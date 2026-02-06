Qatar Masters Par Scores

Friday At Doha Golf Club Doha, Qatar Purse: $3.2 million Yardage: 7,508; Par: 72 Second Round Patrick Reed, United States…
Friday
At Doha Golf Club
Doha, Qatar
Purse: $3.2 million
Yardage: 7,508; Par: 72
Second Round
|Patrick Reed, United States
|65-67—132
|-12
|Joakim Lagergren, Sweden
|67-66—133
|-11
|Daniel Hillier, New Zealand
|65-69—134
|-10
|Richard Sterne, South Africa
|68-66—134
|-10
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|66-69—135
|-9
|Ewen Ferguson, Scotland
|69-66—135
|-9
|Matt Wallace, England
|69-66—135
|-9
|Kota Kaneko, Japan
|68-68—136
|-8
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|66-70—136
|-8
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-67—137
|-7
|Gregorio De Leo, Italy
|66-71—137
|-7
|Quentin Debove, France
|70-67—137
|-7
|Hennie Du Plessis, South Africa
|72-65—137
|-7
|Grant Forrest, Scotland
|70-67—137
|-7
|Kazuma Kobori, New Zealand
|67-70—137
|-7
|David Micheluzzi, Australia
|71-66—137
|-7
|Jesper Svensson, Sweden
|69-68—137
|-7
|Johannes Veerman, United States
|69-68—137
|-7
|Paul Waring, England
|69-68—137
|-7
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|69-69—138
|-6
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|70-68—138
|-6
|Mikael Lindberg, Sweden
|71-67—138
|-6
|Oliver Lindell, Finland
|66-72—138
|-6
|Guido Migliozzi, Italy
|68-70—138
|-6
|Hugo Townsend, Sweden
|72-66—138
|-6
|Cameron Adam, Scotland
|70-69—139
|-5
|Dan Bradbury, England
|70-69—139
|-5
|Todd Clements, England
|72-67—139
|-5
|Matthew Jordan, England
|69-70—139
|-5
|Marcus Kinhult, Sweden
|66-73—139
|-5
|Daniel Rodrigues, Portugal
|69-70—139
|-5
|Jason Scrivener, Australia
|71-68—139
|-5
|Adam Blomme, Sweden
|68-72—140
|-4
|Nacho Elvira, Spain
|74-66—140
|-4
|Dylan Frittelli, South Africa
|70-70—140
|-4
|Daniel Van Tonder, South Africa
|69-71—140
|-4
|Marcus Armitage, England
|73-68—141
|-3
|Adri Arnaus, Spain
|70-71—141
|-3
|Sean Crocker, United States
|70-71—141
|-3
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|72-69—141
|-3
|Julien Guerrier, France
|70-71—141
|-3
|Padraig Harrington, Ireland
|71-70—141
|-3
|Calum Hill, Scotland
|72-69—141
|-3
|Tobias Jonsson, Sweden
|69-72—141
|-3
|Nathan Kimsey, England
|70-71—141
|-3
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|73-68—141
|-3
|Frederic Lacroix, France
|70-71—141
|-3
|Francesco Laporta, Italy
|69-72—141
|-3
|Antoine Rozner, France
|70-71—141
|-3
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-71—141
|-3
|Andy Sullivan, England
|72-69—141
|-3
|Tom Vaillant, France
|70-71—141
|-3
|Sam Bairstow, England
|72-70—142
|-2
|Clement Charmasson, France
|71-71—142
|-2
|Oihan Guillamoundeguy, France
|74-68—142
|-2
|Romain Langasque, France
|72-70—142
|-2
|Pablo Larrazabal, Spain
|71-71—142
|-2
|Junghwan Lee, South Korea
|73-69—142
|-2
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|71-71—142
|-2
|Taehoon Ok, South Korea
|71-71—142
|-2
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|71-71—142
|-2
|Renato Paratore, Italy
|71-71—142
|-2
|Ryan Peake, Australia
|71-71—142
|-2
|Sebastian Soderberg, Sweden
|70-72—142
|-2
|Brandon Stone, South Africa
|71-71—142
|-2
|Mike Toorop, Netherlands
|71-71—142
|-2
