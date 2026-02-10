Live Radio
Home » Sports » Winter Olympics Daily Medals List

Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 10, 2026, 3:05 PM

Tuesday, Feb. 10

SHORT TRACK SPEED SKATING

MIXED TEAM RELAY FINAL

Italy – gold

Canada – silver

Belgium – bronze

___

CROSS-COUNTRY SKIING

WOMEN’S SPRINT CLASSIC FINAL

Linn Svahn, Sweden – gold

Jonna Sundling, Sweden – silver

Maja Dahlqvist, Sweden – bronze

___

CROSS-COUNTRY SKIING

MEN’S SPRINT CLASSIC FINAL

Johannes Hoesflot Klaebo, Norway – gold

Ben Ogden, United States – silver

Oskar Opstad Vike, Norway – bronze

___

FREESTYLE SKIING

MEN’S FREESKI SLOPESTYLE FINAL

Birk Ruud, Norway – gold

Alex Hall, United States – silver

Luca Harrington, New Zealand – bronze

___

BIATHLON

MEN’S 20KM INDIVIDUAL

Johan-Olav Botn, Norway – gold

Eric Perrot, France – silver

Sturla Holm Laegreid, Norway – bronze

___

ALPINE SKIING

WOMEN’S TEAM COMBINED SLALOM

Ariane Raedler, Katharina Huber, Austria – gold

Kira Weidle-Winkelmann, Emma Aicher, Germany – silver

Jacqueline Wiles, Paula Moltzan, United States – bronze

___

LUGE

WOMEN SINGLES

Julia Taubitz, Germany – gold

Elina Ieva Bota, Latvia – silver

Ashley Farquharson, United States – bronze

___

CURLING

MIXED DOUBLES

Isabella Wranaa and Rasmus Wranna, Sweden – gold

Cory Thiesse and Korey Dropkin, United States – silver

Stefania Contantini and Amos Mosaner, Italy – bronze

___

SKI JUMPING

TEAM MIXED

Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc and Domen Prevc, Slovenia, – gold

Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Erin Maria Kvandal and Marius Lindvik, Norway, – silver

Nozomi Maruyama, Ryoyu, Sara Takanashi and Ren Nikaido, Japan, – bronze

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up