10 p.m.
Sept. 26 at Miami, 4:10 p.m.
Sept. 27 at Miami, 3:10 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.