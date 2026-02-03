Live Radio
The Associated Press

February 3, 2026, 11:41 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (45½) at NEW ENGLAND

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at NEW YORK OFF (OFF) Denver
at TORONTO OFF (OFF) Minnesota
at HOUSTON OFF (OFF) Boston
at MILWAUKEE OFF (OFF) New Orleans
at SAN ANTONIO OFF (OFF) Oklahoma City
at SACRAMENTO OFF (OFF) Memphis
at LA CLIPPERS OFF (OFF) Cleveland

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at FLORIDA -147 Boston +123
at COLUMBUS -151 Chicago +126
at WINNIPEG -112 Montreal -108
Minnesota -130 at NASHVILLE +109
at COLORADO -312 San Jose +250
at UTAH -147 Detroit +123
at DALLAS -251 St. Louis +205
Edmonton -126 at CALGARY +105
at LOS ANGELES -194 Seattle +160
at VEGAS -300 Vancouver +240

