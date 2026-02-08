Qatar Masters Par Scores

Sunday
At Doha Golf Club
Doha, Qatar
Purse: $3.2 million
Yardage: 7,508; Par: 72
Final Round
|Patrick Reed, United States (585), $467,362
|65-67-70-70—272
|-16
|Calum Hill, Scotland (389), $302,411
|72-69-66-67—274
|-14
|Jacob Skov Olesen, Denmark (197), $155,329
|66-70-68-71—275
|-13
|Johannes Veerman, United States (197), $155,329
|69-68-70-68—275
|-13
|Angel Ayora Fanegas, Spain (115), $90,998
|66-69-70-71—276
|-12
|Dan Bradbury, England (115), $90,998
|70-69-68-69—276
|-12
|Oliver Lindell, Finland (115), $90,998
|66-72-68-70—276
|-12
|Sebastian Soderberg, Sweden (115), $90,998
|70-72-65-69—276
|-12
|Gregorio De Leo, Italy (65), $51,740
|66-71-69-71—277
|-11
|Kazuma Kobori, New Zealand (65), $51,740
|67-70-70-70—277
|-11
|David Micheluzzi, Australia (65), $51,740
|71-66-69-71—277
|-11
|Antoine Rozner, France (65), $51,740
|70-71-66-70—277
|-11
|Jayden Trey Schaper, South Africa (65), $51,740
|70-71-71-65—277
|-11
|Nacho Elvira, Spain (53), $42,062
|74-66-69-69—278
|-10
|Hennie Du Plessis, South Africa (47), $37,169
|72-65-71-71—279
|-9
|Grant Forrest, Scotland (47), $37,169
|70-67-72-70—279
|-9
|Kota Kaneko, Japan (47), $37,169
|68-68-73-70—279
|-9
|Joakim Lagergren, Sweden (47), $37,169
|67-66-73-73—279
|-9
|Richard Sterne, South Africa (47), $37,169
|68-66-75-70—279
|-9
|Todd Clements, England (40), $31,547
|72-67-73-68—280
|-8
|Dylan Frittelli, South Africa (40), $31,547
|70-70-68-72—280
|-8
|Daniel Hillier, New Zealand (40), $31,547
|65-69-71-75—280
|-8
|Matt Wallace, England (40), $31,547
|69-66-73-72—280
|-8
|Quentin Debove, France (34), $26,529
|70-67-72-72—281
|-7
|Ewen Ferguson, Scotland (34), $26,529
|69-66-73-73—281
|-7
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (34), $26,529
|72-69-69-71—281
|-7
|Nathan Kimsey, England (34), $26,529
|70-71-70-70—281
|-7
|Marcus Kinhult, Sweden (34), $26,529
|66-73-71-71—281
|-7
|Frederic Lacroix, France (34), $26,529
|70-71-70-70—281
|-7
|Jason Scrivener, Australia (34), $26,529
|71-68-70-72—281
|-7
|Jesper Svensson, Sweden (34), $26,529
|69-68-73-71—281
|-7
|Matthew Jordan, England (29), $22,406
|69-70-74-69—282
|-6
|Paul Waring, England (29), $22,406
|69-68-71-74—282
|-6
|Rafa Cabrera Bello, Spain (27), $20,756
|70-67-72-74—283
|-5
|Padraig Harrington, Ireland (27), $20,756
|71-70-71-71—283
|-5
|Cameron Adam, Scotland (24), $17,594
|70-69-72-73—284
|-4
|Adam Blomme, Sweden (24), $17,594
|68-72-73-71—284
|-4
|Julien Guerrier, France (24), $17,594
|70-71-72-71—284
|-4
|Mikael Lindberg, Sweden (24), $17,594
|71-67-74-72—284
|-4
|Guido Migliozzi, Italy (24), $17,594
|68-70-75-71—284
|-4
|Niklas Norgaard Moller, Denmark (24), $17,594
|71-71-71-71—284
|-4
|Brandon Stone, South Africa (24), $17,594
|71-71-69-73—284
|-4
|Andy Sullivan, England (24), $17,594
|72-69-74-69—284
|-4
|Pablo Larrazabal, Spain (19), $14,296
|71-71-72-71—285
|-3
|Taehoon Ok, South Korea (19), $14,296
|71-71-72-71—285
|-3
|Ryan Peake, Australia (19), $14,296
|71-71-71-72—285
|-3
|Tom Vaillant, France (19), $14,296
|70-71-76-68—285
|-3
|Adri Arnaus, Spain (17), $12,096
|70-71-71-74—286
|-2
|Oihan Guillamoundeguy, France (17), $12,096
|74-68-74-70—286
|-2
|Tobias Jonsson, Sweden (17), $12,096
|69-72-71-74—286
|-2
|Junghwan Lee, South Korea (17), $12,096
|73-69-73-71—286
|-2
|Francesco Laporta, Italy (14), $9,966
|69-72-76-70—287
|-1
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates (14), $9,966
|71-71-72-73—287
|-1
|Renato Paratore, Italy (14), $9,966
|71-71-75-70—287
|-1
|Daniel Van Tonder, South Africa (14), $9,966
|69-71-76-71—287
|-1
|Sam Bairstow, England (12), $9,072
|72-70-73-73—288
|E
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand (10), $8,248
|69-69-75-76—289
|+1
|Clement Charmasson, France (10), $8,248
|71-71-76-71—289
|+1
|Sean Crocker, United States (10), $8,248
|70-71-72-76—289
|+1
|Sadom Kaewkanjana, Thailand (10), $8,248
|70-68-76-75—289
|+1
|Jacques Kruyswijk, South Africa (10), $8,248
|73-68-76-72—289
|+1
|Marcus Armitage, England (9), $7,148
|73-68-71-78—290
|+2
|Romain Langasque, France (9), $7,148
|72-70-74-74—290
|+2
|Bernd Wiesberger, Austria (9), $7,148
|73-69-73-75—290
|+2
|Daniel Rodrigues, Portugal (8), $6,598
|69-70-73-79—291
|+3
|Hugo Townsend, Sweden (8), $6,323
|72-66-76-79—293
|+5
|Mike Toorop, Netherlands (8), $6,048
|71-71-75-81—298
|+10
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.