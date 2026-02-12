Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Airline 38, Benton 27
Ben Franklin 42, Ehret 28
Brusly 56, West Feliciana 50
Captain Shreve 63, Haughton 56
Carver 63, Newman 34
Central Private 32, St. John 29
Collegiate Baton Rouge 28, Port Allen 6
De La Salle 48, Cabrini 23
Dominican 68, St. Mary’s Academy 40
Franklinton 46, Independence 26
Hannan 48, St. Thomas Aquinas 19
Holy Savior Menard 2, Basile 0
Huntington 67, C.E. Byrd 37
Istrouma 64, Broadmoor 48
JS Clark Leadership Academy 57, North Central 21
Live Oak 51, St. Helena 43
Minden 51, Loyola Prep 31
Morris Jeff 39, Livingston Collegiate Academy 35
Mt Carmel 44, Booker T. Washington 41
Neville 54, West Monroe 47
Northeast 56, White Castle 51
Parkway 63, Evangel Christian Academy 4
Rayville 46, Beekman 22
Riverdale 62, East Jefferson 10
Scotlandville 54, Woodlawn (BR) 50
Slaughter 34, Baker 26
South Terrebonne 46, Pearl River 37
West St. John 41, Varnado 23
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
New Iberia Catholic vs. Hanson Memorial, ccd.
