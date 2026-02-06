Live Radio
Home » Sports » Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

February 6, 2026, 9:02 AM

Drexel at Elon — CBSSN, Fubo Sports

Lafayette at Army — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Temple at East Carolina — ESPNU, ESPN app, Fubo Sports

Villanova at Georgetown — TNT, truTV, HBO Max, Sling TV, TNT WEB

SMU at Pittsburgh — CW, KUNS-TV, MyTV, Peachtree TV, Fubo Sports

Princeton at Pennsylvania — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Lehigh at Holy Cross — NESN, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

George Washington at Duquesne — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Saint Joseph’s at George Mason — MASN, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Colgate at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Michigan State at Penn State — Big Ten Plus

Fordham at La Salle — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Bucknell at Colgate — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Milwaukee at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

North Texas at Temple — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Dayton at Saint Joseph’s — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Georgetown at Villanova — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Army at Lafayette — NBCS Philadelphia, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Le Moyne at St. Francis (PA) — NEC Front Row

Philadelphia at Phoenix — Arizona’s Family 3TV, AZFS, NBCS Philadelphia, NBA League Pass, Suns+

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up