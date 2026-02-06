WM Phoenix Open Scores

Friday
At Stadium Course
Scottsdale, Ariz.
Purse: $9.6 million
Yardage: 7,261; Par: 71
Second Round
|Ryo Hisatsune
|68-63—131
|Hideki Matsuyama
|68-64—132
|Pierceson Coody
|66-68—134
|Chris Gotterup
|63-71—134
|Akshay Bhatia
|68-67—135
|Matt Fitzpatrick
|65-70—135
|Si Woo Kim
|73-62—135
|John Parry
|69-66—135
|Sahith Theegala
|70-65—135
|Zachary Bauchou
|68-68—136
|Nicolai Hojgaard
|66-70—136
|Stephan Jaeger
|70-66—136
|Michael Kim
|71-65—136
|Jake Knapp
|67-69—136
|Min Woo Lee
|71-65—136
|Maverick McNealy
|67-69—136
|Kevin Roy
|67-69—136
|Sam Stevens
|66-70—136
|Brian Campbell
|68-69—137
|A.J. Ewart
|69-68—137
|Max Homa
|69-68—137
|Mackenzie Hughes
|68-69—137
|Rasmus Neergaard-Petersen
|67-70—137
|Chandler Phillips
|69-68—137
|Kristoffer Reitan
|70-67—137
|Davis Thompson
|69-68—137
|Michael Thorbjornsen
|66-71—137
|Daniel Berger
|67-71—138
|Zecheng Dou
|72-66—138
|Ryan Fox
|69-69—138
|Ben Griffin
|71-67—138
|Rasmus Hojgaard
|68-70—138
|Chad Ramey
|71-67—138
|Scottie Scheffler
|73-65—138
|Sami Valimaki
|70-68—138
|Sudarshan Yellamaraju
|74-64—138
|Keita Nakajima
|72-63—135
|Michael Brennan
|70-69—139
|Jacob Bridgeman
|71-68—139
|Harris English
|70-69—139
|Rickie Fowler
|71-68—139
|Viktor Hovland
|69-70—139
|Takumi Kanaya
|71-68—139
|Tom Kim
|73-66—139
|Max McGreevy
|67-72—139
|Mac Meissner
|71-68—139
|Keith Mitchell
|68-71—139
|Adrien Saddier
|68-71—139
|Neal Shipley
|69-70—139
|Nick Taylor
|71-68—139
|Cameron Young
|70-69—139
|Cameron Davis
|72-68—140
|Joe Highsmith
|70-70—140
|Rico Hoey
|71-69—140
|Kurt Kitayama
|69-71—140
|Christo Lamprecht
|67-73—140
|Patrick Rodgers
|72-68—140
|Jordan L. Smith
|70-70—140
|Sepp Straka
|71-69—140
|John VanDerLaan
|68-72—140
|Gary Woodland
|69-71—140
|Kensei Hirata
|68-69—137
|Bud Cauley
|70-71—141
|Wyndham Clark
|73-68—141
|John Keefer
|69-72—141
|Seonghyeon Kim
|70-71—141
|Patton Kizzire
|72-69—141
|Hank Lebioda
|70-71—141
|Collin Morikawa
|72-69—141
|J.T. Poston
|74-67—141
|Xander Schauffele
|71-70—141
|Alex Smalley
|74-67—141
|Seung-taek Lee
|71-63—134
|Joel Dahmen
|71-71—142
|Adrien Dumont De Chassart
|70-72—142
|Max Greyserman
|71-71—142
|Emiliano Grillo
|70-72—142
|Thorbjorn Olesen
|72-70—142
|Christiaan Bezuidenhout
|71-72—143
|Rafael Campos
|70-73—143
|Mark Hubbard
|69-74—143
|Chris Kirk
|69-74—143
|Peter Malnati
|73-70—143
|Karl Vilips
|73-70—143
|Vince Whaley
|72-71—143
|Daniel Brown
|73-71—144
|Corey Conners
|72-72—144
|Austin Eckroat
|74-70—144
|Garrick Higgo
|76-68—144
|Tom Hoge
|71-73—144
|Jeffrey Kang
|71-73—144
|Brooks Koepka
|75-69—144
|Matthew McCarty
|74-70—144
|Erik Van Rooyen
|71-73—144
|Chandler Blanchet
|74-71—145
|Tony Finau
|73-72—145
|Charley Hoffman
|73-72—145
|Billy Horschel
|75-70—145
|Hao-Tong Li
|71-74—145
|Matthieu Pavon
|73-72—145
|Marcelo Rozo
|73-72—145
|Jordan Spieth
|70-75—145
|Davis Chatfield
|74-72—146
|Nicolas Echavarria
|73-73—146
|Brice Garnett
|74-72—146
|Pontus Nyholm
|74-72—146
|Marco Penge
|71-75—146
|Matti Schmid
|77-69—146
|Austin Smotherman
|70-76—146
|Sam Burns
|72-75—147
|Harry Hall
|72-75—147
|Brian Harman
|74-73—147
|Aldrich Potgieter
|73-74—147
|Webb Simpson
|72-76—148
|Andrew Novak
|76-73—149
|Davis Riley
|73-76—149
|Adam Schenk
|73-76—149
|Alejandro Tosti
|75-75—150
|Danny Walker
|73-77—150
|Eric Cole
|72-79—151
|William Mouw
|76-77—153
|Thomas Avant
|82-77—159
|Emilio Gonzalez
|76-WD
