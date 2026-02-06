Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Drexel at Elon — CBSSN, Fubo Sports
Lafayette at Army — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Temple at East Carolina — ESPNU, ESPN app, Fubo Sports
Villanova at Georgetown — TNT, truTV, HBO Max, Sling TV, TNT WEB
SMU at Pittsburgh — CW, KUNS-TV, MyTV, Peachtree TV, Fubo Sports
Princeton at Pennsylvania — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Lehigh at Holy Cross — NESN, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
George Washington at Duquesne — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Saint Joseph’s at George Mason — MASN, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Colgate at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Michigan State at Penn State — Big Ten Plus
Fordham at La Salle — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Bucknell at Colgate — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Milwaukee at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
North Texas at Temple — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Dayton at Saint Joseph’s — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Georgetown at Villanova — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Army at Lafayette — NBCS Philadelphia, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Le Moyne at St. Francis (PA) — NEC Front Row
Philadelphia at Phoenix — Arizona’s Family 3TV, AZFS, NBCS Philadelphia, NBA League Pass, Suns+
