Wednesday’s Scores

The Associated Press

February 12, 2026, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Airline 38, Benton 27

Ben Franklin 42, Ehret 28

Brusly 56, West Feliciana 50

Captain Shreve 63, Haughton 56

Carver 63, Newman 34

Central Private 32, St. John 29

Collegiate Baton Rouge 28, Port Allen 6

De La Salle 48, Cabrini 23

Dominican 68, St. Mary’s Academy 40

Franklinton 46, Independence 26

Hannan 48, St. Thomas Aquinas 19

Holy Savior Menard 2, Basile 0

Huntington 67, C.E. Byrd 37

Istrouma 64, Broadmoor 48

JS Clark Leadership Academy 57, North Central 21

Live Oak 51, St. Helena 43

Minden 51, Loyola Prep 31

Morris Jeff 39, Livingston Collegiate Academy 35

Mt Carmel 44, Booker T. Washington 41

Neville 54, West Monroe 47

Northeast 56, White Castle 51

Parkway 63, Evangel Christian Academy 4

Rayville 46, Beekman 22

Riverdale 62, East Jefferson 10

Scotlandville 54, Woodlawn (BR) 50

Slaughter 34, Baker 26

South Terrebonne 46, Pearl River 37

West St. John 41, Varnado 23

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

New Iberia Catholic vs. Hanson Memorial, ccd.

