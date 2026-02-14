Winter Olympics Daily Medals List

Friday, Feb. 14
ALPINE SKIING
MEN’S GIANT SLALOM RUN 2
Lucas Pinheiro Braathen, Brazil – gold
Marco Odermatt, Switzerland – silver
Loic Meillard, Switzerland – bronze
___
BIATHLON
WOMEN’S 7.5KM SPRINT
Maren Kirkeeide, Norway – gold
Océane Michelon, France – silver
Lou Jeanmonnot, France- bronze
___
CROSS-COUNTRY SKIING
WOMEN’S 4 x 7.5KM RELAY
Kristin Fosnaes, Astrid Slind, Karoline Simpson-Larson, and Heidi Weng, Norway- gold
Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson, and Jonna Sundling, Sweden – silver
Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Ryytty, and Jasmi Joensuu, Finland – bronze
___
FREESTYLE SKIING
WOMEN’S DUAL MOGULS
Anthony Jakara, Australia – gold
Jaelin Kauf, United States – silver
Elizabeth Lemley, United States – bronze
___
SKELETON
WOMEN’S
Janine Flock, Austria – gold
Susanne Kreher, Germany – silver
Jacqueline Pfeifer, Germany – bronze
___
SHORT TRACK SPEED SKATING
MEN’S 1500M
Jens van ’t Wout, Netherlands – gold
Daeheon Hwang, South Korea – silver
Roberts Kruzbergs, Latvia – bronze
___
SKI JUMPING
MEN’S LARGE HILL INDIVIDUAL
Domen Prevc, Slovenia – gold
Ren Nikaido, Japan – silver
Kacper Tomasiak, Poland – bronze
___
SPEED SKATING
MEN’S 500M
Jordan Stolz, United States – gold
Jenning de Boo, Netherlands – silver
Laurent Dubreuil, Canada – bronze
___
