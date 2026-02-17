Live Radio
Olympic Sports on TV for Wednesday, Feb. 18

The Associated Press

February 17, 2026, 10:11 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Feb. 18

ALPINE SKIING

3:00 a.m.

Streaming only — Women’s Slalom: Run 1

USA — Women’s Slalom: Run 1

7:20 a.m.

Streaming only — Women’s Slalom: Run 2

7:55 a.m.

USA — Women’s Slalom: Run 2

BIATHLON

8:45 a.m.

Streaming only — Women’s 4x6km Relay

12:00 p.m.

NBC — Women’s 4x6km Relay

3:45 p.m.

USA — Women’s 4x6km Relay (Re-air)

CROSS-COUNTRY SKIING

3:45 a.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Qualifying

5:00 a.m.

USA — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Qualifying

11:35 p.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals

8:30 a.m.

USA — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals

12:45 p.m.

NBC — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals

CURLING

3:05 a.m.

Streaming only — China vs. Denmark (W Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. South Korea (W Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Great Britain (W Round-Robin)

8:05 a.m.

Streaming only — China vs. Czechia (M Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. Canada (M Round-Robin)

Streaming only — Norway vs. Switzerland (M Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Great Britain (M Round-Robin)

9:15 a.m.

USA — United States vs. Great Britain (W Round-Robin)

1:05 p.m.

Streaming only — Canada vs. Italy (W Round-Robin)

Streaming only — China vs. Sweden (W Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. Japan (W Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. Denmark (W Round-Robin)

5:00 p.m.

CNBC — United States vs. Great Britain (M Round-Robin)

8:00 p.m.

USA — Canada vs. Italy (W Round-Robin)

FIGURE SKATING

1:30 a.m.

USA — Women’s Short Program (Re-air)

FREESTYLE SKIING

5:30 a.m.

Streaming only — Women’s Aerials: Final

USA — Women’s Aerials: Final

1:30 p.m.

NBC — Women’s Aerials: Final

5:00 p.m.

USA — Women’s Aerials: Final (Re-air)

HOCKEY

6:10 a.m.

Streaming only — Men’s Quarterfinal

10:40 a.m.

Streaming only — Men’s Quarterfinal

USA — Men’s Quarterfinal

12:10 p.m.

Streaming only — Men’s Quarterfinal

1:00 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal

3:10 p.m.

NBC — On NBC: Hockey

Streaming only — Men’s Quarterfinal

6:15 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal

11:00 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal (Re-air)

NORDIC COMBINED

12:30 a.m.

USA — Men’s Large Hill (Re-air)

SHORT TRACK

2:15 p.m.

Streaming only — Men’s 500m & Women’s Relay Finals

2:30 p.m.

USA — Men’s 500m & Women’s Relay Finals

SNOWBOARDING

6:30 a.m.

Streaming only — Men’s Snowboard Slopestyle: Final

6:45 a.m.

USA — Men’s Snowboard Slopestyle: Final

2:15 p.m.

NBC — Men’s Snowboard Slopestyle: Final

_____

