Olympic Sports on TV for Friday, Feb. 13

Friday, Feb. 13
BIATHLON
6:00 a.m.
Streaming only — Men’s 10km Sprint
8:55 a.m.
USA — Men’s 10km Sprint
6:15 p.m.
USA — Men’s 10km Sprint (Re-air)
CROSS-COUNTRY SKIING
1:00 a.m.
USA — Women’s 10km Free (Re-air)
5:45 a.m.
Streaming only — Men’s 10km Free
6:00 a.m.
USA — Men’s 10km Free
12:00 p.m.
NBC — Men’s 10km Free
7:00 p.m.
USA — Men’s 10km Free (Re-air)
CURLING
3:00 a.m.
USA — Canada vs. United States (M Round-Robin)
3:05 a.m.
Streaming only — China vs. Norway (M Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. Italy (M Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. Czechia (M Round-Robin)
8:05 a.m.
Streaming only — China vs. Switzerland (W Round-Robin)
Streaming only — Denmark vs. Sweden (W Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. South Korea (W Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Canada (W Round-Robin)
1:05 p.m.
Streaming only — Canada vs. Sweden (M Round-Robin)
Streaming only — Czechia vs. Norway (M Round-Robin)
Streaming only — Germany vs. Italy (M Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. China (M Round-Robin)
5:00 p.m.
CNBC — United States vs. Canada (W Round-Robin)
9:30 p.m.
USA — Canada vs. Sweden (M Round-Robin)
FIGURE SKATING
12:45 p.m.
USA — Figure Skating Preview
1:00 p.m.
USA — On USA: Men’s Free Skate
3:00 p.m.
NBC — On NBC: Men’s Free Skate
HOCKEY
6:10 a.m.
Streaming only — Finland vs. Sweden (Men’s Group B)
Streaming only — Italy vs. Slovakia (Men’s Group B)
7:30 a.m.
USA — Finland vs. Sweden (Men’s Group B)
10:40 a.m.
Streaming only — France vs. Czechia (Men’s Group A)
Streaming only — Women’s Quarterfinal
2:50 p.m.
USA — Hockey Preview
3:10 p.m.
Streaming only — Canada vs. Switzerland (Men’s Group A)
Streaming only — Women’s Quarterfinal
USA — Women’s Quarterfinal
8:00 p.m.
USA — Women’s Quarterfinal
11:00 p.m.
USA — Women’s Quarterfinal (Re-air)
LUGE
9:30 a.m.
USA — Luge Team Relay (Re-air)
SKELETON
10:00 a.m.
Streaming only — Women’s Skeleton: Runs 1-2
USA — Women’s Skeleton: Run 1
11:55 a.m.
USA — Women’s Skeleton: Runs 2
1:25 p.m.
Streaming only — Men’s Skeleton: Runs 3-4
5:30 p.m.
USA — Men’s Skeleton: Runs 3-4
SNOWBOARDING
2:00 a.m.
USA — Women’s Snowboard Halfpipe: Final (Re-air)
4:00 a.m.
Streaming only — Women’s Snowboard Cross: Qualifying
7:30 a.m.
Streaming only — Women’s Snowboard Cross: Finals
8:30 a.m.
USA — Women’s Snowboard Cross: Finals
1:00 p.m.
NBC — Women’s Snowboard Cross: Finals
1:30 p.m.
NBC — Men’s Snowboard Halfpipe: Final
Streaming only — Men’s Snowboard Halfpipe: Final
SPEED SKATING
10:00 a.m.
Streaming only — Men’s 10,000m
10:30 a.m.
USA — Men’s 10,000m
