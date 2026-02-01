Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

February 1, 2026, 7:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (45½) at NEW ENGLAND

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CHARLOTTE (234½) New Orleans
Houston (218½) at INDIANA
Minnesota 8 (227½) at MEMPHIS
at LA CLIPPERS OFF (OFF) Philadelphia

COLLEGE BASKETBALL

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at CHARLESTON SOUTHERN 17½ Gardner-Webb
at LAMAR SE Louisiana
Boston University at HOLY CROSS
at ALABAMA STATE Florida A&M
at NORTH CAROLINA 10½ Syracuse
at UT RIO GRANDE VALLEY Houston Christian
New Orleans at EAST TEXAS A&M
McNeese at SFA
at NORTHWESTERN STATE Nicholls State
Southern at JACKSON STATE
Grambling at ALCORN STATE
Bethune-Cookman at ALABAMA A&M
at TENNESSEE STATE Tennessee Tech
at TEXAS TECH Kansas
at TEXAS A&M-CC 5 Incarnate Word
Weber State at SACRAMENTO STATE
at PORTLAND STATE Idaho State

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -135 N.Y Islanders +113
at PITTSBURGH -114 Ottawa -106
at FLORIDA -136 Buffalo +114
at MINNESOTA -143 Montreal +120
at NASHVILLE -154 St. Louis +129
at DALLAS -173 Winnipeg +144
San Jose -115 at CHICAGO -104
at COLORADO -220 Detroit +181
at UTAH -268 Vancouver +217
Toronto -120 at CALGARY +100

