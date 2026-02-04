Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

February 4, 2026, 5:11 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (45½) at NEW ENGLAND

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO OFF (OFF) Brooklyn
at DETROIT OFF (OFF) Washington
at TORONTO OFF (OFF) Chicago
at ATLANTA OFF (OFF) Utah
at HOUSTON OFF (OFF) Charlotte
at DALLAS OFF (OFF) San Antonio
at LA LAKERS OFF (OFF) Philadelphia
at PHOENIX OFF (OFF) Golden State

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at MICHIGAN 25½ Penn State
at CHARLESTON (SC) 10½ N.C. A&T
at UNC WILMINGTON William & Mary
Mercer at CHATTANOOGA
at CINCINNATI West Virginia
at HOFSTRA Northeastern
at CAMPBELL Drexel
at SIENA Iona
Ohio State at MARYLAND
UCSB at UC DAVIS
at MONTANA Eastern Washington
at UAB Memphis
at WESTERN KENTUCKY Jacksonville State
at CSU FULLERTON UC Riverside
at UC IRVINE 15½ CSU Bakersfield
at CAL BAPTIST Tarleton State
CSU Northridge at CAL POLY

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -185 Nashville +153
at BUFFALO -135 Pittsburgh +113
at NEW JERSEY OFF N.Y Islanders OFF
Ottawa -132 at PHILADELPHIA +110
Carolina -226 at N.Y RANGERS +186
at TAMPA BAY -214 Florida +176
at VEGAS -143 Los Angeles +121

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up