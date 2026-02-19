NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|1½
|(236½)
|Atlanta
|at CLEVELAND
|16½
|(229½)
|Brooklyn
|Indiana
|3½
|(232½)
|at WASHINGTON
|Houston
|4½
|(216½)
|at CHARLOTTE
|at NEW YORK
|4½
|(223½)
|Detroit
|Toronto
|5½
|(233½)
|at CHICAGO
|at SAN ANTONIO
|7½
|(227½)
|Phoenix
|Boston
|4½
|(213)
|at GOLDEN STATE
|Orlando
|8½
|(223½)
|at SACRAMENTO
|Denver
|4½
|(225½)
|at LA CLIPPERS
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Vermont
|1½
|at UMBC
|at UMASS-LOWELL
|4½
|New Hampshire
|at BRYANT
|5½
|Binghamton
|at LIBERTY
|11½
|Florida International
|at APPALACHIAN STATE
|2½
|Marshall
|at WINTHROP
|13½
|South Carolina Upstate
|Fairleigh Dickinson
|1½
|at CHICAGO STATE
|at RADFORD
|19½
|Gardner-Webb
|at NEW HAVEN
|1½
|Stonehill
|at UNC WILMINGTON
|7½
|Monmouth
|Charleston (SC)
|4½
|at N.C. A&T
|at SOUTH FLORIDA
|8½
|Memphis
|at WRIGHT STATE
|12½
|IU Indianapolis
|at PRESBYTERIAN
|2
|Longwood
|Austin Peay
|10
|at NORTH FLORIDA
|at MERCYHURST
|5½
|Wagner
|LIU
|9½
|at SAINT FRANCIS (PA)
|at NORTHEASTERN
|1½
|Drexel
|at MERCER
|10½
|Chattanooga
|at CENT. CONN. ST.
|4½
|Le Moyne
|William & Mary
|1
|at CAMPBELL
|at NJIT
|2½
|Albany (NY)
|Samford
|10½
|at CITADEL
|at HIGH POINT
|13½
|UNC Asheville
|at BETHUNE-COOKMAN
|5½
|Alabama State
|Arkansas State
|7½
|at LOUISIANA
|at TARLETON STATE
|5½
|Southern Utah
|at GEORGIA STATE
|1½
|Georgia Southern
|at UTAH VALLEY
|7½
|Cal Baptist
|at HOFSTRA
|11½
|Hampton
|at SOUTH ALABAMA
|3½
|Texas State
|Central Arkansas
|8½
|at STETSON
|UT Martin
|2½
|at LITTLE ROCK
|at NORTH DAKOTA
|11½
|UMKC
|at UT ARLINGTON
|4½
|Utah Tech
|Morehead State
|2½
|at EASTERN ILLINOIS
|at UAPB
|2½
|Texas Southern
|Prairie View A&M
|9½
|at MISSISSIPPI VALLEY STATE
|at TENNESSEE STATE
|3½
|Lindenwood
|SIU-Edwardsville
|1½
|at TENNESSEE TECH
|Southern Indiana
|2½
|at WESTERN ILLINOIS
|at FLORIDA A&M
|1½
|Alabama A&M
|at UCSB
|3½
|CSU Northridge
|Montana
|1½
|at IDAHO STATE
|at PORTLAND STATE
|3½
|Idaho
|at NORTH TEXAS
|6½
|Tulane
|at DENVER
|6½
|South Dakota
|Montana State
|1½
|at WEBER STATE
|at CSU FULLERTON
|1
|UC Davis
|Eastern Washington
|1½
|at SACRAMENTO STATE
|at UC RIVERSIDE
|5½
|CSU Bakersfield
|UC Irvine
|5½
|at LONG BEACH STATE
|at HAWAII
|11½
|Cal Poly
