NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Seattle 4½ 4½ (45½) at NEW ENGLAND NBA Tuesday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|4½
|4½
|(45½)
|at NEW ENGLAND
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|4
|(225½)
|Denver
|New York
|13½
|(226½)
|at WASHINGTON
|at INDIANA
|OFF
|(OFF)
|Utah
|at MIAMI
|4½
|(239½)
|Atlanta
|LA Lakers
|8½
|(222½)
|at BROOKLYN
|Boston
|7½
|(223½)
|at DALLAS
|at OKLAHOMA CITY
|7½
|(219½)
|Orlando
|Chicago
|2½
|(225½)
|at MILWAUKEE
|at GOLDEN STATE
|OFF
|(OFF)
|Philadelphia
|Phoenix
|4½
|(219½)
|at PORTLAND
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at NIAGARA
|2½
|Canisius
|Miami (OH)
|4½
|at BUFFALO
|Akron
|12½
|at EASTERN MICHIGAN
|at UMASS
|11½
|Central Michigan
|at DUKE
|26½
|Boston College
|at ILLINOIS STATE
|7½
|Southern Illinois
|at TENNESSEE
|11½
|Ole Miss
|at TOLEDO
|1½
|Kent State
|at UCONN
|17½
|Xavier
|at DAYTON
|9½
|Saint Bonaventure
|at OHIO
|9½
|Western Michigan
|at TEXAS
|12½
|South Carolina
|VCU
|7
|at FORDHAM
|at BOWLING GREEN
|11½
|Ball State
|at BRADLEY
|8½
|Valparaiso
|at MURRAY STATE
|6½
|UIC
|at LOYOLA CHICAGO
|2½
|La Salle
|St. John’s
|9½
|at DEPAUL
|Indiana State
|1½
|at EVANSVILLE
|at UT MARTIN
|7½
|Little Rock
|at LINDENWOOD
|5½
|SIU-Edwardsville
|Saint Louis
|9½
|at DAVIDSON
|at VIRGINIA
|14½
|Pittsburgh
|at BOISE STATE
|5½
|Nevada
|at GRAND CANYON
|24
|Air Force
|at BELMONT
|10½
|Drake
|NC State
|2½
|at SMU
|at UCLA
|13½
|Rutgers
|at USC
|1½
|Indiana
|at FRESNO STATE
|1½
|UNLV
|at SAN DIEGO STATE
|11½
|Wyoming
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CAROLINA
|-203
|Ottawa
|+167
|at NEW JERSEY
|-120
|Columbus
|+100
|at PHILADELPHIA
|-133
|Washington
|+112
|at TAMPA BAY
|-228
|Buffalo
|+187
|at N.Y ISLANDERS
|-125
|Pittsburgh
|+104
|at EDMONTON
|-193
|Toronto
|+160
|at ANAHEIM
|-149
|Seattle
|+124
