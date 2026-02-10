Winter Olympics Daily Medals List

Tuesday, Feb. 10
SHORT TRACK SPEED SKATING
MIXED TEAM RELAY FINAL
Italy – gold
Canada – silver
Belgium – bronze
___
CROSS-COUNTRY SKIING
WOMEN’S SPRINT CLASSIC FINAL
Linn Svahn, Sweden – gold
Jonna Sundling, Sweden – silver
Maja Dahlqvist, Sweden – bronze
___
CROSS-COUNTRY SKIING
MEN’S SPRINT CLASSIC FINAL
Johannes Hoesflot Klaebo, Norway – gold
Ben Ogden, United States – silver
Oskar Opstad Vike, Norway – bronze
___
FREESTYLE SKIING
MEN’S FREESKI SLOPESTYLE FINAL
Birk Ruud, Norway – gold
Alex Hall, United States – silver
Luca Harrington, New Zealand – bronze
___
BIATHLON
MEN’S 20KM INDIVIDUAL
Johan-Olav Botn, Norway – gold
Eric Perrot, France – silver
Sturla Holm Laegreid, Norway – bronze
___
ALPINE SKIING
WOMEN’S TEAM COMBINED SLALOM
Ariane Raedler, Katharina Huber, Austria – gold
Kira Weidle-Winkelmann, Emma Aicher, Germany – silver
Jacqueline Wiles, Paula Moltzan, United States – bronze
___
LUGE
WOMEN SINGLES
Julia Taubitz, Germany – gold
Elina Ieva Bota, Latvia – silver
Ashley Farquharson, United States – bronze
___
CURLING
MIXED DOUBLES
Isabella Wranaa and Rasmus Wranna, Sweden – gold
Cory Thiesse and Korey Dropkin, United States – silver
Stefania Contantini and Amos Mosaner, Italy – bronze
___
SKI JUMPING
TEAM MIXED
Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc and Domen Prevc, Slovenia, – gold
Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Erin Maria Kvandal and Marius Lindvik, Norway, – silver
Nozomi Maruyama, Ryoyu, Sara Takanashi and Ren Nikaido, Japan, – bronze
___
