Live Radio
Home » Sports » Olympic Sports on TV…

Olympic Sports on TV for Friday, Feb. 13

The Associated Press

February 12, 2026, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Feb. 13

BIATHLON

6:00 a.m.

Streaming only — Men’s 10km Sprint

8:55 a.m.

USA — Men’s 10km Sprint

6:15 p.m.

USA — Men’s 10km Sprint (Re-air)

CROSS-COUNTRY SKIING

1:00 a.m.

USA — Women’s 10km Free (Re-air)

5:45 a.m.

Streaming only — Men’s 10km Free

6:00 a.m.

USA — Men’s 10km Free

12:00 p.m.

NBC — Men’s 10km Free

7:00 p.m.

USA — Men’s 10km Free (Re-air)

CURLING

3:00 a.m.

USA — Canada vs. United States (M Round-Robin)

3:05 a.m.

Streaming only — China vs. Norway (M Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. Italy (M Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. Czechia (M Round-Robin)

8:05 a.m.

Streaming only — China vs. Switzerland (W Round-Robin)

Streaming only — Denmark vs. Sweden (W Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. South Korea (W Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Canada (W Round-Robin)

1:05 p.m.

Streaming only — Canada vs. Sweden (M Round-Robin)

Streaming only — Czechia vs. Norway (M Round-Robin)

Streaming only — Germany vs. Italy (M Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. China (M Round-Robin)

5:00 p.m.

CNBC — United States vs. Canada (W Round-Robin)

9:30 p.m.

USA — Canada vs. Sweden (M Round-Robin)

FIGURE SKATING

12:45 p.m.

USA — Figure Skating Preview

1:00 p.m.

USA — On USA: Men’s Free Skate

3:00 p.m.

NBC — On NBC: Men’s Free Skate

HOCKEY

6:10 a.m.

Streaming only — Finland vs. Sweden (Men’s Group B)

Streaming only — Italy vs. Slovakia (Men’s Group B)

7:30 a.m.

USA — Finland vs. Sweden (Men’s Group B)

10:40 a.m.

Streaming only — France vs. Czechia (Men’s Group A)

Streaming only — Women’s Quarterfinal

2:50 p.m.

USA — Hockey Preview

3:10 p.m.

Streaming only — Canada vs. Switzerland (Men’s Group A)

Streaming only — Women’s Quarterfinal

USA — Women’s Quarterfinal

8:00 p.m.

USA — Women’s Quarterfinal

11:00 p.m.

USA — Women’s Quarterfinal (Re-air)

LUGE

9:30 a.m.

USA — Luge Team Relay (Re-air)

SKELETON

10:00 a.m.

Streaming only — Women’s Skeleton: Runs 1-2

USA — Women’s Skeleton: Run 1

11:55 a.m.

USA — Women’s Skeleton: Runs 2

1:25 p.m.

Streaming only — Men’s Skeleton: Runs 3-4

5:30 p.m.

USA — Men’s Skeleton: Runs 3-4

SNOWBOARDING

2:00 a.m.

USA — Women’s Snowboard Halfpipe: Final (Re-air)

4:00 a.m.

Streaming only — Women’s Snowboard Cross: Qualifying

7:30 a.m.

Streaming only — Women’s Snowboard Cross: Finals

8:30 a.m.

USA — Women’s Snowboard Cross: Finals

1:00 p.m.

NBC — Women’s Snowboard Cross: Finals

1:30 p.m.

NBC — Men’s Snowboard Halfpipe: Final

Streaming only — Men’s Snowboard Halfpipe: Final

SPEED SKATING

10:00 a.m.

Streaming only — Men’s 10,000m

10:30 a.m.

USA — Men’s 10,000m

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up