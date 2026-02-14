Live Radio
Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 14, 2026, 5:05 PM

Friday, Feb. 14

ALPINE SKIING

MEN’S GIANT SLALOM RUN 2

Lucas Pinheiro Braathen, Brazil – gold

Marco Odermatt, Switzerland – silver

Loic Meillard, Switzerland – bronze

___

BIATHLON

WOMEN’S 7.5KM SPRINT

Maren Kirkeeide, Norway – gold

Océane Michelon, France – silver

Lou Jeanmonnot, France- bronze

___

CROSS-COUNTRY SKIING

WOMEN’S 4 x 7.5KM RELAY

Kristin Fosnaes, Astrid Slind, Karoline Simpson-Larson, and Heidi Weng, Norway- gold

Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson, and Jonna Sundling, Sweden – silver

Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Ryytty, and Jasmi Joensuu, Finland – bronze

___

FREESTYLE SKIING

WOMEN’S DUAL MOGULS

Anthony Jakara, Australia – gold

Jaelin Kauf, United States – silver

Elizabeth Lemley, United States – bronze

___

SKELETON

WOMEN’S

Janine Flock, Austria – gold

Susanne Kreher, Germany – silver

Jacqueline Pfeifer, Germany – bronze

___

SHORT TRACK SPEED SKATING

MEN’S 1500M

Jens van ’t Wout, Netherlands – gold

Daeheon Hwang, South Korea – silver

Roberts Kruzbergs, Latvia – bronze

___

SKI JUMPING

MEN’S LARGE HILL INDIVIDUAL

Domen Prevc, Slovenia – gold

Ren Nikaido, Japan – silver

Kacper Tomasiak, Poland – bronze

___

SPEED SKATING

MEN’S 500M

Jordan Stolz, United States – gold

Jenning de Boo, Netherlands – silver

Laurent Dubreuil, Canada – bronze

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

