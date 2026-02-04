NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Seattle 4½ 4½ (45½) at NEW ENGLAND NBA Thursday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|4½
|4½
|(45½)
|at NEW ENGLAND
NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|OFF
|(OFF)
|Brooklyn
|at DETROIT
|OFF
|(OFF)
|Washington
|at TORONTO
|OFF
|(OFF)
|Chicago
|at ATLANTA
|OFF
|(OFF)
|Utah
|at HOUSTON
|OFF
|(OFF)
|Charlotte
|at DALLAS
|OFF
|(OFF)
|San Antonio
|at LA LAKERS
|OFF
|(OFF)
|Philadelphia
|at PHOENIX
|OFF
|(OFF)
|Golden State
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at MICHIGAN
|25½
|Penn State
|at CHARLESTON (SC)
|10½
|N.C. A&T
|at UNC WILMINGTON
|4½
|William & Mary
|Mercer
|5½
|at CHATTANOOGA
|at CINCINNATI
|5½
|West Virginia
|at HOFSTRA
|9½
|Northeastern
|at CAMPBELL
|4½
|Drexel
|at SIENA
|7½
|Iona
|Ohio State
|7½
|at MARYLAND
|UCSB
|1½
|at UC DAVIS
|at MONTANA
|6½
|Eastern Washington
|at UAB
|1½
|Memphis
|at WESTERN KENTUCKY
|4½
|Jacksonville State
|at CSU FULLERTON
|6½
|UC Riverside
|at UC IRVINE
|15½
|CSU Bakersfield
|at CAL BAPTIST
|8½
|Tarleton State
|CSU Northridge
|1½
|at CAL POLY
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-185
|Nashville
|+153
|at BUFFALO
|-135
|Pittsburgh
|+113
|at NEW JERSEY
|OFF
|N.Y Islanders
|OFF
|Ottawa
|-132
|at PHILADELPHIA
|+110
|Carolina
|-226
|at N.Y RANGERS
|+186
|at TAMPA BAY
|-214
|Florida
|+176
|at VEGAS
|-143
|Los Angeles
|+121
