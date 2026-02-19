Winter Olympics Daily Medals List

Thursday, Feb. 19
FIGURE SKATING
WOMEN’S SINGLE SKATING
Alysa Liu, United States – gold
Kaori Skamoto, Japan – silver
Ami Nakai, Japan – bronze
___
ICE HOCKEY
WOMEN’S HOCKEY
United States – gold
Canada – silver
Switzerland – bronze
___
NORDIC COMBINED
MEN’S TEAM SPRINT
Andreas Skoglund, Jens Luraas Oftebro, Norway – gold
Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Finland – silver
Stefan Rettenegger, Johannes Lamparter, Austria – bronze
___
SKI MOUNTAINEERING
MEN’S SPRINT
Oriol Cardona Coll, Spain – gold
Nikita Filippov, Individual Neutral Athletes – silver
Thibault Anselmet, France – bronze
WOMEN’S SPRINT
Marianne Fatton, Switzerland – gold
Emily Harrop, France – silver
Ana Alonso Rodriguez, Spain – bronze
___
SPEED SKATING
MEN’S 1500M
Zhongyan Ning, China – gold
Jordan Stolz, United States – silver
Kjeld Nuis, Netherlands – bronze
___