|Bernd Wiesberger, Austria
|73-69—142
|-2
Missed Cut
|Jonathan Broomhead, South Africa
|71-72—143
|-1
|Martin Couvra, France
|69-74—143
|-1
|Alex Fitzpatrick, England
|75-68—143
|-1
|Casey Jarvis, South Africa
|75-68—143
|-1
|Ryggs Johnston, United States
|69-74—143
|-1
|James Morrison, England
|72-71—143
|-1
|Ryan Palmer, United States
|74-69—143
|-1
|Andrea Pavan, Italy
|72-71—143
|-1
|Anthony Quayle, Australia
|72-71—143
|-1
|JC Ritchie, South Africa
|74-69—143
|-1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|75-68—143
|-1
|Daniel Young, Scotland
|74-69—143
|-1
|Yanhan Zhou, China
|70-73—143
|-1
|Matthew Baldwin, England
|73-71—144
|E
|Albin Bergstrom, Sweden
|73-71—144
|E
|Jorge Campillo, Spain
|71-73—144
|E
|Aaron Cockerill, Canada
|74-70—144
|E
|Joe Dean, England
|73-71—144
|E
|David Law, Scotland
|77-67—144
|E
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|74-70—144
|E
|Connor McKinney, Australia
|74-70—144
|E
|Fred Biondi, Brazil
|75-70—145
|+1
|Alejandro Del Rey, Spain
|73-72—145
|+1
|Manuel Elvira, Spain
|75-70—145
|+1
|Ross Fisher, England
|74-71—145
|+1
|Joel Girrbach, Switzerland
|72-73—145
|+1
|Jordan Gumberg, United States
|77-68—145
|+1
|Angel Hidalgo, Spain
|72-73—145
|+1
|Michael Hollick, South Africa
|72-73—145
|+1
|Scott Jamieson, Scotland
|74-71—145
|+1
|Jeong-Weon Ko, France
|73-72—145
|+1
|Dominic McGlinchey, Scotland
|73-72—145
|+1
|Richie Ramsay, Scotland
|75-70—145
|+1
|David Ravetto, France
|71-74—145
|+1
|Marcel Schneider, Germany
|73-72—145
|+1
|Joshua Berry, England
|73-73—146
|+2
|Filippo Celli, Italy
|74-72—146
|+2
|Ugo Coussaud, France
|69-77—146
|+2
|Jens Dantorp, Sweden
|74-72—146
|+2
|Wenyi Ding, China
|70-76—146
|+2
|Ricardo Gouveia, Portugal
|71-75—146
|+2
|Rikuya Hoshino, Japan
|71-75—146
|+2
|Luke List, United States
|77-69—146
|+2
|Dylan Naidoo, South Africa
|74-72—146
|+2
|Eddie Pepperell, England
|76-70—146
|+2
|Connor Syme, Scotland
|76-70—146
|+2
|Quim Vidal, Spain
|70-76—146
|+2
|Jack Yule, England
|75-71—146
|+2
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|76-71—147
|+3
|Andreas Halvorsen, Norway
|76-71—147
|+3
|Felix Mory, France
|74-73—147
|+3
|Shubhankar Sharma, India
|73-74—147
|+3
|Darren Fichardt, South Africa
|75-73—148
|+4
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|73-75—148
|+4
|Niklas Lemke, Sweden
|71-77—148
|+4
|Stefano Mazzoli, Italy
|77-71—148
|+4
|Yuvraj Sandhu, India
|72-76—148
|+4
|Maximilian Steinlechner, Austria
|73-75—148
|+4
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|71-77—148
|+4
|Ashun Wu, China
|74-74—148
|+4
|Andres Gallegos, Argentina
|71-78—149
|+5
|Justin Harding, South Africa
|79-70—149
|+5
|Hunter Logan, United States
|74-75—149
|+5
|Zander Lombard, South Africa
|71-78—149
|+5
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|77-72—149
|+5
|Jeff Winther, Denmark
|71-78—149
|+5
|Chris Wood, England
|77-72—149
|+5
|Daniil Sokolov, Qatar
|74-77—151
|+7
|Euan Walker, Scotland
|76-75—151
|+7
|Ali Saleh Al Kaabi, Qatar
|74-78—152
|+8
|Jack Senior, England
|75-77—152
|+8
|Oliver Fisher, England
|79-74—153
|+9
|Ockie Strydom, South Africa
|78-75—153
|+9
|Davis Bryant, United States
|80-75—155
|+11
|Andrew Charles Ikstrums, Australia
|78-77—155
|+11
|Reda El Hali, Morocco
|79-78—157
|+13
|Ali Al Shahrani, Qatar
|86-84—170
|+26
