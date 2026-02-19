Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

February 19, 2026, 12:56 AM

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (236½) Atlanta
at CLEVELAND 16½ (229½) Brooklyn
Indiana (232½) at WASHINGTON
Houston (216½) at CHARLOTTE
at NEW YORK (223½) Detroit
Toronto (233½) at CHICAGO
at SAN ANTONIO (227½) Phoenix
Boston (213) at GOLDEN STATE
Orlando (223½) at SACRAMENTO
Denver (225½) at LA CLIPPERS

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Vermont at UMBC
at UMASS-LOWELL New Hampshire
at BRYANT Binghamton
at LIBERTY 11½ Florida International
at APPALACHIAN STATE Marshall
at WINTHROP 13½ South Carolina Upstate
Fairleigh Dickinson at CHICAGO STATE
at RADFORD 19½ Gardner-Webb
at NEW HAVEN Stonehill
at UNC WILMINGTON Monmouth
Charleston (SC) at N.C. A&T
at SOUTH FLORIDA Memphis
at WRIGHT STATE 12½ IU Indianapolis
at PRESBYTERIAN 2 Longwood
Austin Peay 10 at NORTH FLORIDA
at MERCYHURST Wagner
LIU at SAINT FRANCIS (PA)
at NORTHEASTERN Drexel
at MERCER 10½ Chattanooga
at CENT. CONN. ST. Le Moyne
William & Mary 1 at CAMPBELL
at NJIT Albany (NY)
Samford 10½ at CITADEL
at HIGH POINT 13½ UNC Asheville
at BETHUNE-COOKMAN Alabama State
Arkansas State at LOUISIANA
at TARLETON STATE Southern Utah
at GEORGIA STATE Georgia Southern
at UTAH VALLEY Cal Baptist
at HOFSTRA 11½ Hampton
at SOUTH ALABAMA Texas State
Central Arkansas at STETSON
UT Martin at LITTLE ROCK
at NORTH DAKOTA 11½ UMKC
at UT ARLINGTON Utah Tech
Morehead State at EASTERN ILLINOIS
at UAPB Texas Southern
Prairie View A&M at MISSISSIPPI VALLEY STATE
at TENNESSEE STATE Lindenwood
SIU-Edwardsville at TENNESSEE TECH
Southern Indiana at WESTERN ILLINOIS
at FLORIDA A&M Alabama A&M
at UCSB CSU Northridge
Montana at IDAHO STATE
at PORTLAND STATE Idaho
at NORTH TEXAS Tulane
at DENVER South Dakota
Montana State at WEBER STATE
at CSU FULLERTON 1 UC Davis
Eastern Washington at SACRAMENTO STATE
at UC RIVERSIDE CSU Bakersfield
UC Irvine at LONG BEACH STATE
at HAWAII 11½ Cal Poly

