Slovakia 6, Germany 2
First Period_1. Slovakia, Pavol Regenda (Erik Cernak and Martin Fehervary), 18:06. Penalties_Kai Wissmann, Germany (hooking), 7:47. Lukas Cingel, Slovakia (holding), 10:27.
Second Period_2. Slovakia, Milos Kelemen (Pavol Regenda), 24:01. 3. Slovakia, Oliver Okuliar (Libor Hudacek and Dalibor Dvorsky), 24:34. 4. Slovakia, Dalibor Dvorsky (Oliver Okuliar and Patrik Koch), 30:21. 5. Germany, Lukas Reichel (Leon Draisaitl), 34:59. Penalties_Samuel Hlavaj, Slovakia (tripping), 25:55.
Third Period_6. Slovakia, Pavol Regenda (Patrik Koch and Martin Pospisil), 40:58. 7. Germany, Frederik Tiffels (Lukas Reichel and Moritz Muller), 49:09. 8. Slovakia, Tomas Tatar (Adam Ruzicka and Juraj Slafkovsky), 56:33. Penalties_Martin Gernat, Slovakia (tripping), 46:03. Joshua Samanski, Germany (illegal equipment), 47:04. Martin Fehervary, Slovakia (slashing), 47:21.
Shots on Goal_Germany 5-9-13_27. Slovakia 18-5-12_35
Goalies_Germany, Philipp Grubauer, Maximilian Franzreb. Slovakia, Stanislav Skorvanek, Samuel Hlavaj.
Referees_Dan O’rourke, Canada. Kyle Rehman, United States. Albert Ankerstjerne, Denmark. Matt Macpherson, Canada.
