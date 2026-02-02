Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

February 2, 2026, 11:11 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (45½) at NEW ENGLAND

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at DETROIT 4 (225½) Denver
New York 13½ (226½) at WASHINGTON
at INDIANA OFF (OFF) Utah
at MIAMI (239½) Atlanta
LA Lakers (222½) at BROOKLYN
Boston (223½) at DALLAS
at OKLAHOMA CITY (219½) Orlando
Chicago (225½) at MILWAUKEE
at GOLDEN STATE OFF (OFF) Philadelphia
Phoenix (219½) at PORTLAND

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at NIAGARA Canisius
Miami (OH) at BUFFALO
Akron 12½ at EASTERN MICHIGAN
at UMASS 11½ Central Michigan
at DUKE 26½ Boston College
at ILLINOIS STATE Southern Illinois
at TENNESSEE 11½ Ole Miss
at TOLEDO Kent State
at UCONN 17½ Xavier
at DAYTON Saint Bonaventure
at OHIO Western Michigan
at TEXAS 12½ South Carolina
VCU 7 at FORDHAM
at BOWLING GREEN 11½ Ball State
at BRADLEY Valparaiso
at MURRAY STATE UIC
at LOYOLA CHICAGO La Salle
St. John’s at DEPAUL
Indiana State at EVANSVILLE
at UT MARTIN Little Rock
at LINDENWOOD SIU-Edwardsville
Saint Louis at DAVIDSON
at VIRGINIA 14½ Pittsburgh
at BOISE STATE Nevada
at GRAND CANYON 24 Air Force
at BELMONT 10½ Drake
NC State at SMU
at UCLA 13½ Rutgers
at USC Indiana
at FRESNO STATE UNLV
at SAN DIEGO STATE 11½ Wyoming

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CAROLINA -203 Ottawa +167
at NEW JERSEY -120 Columbus +100
at PHILADELPHIA -133 Washington +112
at TAMPA BAY -228 Buffalo +187
at N.Y ISLANDERS -125 Pittsburgh +104
at EDMONTON -193 Toronto +160
at ANAHEIM -149 Seattle +124

