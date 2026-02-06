Live Radio
WM Phoenix Open Scores

The Associated Press

February 6, 2026, 8:36 PM

Friday

At Stadium Course

Scottsdale, Ariz.

Purse: $9.6 million

Yardage: 7,261; Par: 71

Second Round

Ryo Hisatsune 68-63—131
Hideki Matsuyama 68-64—132
Pierceson Coody 66-68—134
Chris Gotterup 63-71—134
Akshay Bhatia 68-67—135
Matt Fitzpatrick 65-70—135
Si Woo Kim 73-62—135
John Parry 69-66—135
Sahith Theegala 70-65—135
Zachary Bauchou 68-68—136
Nicolai Hojgaard 66-70—136
Stephan Jaeger 70-66—136
Michael Kim 71-65—136
Jake Knapp 67-69—136
Min Woo Lee 71-65—136
Maverick McNealy 67-69—136
Kevin Roy 67-69—136
Sam Stevens 66-70—136
Brian Campbell 68-69—137
A.J. Ewart 69-68—137
Max Homa 69-68—137
Mackenzie Hughes 68-69—137
Rasmus Neergaard-Petersen 67-70—137
Chandler Phillips 69-68—137
Kristoffer Reitan 70-67—137
Davis Thompson 69-68—137
Michael Thorbjornsen 66-71—137
Daniel Berger 67-71—138
Zecheng Dou 72-66—138
Ryan Fox 69-69—138
Ben Griffin 71-67—138
Rasmus Hojgaard 68-70—138
Chad Ramey 71-67—138
Scottie Scheffler 73-65—138
Sami Valimaki 70-68—138
Sudarshan Yellamaraju 74-64—138
Keita Nakajima 72-63—135
Michael Brennan 70-69—139
Jacob Bridgeman 71-68—139
Harris English 70-69—139
Rickie Fowler 71-68—139
Viktor Hovland 69-70—139
Takumi Kanaya 71-68—139
Tom Kim 73-66—139
Max McGreevy 67-72—139
Mac Meissner 71-68—139
Keith Mitchell 68-71—139
Adrien Saddier 68-71—139
Neal Shipley 69-70—139
Nick Taylor 71-68—139
Cameron Young 70-69—139
Cameron Davis 72-68—140
Joe Highsmith 70-70—140
Rico Hoey 71-69—140
Kurt Kitayama 69-71—140
Christo Lamprecht 67-73—140
Patrick Rodgers 72-68—140
Jordan L. Smith 70-70—140
Sepp Straka 71-69—140
John VanDerLaan 68-72—140
Gary Woodland 69-71—140
Kensei Hirata 68-69—137
Bud Cauley 70-71—141
Wyndham Clark 73-68—141
John Keefer 69-72—141
Seonghyeon Kim 70-71—141
Patton Kizzire 72-69—141
Hank Lebioda 70-71—141
Collin Morikawa 72-69—141
J.T. Poston 74-67—141
Xander Schauffele 71-70—141
Alex Smalley 74-67—141
Seung-taek Lee 71-63—134
Joel Dahmen 71-71—142
Adrien Dumont De Chassart 70-72—142
Max Greyserman 71-71—142
Emiliano Grillo 70-72—142
Thorbjorn Olesen 72-70—142
Christiaan Bezuidenhout 71-72—143
Rafael Campos 70-73—143
Mark Hubbard 69-74—143
Chris Kirk 69-74—143
Peter Malnati 73-70—143
Karl Vilips 73-70—143
Vince Whaley 72-71—143
Daniel Brown 73-71—144
Corey Conners 72-72—144
Austin Eckroat 74-70—144
Garrick Higgo 76-68—144
Tom Hoge 71-73—144
Jeffrey Kang 71-73—144
Brooks Koepka 75-69—144
Matthew McCarty 74-70—144
Erik Van Rooyen 71-73—144
Chandler Blanchet 74-71—145
Tony Finau 73-72—145
Charley Hoffman 73-72—145
Billy Horschel 75-70—145
Hao-Tong Li 71-74—145
Matthieu Pavon 73-72—145
Marcelo Rozo 73-72—145
Jordan Spieth 70-75—145
Davis Chatfield 74-72—146
Nicolas Echavarria 73-73—146
Brice Garnett 74-72—146
Pontus Nyholm 74-72—146
Marco Penge 71-75—146
Matti Schmid 77-69—146
Austin Smotherman 70-76—146
Sam Burns 72-75—147
Harry Hall 72-75—147
Brian Harman 74-73—147
Aldrich Potgieter 73-74—147
Webb Simpson 72-76—148
Andrew Novak 76-73—149
Davis Riley 73-76—149
Adam Schenk 73-76—149
Alejandro Tosti 75-75—150
Danny Walker 73-77—150
Eric Cole 72-79—151
William Mouw 76-77—153
Thomas Avant 82-77—159
Emilio Gonzalez 76-WD

