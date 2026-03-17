2026 Atlanta Braves Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:10 PM

March 27 Kansas City, 7:15 p.m.

March 28 Kansas City, 7:15 p.m.

March 29 Kansas City, 1:35 p.m.

March 30 Athletics, 7:15 p.m.

March 31 Athletics, 7:15 p.m.

April 1 Athletics, 12:15 p.m.

April 2 at Arizona, 9:40 p.m.

April 3 at Arizona, 9:45 p.m.

April 4 at Arizona, 7:15 p.m.

April 5 at Arizona, 4:10 p.m.

April 6 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

April 7 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

April 8 at L.A. Angels, 4:07 p.m.

April 10 Cleveland, 7:15 p.m.

April 11 Cleveland, 7:15 p.m.

April 12 Cleveland, 7:20 p.m.

April 13 Miami, 7:15 p.m.

April 14 Miami, 7:15 p.m.

April 15 Miami, 7:15 p.m.

April 17 at Philadelphia, 6:40 p.m.

April 18 at Philadelphia, 7:15 p.m.

April 19 at Philadelphia, 7:20 p.m.

April 20 at Washington, 6:45 p.m.

April 21 at Washington, 6:45 p.m.

April 22 at Washington, 6:45 p.m.

April 23 at Washington, 1:05 p.m.

April 24 Philadelphia, 7:15 p.m.

April 25 Philadelphia, 7:15 p.m.

April 26 Philadelphia, 1:35 p.m.

April 28 Detroit, 7:15 p.m.

April 29 Detroit, 7:15 p.m.

April 30 Detroit, 12:15 p.m.

May 1 at Colorado, 8:40 p.m.

May 2 at Colorado, 8:10 p.m.

May 3 at Colorado, 3:10 p.m.

May 4 at Seattle, 9:40 p.m.

May 5 at Seattle, 9:40 p.m.

May 6 at Seattle, 4:10 p.m.

May 8 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

May 9 at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

May 10 at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

May 12 Chicago Cubs, 7:15 p.m.

May 13 Chicago Cubs, 7:15 p.m.

May 14 Chicago Cubs, 7:15 p.m.

May 15 Boston, 7:15 p.m.

May 16 Boston, 7:15 p.m.

May 17 Boston, 1:35 p.m.

May 18 at Miami, 6:40 p.m.

May 19 at Miami, 4:10 p.m.

May 20 at Miami, 6:40 p.m.

May 21 at Miami, 6:40 p.m.

May 22 Washington, 7:15 p.m.

May 23 Washington, 4:10 p.m.

May 24 Washington, 4:10 p.m.

May 26 at Boston, 6:45 p.m.

May 27 at Boston, 6:45 p.m.

May 28 at Boston, 4:10 p.m.

May 29 at Cincinnati, 6:40 p.m.

May 30 at Cincinnati, 7:15 p.m.

May 31 at Cincinnati, 1:40 p.m.

June 2 Toronto, 7:15 p.m.

June 3 Toronto, 7:15 p.m.

June 4 Toronto, 7:15 p.m.

June 5 Pittsburgh, 7:15 p.m.

June 6 Pittsburgh, 4:10 p.m.

June 7 Pittsburgh, 1:35 p.m.

June 9 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

June 10 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

June 11 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

June 12 at N.Y. Mets, 7:15 p.m.

June 13 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

June 14 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

June 16 San Francisco, 7:15 p.m.

June 17 San Francisco, 7:15 p.m.

June 18 San Francisco, 7:15 p.m.

June 19 Milwaukee, 7:15 p.m.

June 20 Milwaukee, 4:10 p.m.

June 21 Milwaukee, 1:35 p.m.

June 22 at San Diego, 10:10 p.m.

June 23 at San Diego, 9:40 p.m.

June 24 at San Diego, 8:40 p.m.

June 26 at San Francisco, 10:15 p.m.

June 27 at San Francisco, 9:05 p.m.

June 28 at San Francisco, 4:05 p.m.

June 30 St. Louis, 7:15 p.m.

