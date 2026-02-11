Slovakia 4, Finland 1
1st period_Goals_. 1, Slovakia, Juraj Slafkovsky 1 (7:45). Penalties— Joel Armia, Finland, roughing, 20:00; Tomas Tatar, Slovakia, tripping, 13:18.
2nd period_Goals_. 2, Finland, Eeli Tolvanen 1 (Joel Armia and Artturi Lehkonen) 24:15. Penalties— Matus Sukel, Slovakia, holding, 22:13.
3rd period_Goals_. 3, Slovakia, Dalibor Dvorsky 1 (Martin Gernat and Adam Liska) 47:20; 4, Slovakia, Juraj Slafkovsky 2 (Simon Nemec and Dalibor Dvorsky) 50:30; 5, Slovakia, Adam Ruzicka 1 (Tomas Tatar and Juraj Slafkovsky) 57:39. Penalties— Miro Heiskanen, Finland, delaying the game, 49:44.
Shots on Goal_Slovakia 5-11-9_25. Finland 18-15-7_40.
Goalies_Slovakia Samuel Hlavaj, Stanislav Skorvanek. Finland Kevin Lankinen, Juuse Saros.
Referees_Eric Furlatt, Canada. Sean MacFarlane, United States. Ryan Daisy, United States. Tarrington Wyonzek, Canada.
