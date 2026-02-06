Live Radio
Qatar Masters Par Scores

The Associated Press

February 6, 2026, 10:28 AM

Friday

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $3.2 million

Yardage: 7,508; Par: 72

Second Round

Patrick Reed, United States 65-67—132 -12
Joakim Lagergren, Sweden 67-66—133 -11
Daniel Hillier, New Zealand 65-69—134 -10
Richard Sterne, South Africa 68-66—134 -10
Angel Ayora Fanegas, Spain 66-69—135 -9
Ewen Ferguson, Scotland 69-66—135 -9
Matt Wallace, England 69-66—135 -9
Kota Kaneko, Japan 68-68—136 -8
Jacob Skov Olesen, Denmark 66-70—136 -8
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-67—137 -7
Gregorio De Leo, Italy 66-71—137 -7
Quentin Debove, France 70-67—137 -7
Hennie Du Plessis, South Africa 72-65—137 -7
Grant Forrest, Scotland 70-67—137 -7
Kazuma Kobori, New Zealand 67-70—137 -7
David Micheluzzi, Australia 71-66—137 -7
Jesper Svensson, Sweden 69-68—137 -7
Johannes Veerman, United States 69-68—137 -7
Paul Waring, England 69-68—137 -7
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 69-69—138 -6
Sadom Kaewkanjana, Thailand 70-68—138 -6
Mikael Lindberg, Sweden 71-67—138 -6
Oliver Lindell, Finland 66-72—138 -6
Guido Migliozzi, Italy 68-70—138 -6
Hugo Townsend, Sweden 72-66—138 -6
Cameron Adam, Scotland 70-69—139 -5
Dan Bradbury, England 70-69—139 -5
Todd Clements, England 72-67—139 -5
Matthew Jordan, England 69-70—139 -5
Marcus Kinhult, Sweden 66-73—139 -5
Daniel Rodrigues, Portugal 69-70—139 -5
Jason Scrivener, Australia 71-68—139 -5
Adam Blomme, Sweden 68-72—140 -4
Nacho Elvira, Spain 74-66—140 -4
Dylan Frittelli, South Africa 70-70—140 -4
Daniel Van Tonder, South Africa 69-71—140 -4
Marcus Armitage, England 73-68—141 -3
Adri Arnaus, Spain 70-71—141 -3
Sean Crocker, United States 70-71—141 -3
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 72-69—141 -3
Julien Guerrier, France 70-71—141 -3
Padraig Harrington, Ireland 71-70—141 -3
Calum Hill, Scotland 72-69—141 -3
Tobias Jonsson, Sweden 69-72—141 -3
Nathan Kimsey, England 70-71—141 -3
Jacques Kruyswijk, South Africa 73-68—141 -3
Frederic Lacroix, France 70-71—141 -3
Francesco Laporta, Italy 69-72—141 -3
Antoine Rozner, France 70-71—141 -3
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-71—141 -3
Andy Sullivan, England 72-69—141 -3
Tom Vaillant, France 70-71—141 -3
Sam Bairstow, England 72-70—142 -2
Clement Charmasson, France 71-71—142 -2
Oihan Guillamoundeguy, France 74-68—142 -2
Romain Langasque, France 72-70—142 -2
Pablo Larrazabal, Spain 71-71—142 -2
Junghwan Lee, South Korea 73-69—142 -2
Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-71—142 -2
Taehoon Ok, South Korea 71-71—142 -2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 71-71—142 -2
Renato Paratore, Italy 71-71—142 -2
Ryan Peake, Australia 71-71—142 -2
Sebastian Soderberg, Sweden 70-72—142 -2
Brandon Stone, South Africa 71-71—142 -2
Mike Toorop, Netherlands 71-71—142 -2
Bernd Wiesberger, Austria 73-69—142 -2

