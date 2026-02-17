Olympic Sports on TV for Wednesday, Feb. 18

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, Feb. 18
ALPINE SKIING
3:00 a.m.
Streaming only — Women’s Slalom: Run 1
USA — Women’s Slalom: Run 1
7:20 a.m.
Streaming only — Women’s Slalom: Run 2
7:55 a.m.
USA — Women’s Slalom: Run 2
BIATHLON
8:45 a.m.
Streaming only — Women’s 4x6km Relay
12:00 p.m.
NBC — Women’s 4x6km Relay
3:45 p.m.
USA — Women’s 4x6km Relay (Re-air)
CROSS-COUNTRY SKIING
3:45 a.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Qualifying
5:00 a.m.
USA — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Qualifying
11:35 p.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals
8:30 a.m.
USA — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals
12:45 p.m.
NBC — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals
CURLING
3:05 a.m.
Streaming only — China vs. Denmark (W Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. South Korea (W Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Great Britain (W Round-Robin)
8:05 a.m.
Streaming only — China vs. Czechia (M Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. Canada (M Round-Robin)
Streaming only — Norway vs. Switzerland (M Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Great Britain (M Round-Robin)
9:15 a.m.
USA — United States vs. Great Britain (W Round-Robin)
1:05 p.m.
Streaming only — Canada vs. Italy (W Round-Robin)
Streaming only — China vs. Sweden (W Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. Japan (W Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. Denmark (W Round-Robin)
5:00 p.m.
CNBC — United States vs. Great Britain (M Round-Robin)
8:00 p.m.
USA — Canada vs. Italy (W Round-Robin)
FIGURE SKATING
1:30 a.m.
USA — Women’s Short Program (Re-air)
FREESTYLE SKIING
5:30 a.m.
Streaming only — Women’s Aerials: Final
USA — Women’s Aerials: Final
1:30 p.m.
NBC — Women’s Aerials: Final
5:00 p.m.
USA — Women’s Aerials: Final (Re-air)
HOCKEY
6:10 a.m.
Streaming only — Men’s Quarterfinal
10:40 a.m.
Streaming only — Men’s Quarterfinal
USA — Men’s Quarterfinal
12:10 p.m.
Streaming only — Men’s Quarterfinal
1:00 p.m.
USA — Men’s Quarterfinal
3:10 p.m.
NBC — On NBC: Hockey
Streaming only — Men’s Quarterfinal
6:15 p.m.
USA — Men’s Quarterfinal
11:00 p.m.
USA — Men’s Quarterfinal (Re-air)
NORDIC COMBINED
12:30 a.m.
USA — Men’s Large Hill (Re-air)
SHORT TRACK
2:15 p.m.
Streaming only — Men’s 500m & Women’s Relay Finals
2:30 p.m.
USA — Men’s 500m & Women’s Relay Finals
SNOWBOARDING
6:30 a.m.
Streaming only — Men’s Snowboard Slopestyle: Final
6:45 a.m.
USA — Men’s Snowboard Slopestyle: Final
2:15 p.m.
NBC — Men’s Snowboard Slopestyle: Final
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.