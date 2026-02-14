Olympic Men’s Hockey Glance

Group A
Group B
Group C
Wednesday, February 11
Slovakia 4, Finland 1
Sweden 5, Italy 2
Thursday, February 12
Switzerland 4, France 0
Canada 5, Czech Republic 0
Germany 3, Denmark 1
United States 5, Latvia 1
Friday, February 13
Finland 4, Sweden 1
Slovakia 3, Italy 2
Czech Republic 6, France 3
Canada 5, Switzerland 1
Saturday, February 14
Latvia 4, Germany 3
Sweden 5, Slovakia 3
Finland vs. Italy, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
United States vs. Denmark, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Sunday, February 15
Switzerland vs. Czech Republic, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
Canada vs. France, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
Denmark vs. Latvia, 7:10 p.m. local/1:10 p.m. EST
United States vs. Germany, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Monday, February 17
Qualifiers
TBD vs. TBD, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
TBD vs. TBD, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Tuesday, February 18
Quarterfinals
TBD vs. TBD, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
TBD vs. TBD, 6:10 p.m. local/12:10 p.m. EST
TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Thursday, February 20
Semifinals
TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Saturday
, February 21
Final
Bronze Medal Game, TBD vs. TBD, 8:40 p.m. local/2:40 p.m. EST
Sunday, February 22
Final
Gold Medal Game, TBD vs. TBD, 2:10 p.m. local/8:10 a.m. EST
