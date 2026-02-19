Live Radio
Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 19, 2026, 5:20 PM

Thursday, Feb. 19

FIGURE SKATING

WOMEN’S SINGLE SKATING

Alysa Liu, United States – gold

Kaori Skamoto, Japan – silver

Ami Nakai, Japan – bronze

___

ICE HOCKEY

WOMEN’S HOCKEY

United States – gold

Canada – silver

Switzerland – bronze

___

NORDIC COMBINED

MEN’S TEAM SPRINT

Andreas Skoglund, Jens Luraas Oftebro, Norway – gold

Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Finland – silver

Stefan Rettenegger, Johannes Lamparter, Austria – bronze

___

SKI MOUNTAINEERING

MEN’S SPRINT

Oriol Cardona Coll, Spain – gold

Nikita Filippov, Individual Neutral Athletes – silver

Thibault Anselmet, France – bronze

WOMEN’S SPRINT

Marianne Fatton, Switzerland – gold

Emily Harrop, France – silver

Ana Alonso Rodriguez, Spain – bronze

___

SPEED SKATING

MEN’S 1500M

Zhongyan Ning, China – gold

Jordan Stolz, United States – silver

Kjeld Nuis, Netherlands – bronze

___

