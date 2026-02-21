Live Radio
The Genesis Invitational Scores

The Associated Press

February 21, 2026, 7:14 PM

Saturday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $20 million

Yardage: 7,383; Par: 71

Third Round

Jacob Bridgeman 66-64-64—194
Rory McIlroy 66-65-69—200
Aldrich Potgieter 68-68-65—201
Aaron Rai 66-70-66—202
Kurt Kitayama 71-64-68—203
Xander Schauffele 68-65-70—203
Max Greyserman 68-66-70—204
Marco Penge 66-64-74—204
Tommy Fleetwood 69-66-70—205
Ryan Fox 67-69-69—205
Jake Knapp 73-65-67—205
Adam Scott 70-63-72—205
Akshay Bhatia 68-71-67—206
Cameron Young 72-68-66—206
Patrick Cantlay 72-70-65—207
Wyndham Clark 67-68-72—207
Pierceson Coody 68-71-68—207
Matt Fitzpatrick 69-66-72—207
Collin Morikawa 68-69-70—207
Alex Noren 74-66-67—207
Jordan Spieth 70-67-70—207
Tom Kim 71-70-67—208
Min Woo Lee 69-65-74—208
Robert MacIntyre 73-69-66—208
Matthew McCarty 70-69-69—208
Scottie Scheffler 74-68-66—208
Ludvig Aberg 72-68-69—209
Tony Finau 72-69-68—209
Max Homa 70-66-73—209
Sam Stevens 74-68-67—209
Sahith Theegala 71-70-68—209
Corey Conners 71-69-70—210
Si Woo Kim 68-72-70—210
Shane Lowry 73-68-69—210
Hideki Matsuyama 69-72-69—210
Patrick Rodgers 71-69-70—210
Nick Taylor 72-68-70—210
Harris English 73-68-70—211
Ryan Gerard 72-70-69—211
Jhonattan Vegas 69-68-74—211
Rickie Fowler 72-68-72—212
Ben Griffin 73-68-71—212
Viktor Hovland 69-73-70—212
Taylor Pendrith 69-70-73—212
Sami Valimaki 71-70-71—212
Denny McCarthy 72-70-71—213
Ryo Hisatsune 70-72-72—214
Andrew Novak 70-71-74—215
Matti Schmid 71-71-74—216
Brian Harman 72-70-76—218
Sepp Straka 70-68-80—218