July 1 St. Louis, 7:15 p.m.

July 2 St. Louis, 7:15 p.m.

July 3 N.Y. Mets, 7:15 p.m.

July 4 N.Y. Mets, 8:08 p.m.

July 5 N.Y. Mets, 12:30 p.m.

July 6 N.Y. Mets, 7:15 p.m.

July 7 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

July 8 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

July 9 at Pittsburgh, 12:35 p.m.

July 10 at St. Louis, 8:15 p.m.

July 11 at St. Louis, 7:15 p.m.

July 12 at St. Louis, 2:15 p.m.

July 17 Texas, 7:15 p.m.

July 18 Texas, 4:10 p.m.

July 19 Texas, 1:35 p.m.

July 20 San Diego, 7:15 p.m.

July 21 San Diego, 7:15 p.m.

July 22 San Diego, 7:15 p.m.

July 23 San Diego, 12:15 p.m.

July 24 at Baltimore, 7:05 p.m.

July 25 at Baltimore, 7:05 p.m.

July 26 at Baltimore, 1:35 p.m.

July 27 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

July 28 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

July 29 at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

July 30 Washington, 7:15 p.m.

July 31 Washington, 7:15 p.m.

Aug. 1 Washington, 7:15 p.m.

Aug. 2 Washington, 1:35 p.m.

Aug. 4 Miami, 7:15 p.m.

Aug. 5 Miami, 7:15 p.m.

Aug. 6 Miami, 7:15 p.m.

Aug. 7 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Aug. 8 at N.Y. Yankees, 3:05 p.m.

Aug. 9 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Aug. 10 N.Y. Mets, 7:15 p.m.

Aug. 11 N.Y. Mets, 7:15 p.m.

Aug. 12 N.Y. Mets, 7:15 p.m.

Aug. 14 Arizona, 7:15 p.m.

Aug. 15 Arizona, 7:15 p.m.

Aug. 16 Arizona, 1:35 p.m.

Aug. 17 at Minnesota, 7:40 p.m.

Aug. 18 at Minnesota, 7:40 p.m.

Aug. 19 at Minnesota, 1:40 p.m.

Aug. 21 at Milwaukee, 4:10 p.m.

Aug. 22 at Milwaukee, 2:10 p.m.

Aug. 23 at Milwaukee, 7:10 p.m.

Aug. 25 L.A. Dodgers, 7:15 p.m.

Aug. 26 L.A. Dodgers, 7:15 p.m.

Aug. 27 L.A. Dodgers, 7:15 p.m.

Aug. 28 Colorado, 7:15 p.m.

Aug. 29 Colorado, 4:10 p.m.

Aug. 30 Colorado, 1:35 p.m.

Sept. 1 at Washington, 6:45 p.m.

Sept. 2 at Washington, 1:05 p.m.

Sept. 4 at Philadelphia, 6:40 p.m.

Sept. 5 at Philadelphia, 6:05 p.m.

Sept. 6 at Philadelphia, 3:10 p.m.

Sept. 7 at Philadelphia, 1:05 p.m.

Sept. 8 Tampa Bay, 7:15 p.m.

Sept. 9 Tampa Bay, 7:15 p.m.

Sept. 10 Tampa Bay, 12:15 p.m.

Sept. 11 Philadelphia, 7:15 p.m.

Sept. 12 Philadelphia, 7:15 p.m.

Sept. 13 Philadelphia, 1:35 p.m.

Sept. 14 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Sept. 15 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Sept. 16 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Sept. 18 at Houston, 8:10 p.m.

Sept. 19 at Houston, 7:10 p.m.

Sept. 20 at Houston, 2:10 p.m.

Sept. 22 Cincinnati, 7:15 p.m.

Sept. 23 Cincinnati, 7:15 p.m.

Sept. 24 Cincinnati, 7:15 p.m.

Sept. 25 at Miami, 7:10 p.m.

Sept. 26 at Miami, 4:10 p.m.

Sept. 27 at Miami, 3:10 p.m.

