Sweden 4, France 0
First Period_1. Sweden, Thea Johansson (Hilda Svensson and Hanna Olsson), 3:39. 2. Sweden, Sara Hjalmarsson (Hanna Olsson and Hilda Svensson), 7:08. 3. Sweden, Hanna Thuvik (Lisa Johansson), 13:14. Penalties_Margot Huot-Marchand, France (tripping), 6:19. Margot Huot-Marchand, France (illegal hit), 16:49.
Second Period_4. Sweden, Lisa Johansson (Hanna Thuvik and Sara Hjalmarsson), 20:56. Penalties_Lore Baudrit, France (roughing), 25:39. Chloe Aurard-Bushee, France (roughing), 32:43. Nicole Hall, Sweden (roughing), 32:43.
Third Period_Penalties_Anna Kjellbin, Sweden (roughing), 45:50. Clara Rozier, France (tripping), 54:54. Mira Jungaker, Sweden (interference), 57:23.
Shots on Goal_France 3-7-4_14. Sweden 19-14-16_49.
Goalies_France, Margaux Mameri, Alice Philbert. Sweden, Emma Soderberg, Tindra Holm.
Referees_Anniina Nurmi, Finland, Zuzana Svobodova, Czech Republic, Jennifer Cameron-Ward, United States, Jessica Lundgren, Sweden