Missed Cut

Jonathan Broomhead, South Africa 71-72—143 -1
Martin Couvra, France 69-74—143 -1
Alex Fitzpatrick, England 75-68—143 -1
Casey Jarvis, South Africa 75-68—143 -1
Ryggs Johnston, United States 69-74—143 -1
James Morrison, England 72-71—143 -1
Ryan Palmer, United States 74-69—143 -1
Andrea Pavan, Italy 72-71—143 -1
Anthony Quayle, Australia 72-71—143 -1
JC Ritchie, South Africa 74-69—143 -1
Brandon Robinson-Thompson, England 75-68—143 -1
Daniel Young, Scotland 74-69—143 -1
Yanhan Zhou, China 70-73—143 -1
Matthew Baldwin, England 73-71—144 E
Albin Bergstrom, Sweden 73-71—144 E
Jorge Campillo, Spain 71-73—144 E
Aaron Cockerill, Canada 74-70—144 E
Joe Dean, England 73-71—144 E
David Law, Scotland 77-67—144 E
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 74-70—144 E
Connor McKinney, Australia 74-70—144 E
Fred Biondi, Brazil 75-70—145 +1
Alejandro Del Rey, Spain 73-72—145 +1
Manuel Elvira, Spain 75-70—145 +1
Ross Fisher, England 74-71—145 +1
Joel Girrbach, Switzerland 72-73—145 +1
Jordan Gumberg, United States 77-68—145 +1
Angel Hidalgo, Spain 72-73—145 +1
Michael Hollick, South Africa 72-73—145 +1
Scott Jamieson, Scotland 74-71—145 +1
Jeong-Weon Ko, France 73-72—145 +1
Dominic McGlinchey, Scotland 73-72—145 +1
Richie Ramsay, Scotland 75-70—145 +1
David Ravetto, France 71-74—145 +1
Marcel Schneider, Germany 73-72—145 +1
Joshua Berry, England 73-73—146 +2
Filippo Celli, Italy 74-72—146 +2
Ugo Coussaud, France 69-77—146 +2
Jens Dantorp, Sweden 74-72—146 +2
Wenyi Ding, China 70-76—146 +2
Ricardo Gouveia, Portugal 71-75—146 +2
Rikuya Hoshino, Japan 71-75—146 +2
Luke List, United States 77-69—146 +2
Dylan Naidoo, South Africa 74-72—146 +2
Eddie Pepperell, England 76-70—146 +2
Connor Syme, Scotland 76-70—146 +2
Quim Vidal, Spain 70-76—146 +2
Jack Yule, England 75-71—146 +2
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 76-71—147 +3
Andreas Halvorsen, Norway 76-71—147 +3
Felix Mory, France 74-73—147 +3
Shubhankar Sharma, India 73-74—147 +3
Darren Fichardt, South Africa 75-73—148 +4
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 73-75—148 +4
Niklas Lemke, Sweden 71-77—148 +4
Stefano Mazzoli, Italy 77-71—148 +4
Yuvraj Sandhu, India 72-76—148 +4
Maximilian Steinlechner, Austria 73-75—148 +4
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-77—148 +4
Ashun Wu, China 74-74—148 +4
Andres Gallegos, Argentina 71-78—149 +5
Justin Harding, South Africa 79-70—149 +5
Hunter Logan, United States 74-75—149 +5
Zander Lombard, South Africa 71-78—149 +5
Rocco Repetto Taylor, Spain 77-72—149 +5
Jeff Winther, Denmark 71-78—149 +5
Chris Wood, England 77-72—149 +5
Daniil Sokolov, Qatar 74-77—151 +7
Euan Walker, Scotland 76-75—151 +7
Ali Saleh Al Kaabi, Qatar 74-78—152 +8
Jack Senior, England 75-77—152 +8
Oliver Fisher, England 79-74—153 +9
Ockie Strydom, South Africa 78-75—153 +9
Davis Bryant, United States 80-75—155 +11
Andrew Charles Ikstrums, Australia 78-77—155 +11
Reda El Hali, Morocco 79-78—157 +13
Ali Al Shahrani, Qatar 86-84—170 +26

